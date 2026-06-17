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DR Congo kitsUmbro
Renuka Odedra

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Tenues de la RD Congo pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et prix

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Coupe du monde
RD Congo

Les nouveaux maillots de la RD Congo pour 2026 ont été officiellement dévoilés.

La collection de maillots de la République démocratique du Congo, conçue par Umbro, se compose de modèles épurés inspirés de la culture locale et destinés à ses grandes campagnes internationales.

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Boutique : maillots de la RD Congo pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • DR Congo home kit Umbro

    Maillot domicile de la RD Congo

    Le maillot domicile de la RD Congo rend hommage à l’identité traditionnelle des Léopards tout en lui apportant une touche moderne et dynamique. Il se distingue par un fond bleu clair éclatant, depuis longtemps associé à la sélection nationale. Sa pièce maîtresse est un imprimé « léopard » ton sur ton, entièrement personnalisé et sublimé, tandis qu’un motif graphique ondulé parcourt la moitié inférieure du maillot et se fond harmonieusement dans le tissu. Une bordure rouge vif souligne le col rond et les poignets, reprenant les couleurs du drapeau national congolais.

    L’écusson officiel de la FECOFA trône fièrement sur la poitrine gauche, surmonté de deux étoiles symbolisant les victoires aux Coupes d’Afrique des nations 1968 et 1974. Le drapeau national est brodé sous l’encolure, tandis que le double losange d’Umbro prend place sur la poitrine droite. Short et chaussettes dans le même bleu clair complètent la tenue.




  • DR Congo away kit Umbro

    Maillot extérieur de la RD Congo

    Le maillot extérieur de la RD Congo opte pour une esthétique épurée et nette, tout en conservant un lien visuel fort avec le design du maillot domicile. Sur une base blanche immaculée, la partie inférieure du maillot arbore un motif géométrique en losanges accrocheur qui passe d’un blanc éclatant en haut à de subtiles nuances de bleu vers le bas.

    Des empiècements bleu vif longent les épaules et les côtés, tandis que des bordures bleues assorties soulignent le col et les poignets des manches pour harmoniser l’ensemble. Ce look alternatif, frais et moderne, est complété par un short blanc et des chaussettes blanches assorties.


  • DR Congo third kit Umbro

    Troisième tenue de la RD Congo

    Pour le troisième maillot alternatif, Umbro a opté pour un design contrasté, puissant et dynamique, qui ne passe pas inaperçu sur le terrain. La tunique affiche une base rouge unie et intense, rehaussée d’un motif graphique abstrait jaune saisissant qui recouvre entièrement manches et épaules.

    Un col rond jaune vif, des finitions blanches et rouges aux poignets rehaussent l’ensemble. Comme les maillots domicile et extérieur, il arbore un logo Umbro en relief 3D de haute qualité ainsi que les autres écussons, tandis que le drapeau national se positionne de façon centrale sous le col.