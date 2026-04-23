Tenues de la Norvège pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

La Norvège abordera la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec une identité visuelle renouvelée. Nike s’apprête en effet à dévoiler une nouvelle gamme d’équipements s’inspirant de l’héritage national, mais conçue pour la nouvelle génération.

Avec des stars comme Erling Haaland en tête d’attaque, l’identité visuelle de l’équipe scandinave devrait prendre une importance accrue à l’occasion de son retour sur la scène internationale.

Voici ce que vous devez savoir sur les tenues norvégiennes pour la Coupe du monde 2026 : designs des maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs.

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