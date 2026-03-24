Tenues des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tenue domicile, tenue extérieur, dates de sortie et prix

L'attente est terminée. Alors que la Coupe du monde 2026 se déroulera sur le sol américain, l'attention ne se porte pas seulement sur les performances, mais aussi sur ce que portera l'équipe nationale masculine américaine sous les yeux du monde entier.

Nike et U.S. Soccer ont tenu leurs promesses en dévoilant une collection « Stars & Stripes » qui allie tradition et modernité. Les rayures emblématiques « Waldo » font leur retour sur le maillot domicile, tandis qu’un maillot extérieur tout noir et épuré fait déjà beaucoup parler de lui sur Internet.

Il ne s'agit pas seulement de maillots, mais du look qui définira une Coupe du monde sur le sol américain. Alors que le compte à rebours vers le 11 juin a commencé, voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de l'équipe nationale américaine pour la Coupe du monde 2026, des détails de conception aux informations de sortie et aux prix.

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