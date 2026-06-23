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Croatia WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

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Tenues de la Croatie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et prix

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Croatie

Les nouveaux maillots de la Croatie pour 2026 ont été dévoilés : un motif à carreaux emblématique revisité avec une touche rétro.

Les nouveaux maillots de la Croatie pour la Coupe du monde 2026 sont arrivés, et, fidèles à la tradition, ils arborent toujours leur célèbre motif à carreaux. Ce design emblématique se distingue instantanément, et pour l’édition 2026, Nike s’est inspiré d’un moment clé du football croate : le match mythique de 1990 face aux États-Unis. À l’époque, la sélection faisait ses débuts sur la scène internationale avec une nouvelle identité et une fierté affirmée. 

Les maillots de la Croatiesont d’ores et déjà disponiblessur NikeShop.

Plus de 35 ans plus tard, cette collection rend hommage à cette époque fondatrice, en établissant un lien entre l’ascension de la Croatie en tant que nation footballistique et la confiance ainsi que la constance dont elle fait preuve aujourd’hui. Le design reflète la continuité, la résilience et la force durable de l’identité croate.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de la Croatie pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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Boutique : maillots de la Croatie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de la Croatie

    Le maillot domicile réintroduit le motif à carreaux classique de la Croatie, dans une échelle plus petite et plus raffinée, s’inspirant étroitement du design de 1990 tout en l’adaptant au football moderne. Il ne s’agit pas d’une réplique à l’identique, mais d’une réinterprétation fidèle qui conserve l’esprit et l’impact visuel de l’original. Le résultat est un maillot domicile à la fois immédiatement reconnaissable et contemporain, alliant héritage et précision axée sur la performance, tout en rendant hommage à un moment qui a marqué l’histoire du football croate.

    Les maillots de la Croatie sontdésormais disponiblessur NikeShop.

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    Maillot extérieur de la Croatie

    Le maillot extérieur propose une interprétation plus sombre et plus sobre de cette même identité. Les carreaux emblématiques sont repris et réinventés dans une palette bleue, créant un contraste visuel marqué tout en conservant une continuité avec le maillot domicile. Cette version plus sombre confère une présence plus posée et imposante, faisant du maillot extérieur un pendant moderne qui complète le maillot domicile tout en s’affirmant avec assurance par lui-même.

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