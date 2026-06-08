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DR Congo kitsUmbro
Renuka Odedra

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Tenues de la RD Congo pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Coupe du monde
République Démocratique du Congo

Les nouveaux maillots de la RD Congo pour 2026 ont été officiellement dévoilés.

La République démocratique du Congo dévoile sa nouvelle collection de maillots Umbro. Des modèles épurés, inspirés du patrimoine local, conçus pour les grandes campagnes internationales.

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Boutique : Tenues de la RD Congo pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • DR Congo home kit Umbro

    Maillot domicile de la RD Congo

    Le maillot domicile de la RD Congo rend hommage à l’identité traditionnelle des Léopards tout en lui apportant une touche moderne et dynamique. Il se distingue par un fond bleu clair éclatant, depuis longtemps associé à la sélection nationale. Sa pièce maîtresse est une texture léopard ton sur ton sublimée, accompagnée d’un motif ondulé qui parcourt la moitié inférieure du maillot et se fond dans le tissu. Une bordure rouge vif souligne le col rond et les poignets, évoquant les couleurs du drapeau national.

    L’écusson officiel de la FECOFA trône fièrement sur la poitrine gauche, surmonté de deux étoiles symbolisant les titres conquis lors des Coupes d’Afrique des nations 1968 et 1974. Le drapeau national est brodé sous l’encolure, tandis que le double losange d’Umbro prend place sur la poitrine droite. Short et chaussettes bleu clair complètent cette tenue.




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    Maillot extérieur de la RD Congo

    Le maillot extérieur de la RD Congo opte pour une esthétique épurée et sobre tout en conservant un lien visuel fort avec le design du maillot domicile. Sur une base blanche immaculée, la partie inférieure du maillot arbore un motif géométrique en losanges accrocheur qui passe d’un blanc éclatant en haut à de subtiles nuances de bleu en bas.

    Des empiècements bleu vif parcourent les épaules et les côtés, tandis que des bordures bleues assorties sur le col et les poignets des manches harmonisent l’ensemble. Ce look alternatif, frais et moderne, est complété par un short blanc et des chaussettes blanches assorties.


  • DR Congo third kit Umbro

    Troisième tenue de la RD Congo

    Pour le troisième maillot alternatif, Umbro a opté pour un design contrasté, puissant et dynamique, qui ne passe pas inaperçu sur le terrain. Le maillot présente une base rouge unie et intense, mais remplace les motifs du corps des autres maillots par un motif graphique abstrait jaune saisissant qui recouvre entièrement les manches et les épaules.

    Un col rond jaune vif, des finitions blanches et rouges aux poignets rehaussent l’ensemble. Comme les maillots domicile et extérieur, il arbore un logo Umbro et des écussons en relief 3D de haute qualité, tandis que le drapeau national se positionne sous le col.