Tenues de la Norvège pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

La Norvège aborde la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec une identité visuelle renouvelée. Nike prépare en effet une nouvelle gamme de maillots s’inspirant du patrimoine national, tout en étant modernisée pour une nouvelle génération.

Avec des stars comme Erling Haaland en tête d’attaque, l’identité visuelle de la sélection scandinave devrait prendre une importance accrue à l’occasion de son retour sur la scène internationale.

Voici ce que vous devez savoir sur les maillots de la Norvège pour la Coupe du monde 2026 : designs domicile et extérieur, date de sortie et prix.

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