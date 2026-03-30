Tenues de la Croatie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Les tenues de la Croatie pour la Coupe du monde 2026 sont arrivées, et comme toujours, l'emblématique motif à carreaux est de retour.

On reconnaît immédiatement le look caractéristique d'un maillot croate, et pour la Coupe du monde 2026, Nike s'est inspiré d'un moment déterminant de l'histoire du football national : son match emblématique de 1990 contre les États-Unis. À l'époque, la Croatie faisait son entrée sur la scène mondiale avec une nouvelle identité et une fierté indéniable.

Plus de 35 ans plus tard, la collection rend hommage à cette époque fondatrice, en reliant l'ascension de la Croatie en tant que nation du football à la confiance et à la constance dont elle fait preuve aujourd'hui. Le design reflète la continuité, la résilience et la force durable de l'identité croate.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues de la Croatie pour la Coupe du monde 2026, y compris les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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