Tenues des Pays-Bas pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tenue domicile, tenue extérieur, dates de sortie et prix

Les tenues des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026 sont désormais disponibles et rendent hommage à l'influence du football néerlandais sur ce sport.

La couleur orange est indissociable des Pays-Bas lors d'une Coupe du monde, et Nike vient de dévoiler les tout nouveaux maillots domicile et extérieur de la sélection nationale. Inspirée par une culture nationale d'expérimentation et d'innovation, la collection reflète la conviction néerlandaise que le football, du « football total » aux tactiques modernes, a été remodelé par l'influence néerlandaise grâce à des idées plutôt qu'à la puissance.

Le langage stylistique célèbre la clarté, l'équilibre et le progrès, représentant une fédération caractérisée par la curiosité, la créativité et une vision d'avenir.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026, y compris les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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