Tenues de la RD Congo pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et prix

Le maillot domicile de la RD Congo rend hommage à l’identité traditionnelle des Léopards tout en lui apportant une touche moderne et dynamique. Il se distingue par un fond bleu clair éclatant, depuis longtemps associé à la sélection nationale. Sa pièce maîtresse est un imprimé « léopard » ton sur ton, entièrement personnalisé et sublimé, tandis qu’un motif graphique ondulé parcourt la moitié inférieure du maillot et se fond harmonieusement dans le tissu. Une bordure rouge vif souligne le col rond et les poignets, reprenant les couleurs du drapeau national congolais.

L’écusson officiel de la FECOFA trône fièrement sur la poitrine gauche, surmonté de deux étoiles symbolisant les victoires aux Coupes d’Afrique des nations 1968 et 1974. Le drapeau national est brodé sous l’encolure, tandis que le double losange d’Umbro prend place sur la poitrine droite. Short et chaussettes dans le même bleu clair complètent la tenue.











