Tenues de la France pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et prix

La Fédération française de football puise dans l’histoire pour dévoiler une collection inspirée d’un symbole emblématique partagé par les deux nations : la Statue de la Liberté. Le résultat marie héritage et innovation, réinterprétant l’identité traditionnelle des Bleus avec modernité.

Du maillot domicile bleu marine raffiné aux finitions haut de gamme au maillot extérieur vert menthe audacieux, sans précédent dans l’histoire de la France, ces tenues font déjà beaucoup parler d’elles à l’approche du tournoi.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de la France pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails de leur design, leurs dates de sortie et leurs prix.

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