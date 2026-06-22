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France 2026 World Cup KitsNike
Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues de la France pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et prix

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La France a dévoilé ses maillots pour la Coupe du monde 2026 — et ils sont tout sauf ordinaires.

La Fédération française de football puise dans l’histoire pour dévoiler une collection inspirée d’un symbole emblématique partagé par les deux nations : la Statue de la Liberté. Le résultat marie héritage et innovation, réinterprétant l’identité traditionnelle des Bleus avec modernité.

Les maillots sont disponiblesdès maintenantchez Nike.

Du maillot domicile bleu marine raffiné aux finitions haut de gamme au maillot extérieur vert menthe audacieux, sans précédent dans l’histoire de la France, ces tenues font déjà beaucoup parler d’elles à l’approche du tournoi.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de la France pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails de leur design, leurs dates de sortie et leurs prix.

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Boutique : maillots de l’équipe de France pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'équipe de France

    Pour 2026, la France reste fidèle à ses racines tout en ajoutant une touche premium.

    Le maillot domicile se pare d’un bleu « Game Royal » profond, rehaussé de touches de cuivre métallisé sur l’écusson et le Swoosh Nike. Ce cuivre évoque la couleur d’origine de la Statue de la Liberté, avant son oxydation.

    Côté design, Nike innove : un motif ton sur ton, inspiré des graphismes de la FFF, parcourt le tissu pour un rendu plus texturé et tendance que les précédentes tenues. Un col polo moderne, blanc à l’avant et bleu marine à l’arrière, apporte une note classique rehaussée de subtils détails tricolores.

    Au premier coup d’œil, ce maillot évoque immédiatement l’identité française, tout en dévoilant ses subtilités au regard averti.

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    Maillot extérieur de l'équipe de France

    Si le maillot domicile joue la carte de la prudence, la tenue extérieure prend le parti de l’audace.

    La France opte pour une audacieuse base vert menthe – une première dans l’histoire du maillot – rehaussée de logos et de détails cuivrés. Cette palette évoque directement la patine de la Statue de la Liberté, s’inscrivant dans un thème plus large qui célèbre les liens franco-américains.

    Nommé en interne « concept Liberté », ce maillot célèbre le lien culturel entre la France et les États-Unis, la statue ayant été offerte par la France en 1886.

    Des touches tricolores aux poignets et un écusson à effet cuivré finalisent un ensemble déjà parmi les plus distinctifs de la Coupe du monde 2026.

    Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, c’est une véritable déclaration.

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