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Argentina and Germany WC 2026 away kitsadidas
Renuka Odedra

Traduit par

Tenues de la Coupe du monde 2026 : les maillots de l'Argentine, du Brésil, de l'Espagne, de l'Angleterre et de toutes les grandes équipes dévoilés

Affichez vos couleurs avant le coup d'envoi de la saison estivale de football

Alors que l'hiver s'installe pour beaucoup d'entre nous à travers le monde, nous ne pouvons que rêver d'un été placé sous le signe du football. Patience, car la Coupe du monde 2026 ne tardera pas à arriver et débutera le 11 juin, les États-Unis, le Mexique et le Canada ayant pour objectif d'organiser la meilleure édition de la compétition à ce jour.

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Lionel Scaloni et l'Argentine tenteront de défendre leur titre de champions du monde, remporté au Qatar en 2022. Il s'agissait de leur troisième sacre en Coupe du monde, Lionel Messi et ses coéquipiers ayant enfin mis la main sur le trophée tant convoité.

En amont de la compétition, certaines des plus grandes marques, notamment adidas, Nike, PUMA et bien d’autres, ont lancé de nouveaux maillots pour un look rafraîchi sur le terrain. Le 5 novembre 2025, adidas a dévoilé les maillots domicile de 22 nations, dont l’Allemagne, tenante du titre, l’Espagne, la Belgique, le Mexique, co-organisateur, et bien d’autres encore. La collection combine les identités visuelles historiques et les traditions de chaque nation et les met en valeur dans une esthétique moderniste et tournée vers l’avenir.

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Cette gamme audacieuse de maillots reflète l'âme de chaque nation à travers des coloris et des motifs qui célèbrent les aspects clés de son identité. De leur riche histoire à leurs paysages célèbres, en passant par leur architecture traditionnelle et les designs emblématiques de leurs anciens maillots, chaque maillot vise à rassembler les supporters autour d'une passion commune pour leur nation.

PUMA a emboîté le pas le 4 décembre 2025 en dévoilant les tenues du Portugal, de l'Autriche, de la Tchéquie, de l'Islande et de la Suisse, qui explorent l'identité et le patrimoine, et nous sommes conquis par ces superbes designs.

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Le 20 mars 2026, adidas a dévoilé les tenues officielles à l'extérieur pour l'ensemble des 25 fédérations partenaires. S'inspirant de la culture unique de chaque nation, les maillots à l'extérieur réinterprètent l'esthétique classique d'adidas pour la Coupe du monde – comme les motifs géométriques et les lignes verticales stylisées – dans un style moderne et contemporain qui trouve un écho tant auprès des supporters que des athlètes. 

L'histoire d'adidas avec le football est profondément ancrée, des performances sur le terrain à l'influence culturelle dans les rues. Laissant son empreinte sur la plus grande scène du football mondial pour la première fois en 36 ans, le trèfle adidas – symbole d'originalité de la marque – est imprimé sur le côté droit de chaque maillot.  Chaque maillot rend hommage à la culture du football des années 90, est repensé pour répondre aux exigences d’aujourd’hui et est fièrement conçu pour la culture et la communauté des athlètes et des supporters qui le porteront. 

La dernière grande collection de maillots a été dévoilée par Nike le 20 mars. La marque a présenté ses maillots domicile et extérieur en explorant en profondeur l’héritage, la culture et l’identité de chaque équipe, apportant ainsi un sentiment saisissant d’optimisme et une inspiration tournée vers l’avenir. 

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Au cœur de cette vision se trouve également la technologie de refroidissement haute performance Aero-FIT de Nike, qui s'appuie sur la conception assistée par ordinateur et un procédé de tricotage hautement spécialisé, adapté à chaque maille, pour aider les athlètes à rester au frais dans les conditions extrêmes attendues tout au long du tournoi de cet été.

Que vous regardiez les matchs chez vous, que vous organisiez une soirée entre amis ou que vous voyagiez pour assister à la Coupe du monde en personne, vous devez avoir le look qui va avec. Laissez GOAL vous présenter en détail toute la collection, afin que vous puissiez vous équiper pour le grand tournoi :

Boutique : Tenues de la Coupe du monde 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algérie I Accueil

    Inspiré des dunes de sable du désert algérien, le maillot domicile de l'Algérie arbore un motif graphique dynamique à rayures beiges et blanches, rehaussé d'une touche de vert vif au niveau de l'encolure et des épaules. Cette représentation des dunes ondulantes, emblématiques du pays, symbolise le lien entre l'équipe et sa terre d'origine, tout comme l'inscription « Algérie » en arabe à l'arrière du cou.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Algérie I (à l'extérieur)

    Inspiré par les couleurs vives des déserts rocailleux et des oasis luxuriantes qui parsèment l'Algérie, le maillot extérieur se caractérise par des rayures verticales vertes entrelacées sur un fond vert foncé saisissant, reflétant les paysages uniques et la palette de couleurs traditionnelle du pays. Le mot « ALGERIA » est fièrement inscrit en arabe à l'arrière du cou, reliant ainsi l'équipe à sa patrie tout au long de son parcours en Coupe du monde.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentine I Accueil

    Les traditionnelles rayures verticales argentines bleu ciel et blanches se parent d'un aspect changeant, avec un effet dégradé unique en trois couleurs, reprenant les nuances de bleu des trois maillots vainqueurs de la Coupe du monde : 1978, 1986 et 2022. À l'arrière du col figure une inscription personnalisée « 1896 », en hommage à la date de fondation de l'AFA. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentine I (à l'extérieur)

    Le maillot extérieur s'inspire du riche patrimoine artistique de l'Argentine, avec un motif graphique bleu tourbillonnant caractéristique, inspiré des motifs traditionnels du pays. Des touches de blanc sur un fond noir mettent en valeur les lignes stylisées, les volutes florales complexes et les plantes grimpantes, donnant vie au motif grâce à un contraste saisissant. Gravé à l'arrière du col, un motif « Argentina » sur mesure est placé devant le Sol de Mayo, le symbole solaire national. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australie I Accueil

    Le maillot domicile s'inspire directement du maillot emblématique de l'Australie de 2006 et de la légendaire gamme Total 90 de Nike. Les couleurs traditionnelles, le jaune et le vert, sont revisitées dans un style moderne, notamment avec un short vert dégradé qui apporte du mouvement et de la profondeur. Ce maillot rend hommage au parcours du football australien tout en soulignant sa présence continue au plus haut niveau.

