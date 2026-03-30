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Croatia WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

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Tenues de la Croatie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Les maillots de la Croatie pour 2026 dévoilés : un motif à carreaux emblématique associé à une touche rétro

Les tenues de la Croatie pour la Coupe du monde 2026 sont arrivées, et comme toujours, l'emblématique motif à carreaux est de retour. 

Les maillots de la Croatiesont désormaisdisponibles sur NikeShop

On reconnaît immédiatement le look caractéristique d'un maillot croate, et pour la Coupe du monde 2026, Nike s'est inspiré d'un moment déterminant de l'histoire du football national : son match emblématique de 1990 contre les États-Unis. À l'époque, la Croatie faisait son entrée sur la scène mondiale avec une nouvelle identité et une fierté indéniable. 

Plus de 35 ans plus tard, la collection rend hommage à cette époque fondatrice, en reliant l'ascension de la Croatie en tant que nation du football à la confiance et à la constance dont elle fait preuve aujourd'hui. Le design reflète la continuité, la résilience et la force durable de l'identité croate.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues de la Croatie pour la Coupe du monde 2026, y compris les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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Boutique : maillots de la Croatie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de la Croatie

    Le maillot domicile reprend le motif à carreaux classique de la Croatie, dans un format plus petit et plus raffiné, s'inspirant étroitement du modèle de 1990 tout en l'adaptant au football moderne. Il ne s'agit pas d'une réplique directe, mais plutôt d'une réinterprétation fidèle qui préserve l'esprit et l'impact visuel de l'original. Le résultat est un maillot domicile immédiatement reconnaissable tout en étant contemporain, alliant héritage et précision axée sur la performance, et rendant hommage à un moment qui a marqué l'histoire du football croate.

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    Maillot extérieur de la Croatie

    Le maillot extérieur offre une interprétation plus sombre et plus sobre de cette même identité. Les carreaux emblématiques sont repris et revisités dans une palette de bleus, créant un contraste visuel marqué tout en conservant une continuité avec le maillot domicile. Cette version plus sombre confère une présence plus posée et imposante, faisant du maillot extérieur un pendant moderne qui complète le maillot domicile tout en s'affirmant avec assurance par lui-même.

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