Tenues de la RD Congo pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

La République démocratique du Congo dévoile sa nouvelle collection de maillots Umbro. Des modèles épurés, inspirés du patrimoine local, conçus pour les grandes campagnes internationales.
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