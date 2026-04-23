Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Norway 2026 World Cup kitsNike
Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues de la Norvège pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

SHOPPING
KITS
Norvège
Coupe du monde

Le rouge emblématique de la Norvège fait son grand retour avec une touche de modernité pour les tenues de la Coupe du monde 2026

La Norvège abordera la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec une identité visuelle renouvelée. Nike s’apprête en effet à dévoiler une nouvelle gamme d’équipements s’inspirant de l’héritage national, mais conçue pour la nouvelle génération.

Avec des stars comme Erling Haaland en tête d’attaque, l’identité visuelle de l’équipe scandinave devrait prendre une importance accrue à l’occasion de son retour sur la scène internationale.

Voici ce que vous devez savoir sur les tenues norvégiennes pour la Coupe du monde 2026 : designs des maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs.

En savoir plus sur la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

  • 📺 Où regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026
  • 👕 Tenues de la Coupe du monde 2026 : les maillots de toutes les grandes équipes dévoilés
  • 🎟️ Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Boutique : Tenues de la Norvège pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Norway home kitNike

    Maillot domicile de la Norvège

    Le maillot domicile de la Norvège pour 2026 reste fidèle à la tradition, conservant le rouge emblématique de la nation tout en introduisant des modifications subtiles mais significatives.

    Le maillot affiche une base rouge intense rehaussée de détails bleu marine foncé et blancs, clin d’œil direct aux couleurs du drapeau norvégien. Nike a privilégié une conception épurée et raffinée, mettant l’accent sur l’héritage plutôt que sur l’expérimentation.

    Un motif texturé, inspiré du design nordique traditionnel, est discrètement intégré au tissu pour apporter une touche premium tout en préservant une allure classique sur le terrain.

    L’écusson et le Swoosh sont positionnés avec sobriété sur la poitrine, sans altérer l’harmonie générale, affirmant ainsi une identité intemporelle alors que la Norvège vise à se réimposer sur la scène internationale.

    • Publicité
  • Norway away kitNike

    Maillot extérieur de la Norvège

    Pour le maillot extérieur, Nike opte pour une approche plus audacieuse qui contraste de manière rafraîchissante avec les couleurs traditionnelles du maillot domicile.

    Le design devrait présenter une base d’un blanc éclatant, rehaussée d’éléments rouges et bleus audacieux qui rappellent le drapeau national. Cette palette plus épurée offre une plus grande flexibilité visuelle tout en conservant un lien fort avec l’identité norvégienne.

    Des détails graphiques subtils, peut-être inspirés de textures glacées ou de paysages nordiques, ajoutent de la profondeur sans alourdir l’ensemble.

    Au final, ce maillot extérieur équilibre innovation et tradition, offrant à la Norvège une tenue polyvalente pour les rencontres où les couleurs domicile ne sont pas adaptées.