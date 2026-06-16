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Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Puma dévoile les nouveaux maillots de la Nouvelle-Zélande, inspirés par la terre, le vent et l’identité nationale.

Puma a présenté les maillots de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les « All Whites » disposeront ainsi d’une gamme de designs distinctifs, ancrés dans la culture, l’identité et les paysages naturels d’Aotearoa.

Alliant des éléments traditionnels tels que la fougère argentée à une narration plus profonde inspirée de la culture maorie, ces nouveaux maillots visent à refléter à la fois l’héritage du pays et une vision moderne et internationale, alors que la Nouvelle-Zélande se prépare à fouler la scène internationale.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2026, notamment les versions domicile et extérieur.

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Boutique : maillots de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • New Zealand 2026 home kitPuma

    Maillot domicile de la Nouvelle-Zélande

    Le maillot domicile 2026 de la Nouvelle-Zélande affirme l’identité emblématique du pays. Il se distingue par un motif audacieux de fougère argentée qui recouvre l’ensemble du maillot.

    Le maillot, principalement noir, assume le paradoxe identitaire des « All Whites », et accueille un motif ton sur ton qui court sur l’avant comme sur l’arrière, apportant profondeur et texture à la tenue.

    Ce motif s’inspire du patrimoine naturel et du symbole national du pays, renforçant ainsi le lien avec les paysages et l’identité d’Aotearoa. Des détails blancs mettent en valeur le logo Puma et l’écusson, créant un contraste avec le fond sombre, tandis que le mot « Aotearoa » apparaît sous le col dans le dos, clin d’œil subtil mais significatif à l’identité nationale.

    La gamme a été officiellement présentée en mars 2026, dans le cadre du lancement international des équipements Puma en prévision du tournoi.


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    Maillot extérieur de la Nouvelle-Zélande

    Le maillot extérieur adopte un style plus expressif, arborant des teintes claires profondément inspirées de la culture locale.

    Le maillot blanc immaculé se pare d’un motif tourbillonnant sur l’ensemble de la surface, inspiré de Ngā Hau e Whā – les quatre vents – qui symbolisent les forces directionnelles traversant la Nouvelle-Zélande. Ce graphisme fluide suggère le mouvement, l’air et le lien profond avec la terre.

    Des touches de noir habillent l’écusson, le logo et les empiècements latéraux, tandis que le mot « Aotearoa », brodé à l’arrière du col, rappelle l’ancrage national du design.

    Plus conceptuel que la version domicile, il affirme une identité visuelle unique sur la scène internationale.

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