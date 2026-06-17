Tenues de la Croatie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Les nouveaux maillots de la Croatie pour la Coupe du monde 2026 sont arrivés, et, fidèles à leur tradition, ils arborent toujours le célèbre motif à carreaux. Ce design emblématique se distingue instantanément, et pour l’édition 2026, Nike s’est inspiré d’un moment clé du football croate : le match mythique de 1990 face aux États-Unis. À l’époque, la sélection faisait son entrée sur la scène internationale avec une nouvelle identité et une fierté affirmée.

Plus de 35 ans plus tard, cette collection rend hommage à cette époque fondatrice, en établissant un lien entre l’ascension de la Croatie en tant que nation footballistique et la confiance ainsi que la constance dont elle fait preuve aujourd’hui. Le design reflète la continuité, la résilience et la force durable de l’identité croate.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de la Croatie pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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