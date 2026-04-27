Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
New Zealand 2026 kitsPuma
Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

SHOPPING
KITS
Coupe du monde
Nouvelle-Zélande

Puma dévoile les nouveaux maillots de la Nouvelle-Zélande, inspirés par la terre, le vent et l’identité nationale.

Puma a présenté les nouveaux maillots de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les « All Whites » arboreront des tenues distinctives qui puisent leur inspiration dans la culture, l’identité et les paysages d’Aotearoa.

Alliant des éléments traditionnels tels que la fougère argentée à une narration plus profonde inspirée de la culture maorie, ces nouveaux maillots visent à refléter à la fois l’héritage et une vision moderne et internationale, alors que la Nouvelle-Zélande se prépare à fouler la scène internationale.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2026, y compris les versions domicile et extérieur.

En savoir plus sur la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

  • 📺 Où regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026
  • 👕 Tenues de la Coupe du monde 2026 : les maillots de toutes les grandes équipes dévoilés
  • 🎟️ Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Boutique : Tenues de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • New Zealand 2026 home kitPuma

    Maillot domicile de la Nouvelle-Zélande

    Le maillot domicile 2026 de la Nouvelle-Zélande s'inspire de l'identité emblématique du pays, arborant au centre une fougère argentée audacieuse qui recouvre l'ensemble de la tenue.

    Le maillot, principalement noir, assume le paradoxe identitaire des « All Whites », tandis qu’un motif ton sur ton parcourt le devant et le dos, apportant profondeur et texture.

    Ce motif s’inspire du patrimoine naturel et du symbole national du pays, renforçant ainsi le lien avec les paysages et l’héritage d’Aotearoa. Des détails blancs mettent en valeur le logo et l’écusson Puma, créant un contraste avec la base sombre, tandis que le mot « Aotearoa » apparaît sous le col arrière, clin d’œil subtil mais significatif à l’identité nationale.

    La présentation officielle de ces tenues a eu lieu en mars 2026, dans le cadre du lancement international des maillots Puma, en prévision du tournoi.


    • Publicité
  • New Zealand 2026 away kitPuma

    Maillot extérieur de la Nouvelle-Zélande

    Le maillot extérieur adopte une approche plus expressive, avec une palette de couleurs plus claires et une forte inspiration culturelle.

    Le maillot blanc immaculé se pare d’un motif tourbillonnant sur toute la surface, inspiré de Ngā Hau e Whā – les quatre vents – qui symbolisent les forces directionnelles traversant la Nouvelle-Zélande. Ce graphisme fluide suggère le mouvement, l’air et le souffle, tout en évoquant le lien profond avec la terre.

    Des touches de noir habillent l’écusson, le logo et les empiècements latéraux, tandis que le mot « Aotearoa » est brodé à l’arrière du col, ancrant le design dans l’identité nationale.

    Plus conceptuel que le maillot domicile, il affirme une identité visuelle originale sur la scène internationale.