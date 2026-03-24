Alors que l'hiver s'installe pour beaucoup d'entre nous à travers le monde, nous ne pouvons que rêver d'un été placé sous le signe du football. Patience, car la Coupe du monde 2026 ne tardera pas à arriver et débutera le 11 juin, les États-Unis, le Mexique et le Canada ayant pour objectif d'organiser la meilleure édition de la compétition à ce jour.

Lionel Scaloni et l'Argentine tenteront de défendre leur titre de champions du monde, remporté au Qatar en 2022. Il s'agissait de leur troisième sacre en Coupe du monde, Lionel Messi et ses coéquipiers ayant enfin mis la main sur le trophée tant convoité.

En amont de la compétition, certaines des plus grandes marques, notamment adidas, Nike, PUMA et bien d’autres, ont lancé de nouveaux maillots pour un look rafraîchi sur le terrain. Le 5 novembre 2025, adidas a dévoilé les maillots domicile de 22 nations, dont l’Allemagne, tenante du titre, l’Espagne, la Belgique, le Mexique, co-organisateur, et bien d’autres encore. La collection combine les identités visuelles historiques et les traditions de chaque nation et les met en valeur dans une esthétique moderniste et tournée vers l’avenir.

adidas

La gamme audacieuse de maillots reflète l'âme de chaque nation à travers des coloris et des motifs qui célèbrent les aspects clés de son identité. De leur riche histoire à leurs paysages célèbres, en passant par l'architecture traditionnelle et les designs emblématiques des anciens maillots, chaque maillot vise à rassembler les supporters autour d'une passion commune pour leur nation.

Le 20 mars 2026, adidas a dévoilé les tenues officielles à l'extérieur des 25 fédérations partenaires. S'inspirant de la culture unique de chaque nation, les maillots à l'extérieur réinterprètent l'esthétique classique d'adidas pour la Coupe du monde – comme les motifs géométriques et les lignes verticales stylisées – dans un style moderne et contemporain qui trouve un écho tant auprès des supporters que des athlètes.

PUMA

L'histoire d'adidas avec le football est profondément ancrée, des performances sur le terrain à l'influence culturelle dans les rues. Laissant son empreinte sur la plus grande scène du football mondial pour la première fois en 36 ans, le trèfle adidas – symbole d'originalité de la marque – est imprimé sur le côté droit de la poitrine de chaque maillot. Chaque maillot rend hommage à la culture du football des années 90, est repensé pour répondre aux exigences d’aujourd’hui et est fièrement conçu pour la culture et la communauté des athlètes et des fans qui le porteront.

La dernière grande collection de maillots a été dévoilée par Nike le 20 mars 2026. La marque a présenté ses maillots domicile et extérieur en explorant en profondeur l’héritage, la culture et l’identité de chaque équipe, apportant ainsi un sentiment saisissant d’optimisme et une inspiration tournée vers l’avenir.

Nike

Au cœur de cette vision se trouve également la technologie de refroidissement haute performance Aero-FIT de Nike, qui s'appuie sur la conception assistée par ordinateur et un procédé de tricotage hautement spécialisé, adapté à chaque maille, pour aider les athlètes à rester au frais dans les conditions extrêmes attendues tout au long du tournoi de cet été.

PUMA a emboîté le pas le 24 mars 2026 en dévoilant les tenues de ses équipes participant à la Coupe du monde, qui explorent l'identité et l'héritage, et nous sommes conquis par ces superbes designs. Chaque modèle a été conçu pour refléter la culture, le caractère et l'esprit de la nation qu'il représente, pensé pour le plus haut niveau du jeu, tout en restant ancré dans l'émotion qui anime le football partout où il est pratiqué.

Que vous regardiez les matchs chez vous, que vous organisiez une soirée entre amis ou que vous voyagiez pour assister à la Coupe du monde en personne, vous devez avoir le look qui va avec. Laissez GOAL vous présenter en détail toute la collection, afin que vous puissiez vous équiper pour le grand tournoi :

Boutique : Tenues de la Coupe du monde 2026