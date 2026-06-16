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Tunisia 2026 kitsKappa
Renuka Odedra

Traduit par

Tenues de la Tunisie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et prix

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Coupe du monde
Tunisie

Les nouveaux maillots de la Tunisie pour 2026 ont été officiellement dévoilés.

Les maillots de la Tunisie pour 2026 rendent hommage aux « Aigles de Carthage », surnom emblématique de la sélection nationale. Conçue par Kappa, la collection marie héritage tunisien et esthétique contemporaine, forgeant ainsi une identité visuelle forte pour la Coupe du monde.

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Boutique : maillots de la Tunisie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Tunisia 2026 home kit Kappa

    Maillot domicile de la Tunisie

    Le maillot domicile se caractérise par un fond blanc épuré et éclatant, rehaussé de touches de rouge vives. Son élément distinctif est un motif subtil et élégant représentant une plume d'aigle, qui s'étend sur les épaules et les manches, le tout encadré par un col rond classique.



  • Tunisia 2026 away kit Kappa

    Maillot extérieur de la Tunisie

    Le maillot extérieur reprend le même modèle et le même motif de plumes, mais inverse complètement la palette de couleurs : il arbore une base rouge vif qui contraste avec des graphismes blancs nets, afin de conserver une image homogène pour le tournoi.



  • Tunisia 2026 third kit Kappa

    Troisième maillot de la Tunisie

    Pour une option plus épurée, Kappa a dévoilé un troisième maillot entièrement noir au look discret. Ce modèle se distingue par ses empiècements en maille structurée sur les panneaux avant et arrière, un écusson d’équipe coloré et un col en V subtil qui remplace le col rond classique.