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Angelica Daujotas

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Tenues de la Norvège pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Le rouge emblématique de la Norvège fait son retour avec une touche de modernité pour les tenues de la Coupe du monde 2026

La Norvège aborde la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec une identité visuelle renouvelée. Nike prépare en effet une nouvelle gamme de maillots s’inspirant du patrimoine national, tout en étant modernisée pour une nouvelle génération.

Avec des stars comme Erling Haaland en tête d’attaque, l’identité visuelle de la sélection scandinave devrait prendre une importance accrue à l’occasion de son retour sur la scène internationale.

Voici ce que vous devez savoir sur les maillots de la Norvège pour la Coupe du monde 2026 : designs domicile et extérieur, date de sortie et prix.

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Boutique : maillots de la Norvège pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de la Norvège

    Le maillot domicile de la Norvège pour 2026 reste fidèle à la tradition, en conservant le rouge emblématique du pays tout en y apportant des modifications subtiles mais significatives.

    Le maillot affiche une base rouge intense rehaussée de détails bleu marine foncé et blancs, clin d’œil direct aux couleurs du drapeau norvégien. Nike a privilégié une conception épurée et raffinée, mettant l’accent sur l’héritage plutôt que sur l’expérimentation.

    Un motif texturé, inspiré du design nordique traditionnel, est discrètement intégré au tissu pour apporter une touche premium tout en préservant une allure classique sur le terrain.

    L’écusson et le Swoosh sont positionnés de façon épurée sur la poitrine, sans altérer l’harmonie générale, affirmant ainsi une identité intemporelle alors que la Norvège vise à se réaffirmer sur la scène internationale.

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    Maillot extérieur de la Norvège

    Pour le maillot extérieur, Nike opte pour une approche plus audacieuse, offrant un contraste rafraîchissant avec les couleurs traditionnelles du maillot domicile.

    Le design devrait présenter un fond blanc éclatant, rehaussé d’éléments rouges et bleus audacieux qui rappellent le drapeau national. Cette palette plus épurée offre une plus grande souplesse visuelle tout en conservant un lien fort avec l’identité norvégienne.

    Des détails graphiques subtils, peut-être inspirés par des textures glacées ou des paysages nordiques, ajoutent de la profondeur sans alourdir l’ensemble.

    Au final, ce maillot extérieur trouve le juste équilibre entre innovation et familiarité, offrant à la Norvège une option polyvalente pour les rencontres où les couleurs domicile ne sont pas adaptées.

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