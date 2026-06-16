À l’occasion de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, Nike et la Fédération française de football puisent dans l’histoire pour créer une collection inspirée par l’un des symboles les plus emblématiques qui unissent les deux nations : la Statue de la Liberté. Le résultat est un mélange audacieux d’héritage et d’innovation, où l’identité traditionnelle des Bleus se réinvente dans un style résolument moderne.

Du maillot domicile bleu marine raffiné aux finitions haut de gamme au maillot extérieur vert menthe audacieux, sans précédent dans l’histoire de la France, ces tenues font déjà beaucoup parler d’elles à l’approche du tournoi.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de la France pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails de leur design, leurs dates de sortie et leurs prix.

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