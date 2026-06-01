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Tunisia 2026 kitsKappa
Renuka Odedra

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Tenues de la Tunisie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Tunisie

Présentation des maillots de la Tunisie pour 2026

Les maillots de la Tunisie pour 2026 rendent hommage aux « Aigles de Carthage », surnom emblématique de la sélection nationale. Conçue par Kappa, la collection marie symboles traditionnels tunisiens et esthétique moderne, en vue de la Coupe du monde.

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Boutique : Tenues de la Tunisie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Tunisia 2026 home kit Kappa

    Maillot domicile de la Tunisie

    Le maillot domicile se caractérise par un fond blanc épuré et éclatant, rehaussé de touches de rouge vif. Son élément distinctif est un motif subtil et élégant représentant une plume d'aigle qui s'étend sur les épaules et les manches, le tout encadré par un col rond classique.



  • Tunisia 2026 away kit Kappa

    Maillot extérieur de la Tunisie

    Le maillot extérieur reprend le même modèle et le même motif de plumes, mais inverse totalement la palette de couleurs : une base rouge vif contrastée par des graphismes blancs nets, afin de conserver une image homogène pour le tournoi.



  • Tunisia 2026 third kit Kappa

    Troisième maillot de la Tunisie

    Pour une alternative plus épurée, Kappa a lancé un troisième maillot tout noir au look discret. Ce modèle se distingue par ses empiècements en maille structurée sur les panneaux avant et arrière, un écusson de l’équipe en couleur et un col en V subtil qui remplace le col rond classique.