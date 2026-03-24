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Angelica Daujotas

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Tenues de la France pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tenue domicile, tenue extérieur, dates de sortie et prix

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La France a dévoilé ses maillots pour la Coupe du monde 2026 – et ils sont tout sauf ordinaires.

Alors que le tournoi s'apprête à se dérouler en Amérique du Nord, Nike et la Fédération française de football se sont tournés vers l'histoire pour créer une collection inspirée de l'un des symboles les plus emblématiques qui relient les deux nations : la Statue de la Liberté. Le résultat est un mélange audacieux d'héritage et d'innovation, où l'identité traditionnelle des Bleus est réinterprétée sous un angle frais et moderne.

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Du maillot domicile bleu marine raffiné aux finitions haut de gamme au look extérieur vert menthe audacieux, sans précédent dans l'histoire de la France, ces tenues font déjà beaucoup parler d'elles à l'approche du tournoi.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de la France pour la Coupe du monde 2026, y compris les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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    Maillot domicile de la France

    La France reste fidèle à ses racines pour 2026, mais avec une touche haut de gamme.

    Le maillot domicile se décline dans un bleu « Game Royal » profond, rehaussé par des accents cuivrés métalliques sur l'écusson et le Swoosh Nike. Le choix de la couleur n'est pas anodin non plus, les détails cuivrés faisant référence au matériau d'origine de la Statue de la Liberté avant son oxydation.

    Côté design, Nike a fait évoluer les choses. Le maillot présente un motif ton sur ton sur toute sa surface, intégrant des graphismes inspirés de la FFF, ce qui lui confère un aspect plus texturé et avant-gardiste que les tenues des tournois précédents. Un col polo moderne, blanc à l’avant et se fondant dans le bleu marine à l’arrière, ajoute une touche classique, rehaussée par de subtils détails tricolores.

    Il s'agit d'une évolution épurée du look traditionnel de la France, familier au premier coup d'œil, mais riche en détails lorsqu'on l'observe de près.

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    Maillot extérieur de l'équipe de France

    Si le maillot domicile joue la carte de la prudence, le maillot extérieur fait exactement le contraire.

    La France a fait preuve d’audace en optant pour une base vert menthe, une première dans l’histoire du pays, associée à des logos et des détails cuivrés. Cette palette de couleurs fait directement référence à la surface oxydée de la Statue de la Liberté, s’inscrivant ainsi dans le thème plus large de l’histoire franco-américaine.

    Baptisé en interne « concept Liberté », ce maillot célèbre le lien culturel entre la France et les États-Unis, la statue ayant été offerte par la France en 1886.

    Les touches finales comprennent des accents tricolores sur les poignets des manches et un écusson effet cuivre, contribuant à équilibrer un design qui est déjà l’un des plus distinctifs de tout le cycle de la Coupe du monde 2026.

    Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est une véritable déclaration.

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