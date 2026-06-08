Tenues de la RD Congo pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le maillot domicile de la RD Congo rend hommage à l’identité traditionnelle des Léopards tout en lui apportant une touche moderne et dynamique. Il se distingue par un fond bleu clair éclatant, depuis longtemps associé à la sélection nationale. Sa pièce maîtresse est une texture léopard ton sur ton sublimée, accompagnée d’un motif ondulé qui parcourt la moitié inférieure du maillot et se fond dans le tissu. Une bordure rouge vif souligne le col rond et les poignets, évoquant les couleurs du drapeau national.

L’écusson officiel de la FECOFA trône fièrement sur la poitrine gauche, surmonté de deux étoiles symbolisant les titres conquis lors des Coupes d’Afrique des nations 1968 et 1974. Le drapeau national est brodé sous l’encolure, tandis que le double losange d’Umbro prend place sur la poitrine droite. Short et chaussettes bleu clair complètent cette tenue.











