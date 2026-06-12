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Renuka Odedra

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Tenues des Pays-Bas pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Pays-Bas

Les nouveaux maillots des Pays-Bas pour 2026 ont été officialisés : une version modernisée de l’emblématique orange et une tenue extérieure au design épuré.

Les tenues de l’équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026 sont désormais disponibles. Elles rendent hommage à l’influence du football néerlandais sur ce sport. 

Les maillotssont d’ores et déjà disponiblessur NikeShop.

La teinte orange, emblématique des Oranje en Coupe du monde, est réaffirmée par Nike qui dévoile les nouveaux maillots domicile et extérieur de la sélection. Inspirée par l’ADN néerlandais d’expérimentation et d’innovation, la collection illustre la conviction que le football, du « football total » aux tactiques contemporaines, a été façonné par des idées plutôt que par la puissance brute. 

Le langage stylistique célèbre la clarté, l’équilibre et le progrès, représentant une fédération caractérisée par la curiosité, la créativité et une vision d’avenir. 

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026, y compris les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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Boutique : Tenues des Pays-Bas pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile des Pays-Bas

    Le maillot domicile des Pays-Bas revisite l’emblématique « Oranje » en le mettant en valeur plutôt qu’en le réinventant. Conçu pour être visible de loin, ce maillot offre la version la plus éclatante de l’orange néerlandais à ce jour. Un écusson de la fédération innovant, de type lenticulaire, apporte mouvement et relief, changeant d’aspect au gré des déplacements des joueurs sur le terrain. Ce maillot domicile est unique, dynamique et fièrement néerlandais.

    Les maillots des Pays-Bas sontdésormais disponiblessur NikeShop.

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    Maillot extérieur des Pays-Bas

    Le maillot extérieur réédite le mythique modèle tout blanc des Pays-Bas. Un dégradé orange horizontal, inspiré de microscopiques transitions de couleur, traverse le tissu pour symboliser expérimentation et précision. L’écusson lenticulaire surdimensionné et centré affirme l’innovation comme marque de fabrique. Des lignes épurées et un équilibre géométrique évoquent les principes du design néerlandais tout en annonçant un avenir résolument tourné vers l’avant.

    Les maillots des Pays-Bas sontdésormais disponiblessur NikeShop.

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