Tenues de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Puma a présenté les nouveaux maillots de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les « All Whites » arboreront des tenues distinctives qui puisent leur inspiration dans la culture, l’identité et les paysages d’Aotearoa.

Alliant des éléments traditionnels tels que la fougère argentée à une narration plus profonde inspirée de la culture maorie, ces nouveaux maillots visent à refléter à la fois l’héritage et une vision moderne et internationale, alors que la Nouvelle-Zélande se prépare à fouler la scène internationale.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2026, y compris les versions domicile et extérieur.

En savoir plus sur la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

📺 Où regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026

👕 Tenues de la Coupe du monde 2026 : les maillots de toutes les grandes équipes dévoilés

🎟️ Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026