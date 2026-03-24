Tenues de la France pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tenue domicile, tenue extérieur, dates de sortie et prix

Alors que le tournoi s'apprête à se dérouler en Amérique du Nord, Nike et la Fédération française de football se sont tournés vers l'histoire pour créer une collection inspirée de l'un des symboles les plus emblématiques qui relient les deux nations : la Statue de la Liberté. Le résultat est un mélange audacieux d'héritage et d'innovation, où l'identité traditionnelle des Bleus est réinterprétée sous un angle frais et moderne.

Du maillot domicile bleu marine raffiné aux finitions haut de gamme au look extérieur vert menthe audacieux, sans précédent dans l'histoire de la France, ces tenues font déjà beaucoup parler d'elles à l'approche du tournoi.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de la France pour la Coupe du monde 2026, y compris les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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