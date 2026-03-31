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Renuka Odedra

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Tenues des Pays-Bas pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tenue domicile, tenue extérieur, dates de sortie et prix

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Les maillots des Pays-Bas pour 2026 dévoilés : d'une nouvelle version de l'emblématique orange à un nouveau maillot extérieur épuré.

Les tenues des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026 sont désormais disponibles et rendent hommage à l'influence du football néerlandais sur ce sport. 

Les maillots des Pays-Bassont désormaisdisponibles sur NikeShop

La couleur orange est indissociable des Pays-Bas lors d'une Coupe du monde, et Nike vient de dévoiler les tout nouveaux maillots domicile et extérieur de la sélection nationale. Inspirée par une culture nationale d'expérimentation et d'innovation, la collection reflète la conviction néerlandaise que le football, du « football total » aux tactiques modernes, a été remodelé par l'influence néerlandaise grâce à des idées plutôt qu'à la puissance. 

Le langage stylistique célèbre la clarté, l'équilibre et le progrès, représentant une fédération caractérisée par la curiosité, la créativité et une vision d'avenir. 

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026, y compris les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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Boutique : Tenues des Pays-Bas pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile des Pays-Bas

    Le maillot domicile des Pays-Bas revisite l'emblématique « Oranje » en le mettant en valeur plutôt qu'en le réinventant. Conçu pour être visible de loin, ce maillot offre l'expression la plus éclatante de l'orange néerlandais à ce jour. Un écusson de la fédération innovant, de type lenticulaire, apporte mouvement et relief, changeant d'aspect au gré des déplacements des joueurs sur le terrain. Ce maillot domicile est unique, dynamique et fièrement néerlandais.

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    Maillot extérieur des Pays-Bas

    Le maillot extérieur fait revivre le look historique entièrement blanc des Pays-Bas. Inspiré par des dégradés microscopiques, un dégradé orange horizontal traverse le maillot, symbolisant l'expérimentation et la précision. L'écusson lenticulaire surdimensionné et centré met en avant l'innovation comme élément identitaire. Les lignes épurées et l'équilibre géométrique reflètent les principes du design néerlandais tout en annonçant un avenir progressiste.

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