Tenues des Pays-Bas pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Les tenues de l’équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026 sont désormais disponibles. Elles rendent hommage à l’influence du football néerlandais sur ce sport.

La teinte orange, emblématique des Oranje en Coupe du monde, est réaffirmée par Nike qui dévoile les nouveaux maillots domicile et extérieur de la sélection. Inspirée par l’ADN néerlandais d’expérimentation et d’innovation, la collection illustre la conviction que le football, du « football total » aux tactiques contemporaines, a été façonné par des idées plutôt que par la puissance brute.

Le langage stylistique célèbre la clarté, l’équilibre et le progrès, représentant une fédération caractérisée par la curiosité, la créativité et une vision d’avenir.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026, y compris les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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