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Angelica Daujotas

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Tenues des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tenue domicile, tenue extérieur, dates de sortie et prix

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Nike remet au goût du jour les rayures « Waldo » à l'occasion de la présentation des tenues de l'équipe nationale américaine pour la Coupe du monde 2026.

L'attente est terminée. Alors que la Coupe du monde 2026 se déroulera sur le sol américain, l'attention ne se porte pas seulement sur les performances, mais aussi sur ce que portera l'équipe nationale masculine américaine sous les yeux du monde entier.

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Nike et U.S. Soccer ont tenu leurs promesses en dévoilant une collection « Stars & Stripes » qui allie tradition et modernité. Les rayures emblématiques « Waldo » font leur retour sur le maillot domicile, tandis qu’un maillot extérieur tout noir et épuré fait déjà beaucoup parler de lui sur Internet.

Il ne s'agit pas seulement de maillots, mais du look qui définira une Coupe du monde sur le sol américain. Alors que le compte à rebours vers le 11 juin a commencé, voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de l'équipe nationale américaine pour la Coupe du monde 2026, des détails de conception aux informations de sortie et aux prix.

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Boutique : maillots des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile des États-Unis pour la Coupe du monde 2026

    Le maillot domicile 2026, officiellement baptisé « Stripes », est une interprétation audacieuse et littérale du drapeau américain. Fortement inspiré des rayures emblématiques « Waldo » de 2012 et des maillots portés lors de la Coupe du monde 1994 (la dernière fois que les États-Unis ont accueilli la compétition), ce maillot arbore des rayures ondulées rouges et blanches éclatantes sur le devant et les manches.

    Le motif ondulé est destiné à imiter l'aspect d'un drapeau flottant au vent. Pour contrebalancer ce motif voyant, le maillot présente un col rond bleu marine épuré et des poignets assortis de la même couleur. Nike a utilisé sa nouvelle technologie Aero-FIT, qui met l'accent sur la légèreté, la respirabilité et l'évacuation de l'humidité pour la chaleur estivale.

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    Tenue extérieure des États-Unis pour la Coupe du monde 2026

    Contrairement au maillot domicile aux couleurs vives, le maillot extérieur – connu sous le nom de « Stars » – adopte un style plus « discret ». La couleur principale est un noir obsidienne/carbone profond, qui confère une esthétique épurée et tendance, adaptée aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

    La caractéristique principale est un motif étoilé subtil et ton sur ton intégré directement dans le tissu, qui devient plus visible sous les projecteurs du stade. Des détails rouges apparaissent sur les panneaux latéraux et à l'arrière du col, tandis que l'écusson de la fédération est rendu dans une finition argent métallisé pour symboliser l'ambition du pays hôte.

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