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  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australie (à l'extérieur)

    Le maillot extérieur s'inspire des levers de soleil australiens, symbolisant l'élan vers l'avant et les perspectives d'avenir du football en Australie. Un dégradé de corail et de vert foncé incarne l'énergie et le progrès, tandis qu'un écusson de la fédération en lenticulaire apporte un effet de relief.

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgique I Accueil

    Le maillot domicile de la Belgique s'inspire des célèbres vitraux gothiques que l'on retrouve dans l'architecture du pays. Les symboles représentant les « Diables Rouges » et les « Flammes Rouges » – les surnoms respectifs des équipes masculine et féminine – sont repris dans ce style sur le fond rouge du maillot. Les bordures des épaules et des poignets sont rehaussées de détails noirs et jaunes, en référence aux couleurs du drapeau national.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgique I À l'extérieur

    Le maillot extérieur arbore un motif intégral dans une palette de couleurs bleu clair, rose et blanc, conçu en hommage à l'artiste belge René Magritte et au célèbre mouvement surréaliste belge. Des lignes et des formes superposées créent une impression de profondeur et de mouvement, dans un clin d'œil ludique à l'œuvre de Magritte. Les supporters reconnaîtront également des éléments emblématiques de l'écusson national, ainsi que des symboles du football, tels que le ballon et les lignes de terrain. Une réinterprétation de son œuvre « La trahison des images » – sur laquelle figure traditionnellement l'inscription « Ceci n'est pas une pipe » – apparaît comme un détail subtil dans l'encolure du maillot : « Ceci n'est pas un maillot ».

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brésil I Accueil

    Le maillot domicile incarne les racines du football de l'équipe nationale du Brésil, réinventant l'identité nationale à travers le mouvement, l'énergie et l'expression. Des éléments inspirés du drapeau brésilien sont déformés et transformés en un motif graphique tricoté, transformant un symbole familier en une texture vivante qui recouvre l'ensemble du maillot. Plutôt qu'un emblème statique, le drapeau devient un élément que l'on porte, que l'on transporte et dans lequel on transpire — symbolisant les onze joueurs qui foulent la pelouse en incarnant pleinement la nation qu'ils représentent. Les couleurs emblématiques que sont le jaune, le vert et le bleu sont dynamisées par le mouvement du tricot, renforçant ainsi l'identité visuelle unique du Brésil.

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  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brésil I (à l'extérieur)

    Le maillot extérieur du Brésil signé Jordan Brand insuffle une mentalité de vainqueur sur le terrain, s'inspirant des couleurs, des motifs et des imprimés des prédateurs les plus rapides et les plus redoutables du Brésil. Baigné dans les tons jaune et bleu traditionnels des tenues de football brésiliennes, ce maillot intègre également l'emblématique imprimé « éléphant » de Jordan Brand, créant ainsi un look unique sur le terrain qui fusionne deux cultures distinctes de l'excellence.

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  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Chili I Accueil

    L'oiseau national du Chili, le condor, occupe une place centrale sur le maillot domicile. Sur un fond rouge traditionnel, un motif imprimé sur toute la surface rappelle les plumes de l'oiseau, tandis qu'à l'arrière du cou, le condor réapparaît sous la forme d'une icône signature. 

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  • Chile Away kit WC 26adidas

    Chili I (à l'extérieur)

    Le maillot extérieur du Chili s'inspire du désert en fleurs, un phénomène rare dans le désert d'Atacama. Rendant hommage au paysage naturel unique du pays, de superbes fleurs roses ornent un imprimé graphique sur toute la surface d'un fond blanc cassé, avec de subtils détails marron représentant les fissures d'où elles émergent. Le design est rehaussé d'un motif en forme de bouclier, tiré de l'écusson de la Fédération, placé en noir à l'arrière du cou.

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  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colombie I Accueil

    Le maillot domicile de la Colombie s'inspire du réalisme magique, un courant artistique qui mêle des éléments fantastiques à des décors réalistes, souvent symbolisés par des papillons jaunes. Il est associé à un short bleu et à des chaussettes rouges, créant ainsi un look typiquement colombien

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Colombie I (à l'extérieur)

    Le maillot extérieur rend hommage à la biodiversité unique de la Colombie, en mêlant les couleurs de ses deux côtes. Le motif, qui se répète sur l'ensemble du maillot, associe les nuances de bleu plus foncées de l'océan Pacifique à celles, plus claires, de la mer des Caraïbes, mises en valeur par des lignes verticales décalées. Une bordure jaune vif sur les 3 bandes, les poignets et les logos se retrouve dans le mot « COLOMBIA » inscrit à l'arrière du cou, évoquant un sentiment de fierté et d'attachement à leur terre. 

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  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Costa Rica I Accueil

    Le maillot domicile du Costa Rica arbore un imprimé graphique dynamique qui se répète sur toute la surface, composé d’éléments tels que des feuilles, des toucans et des sourires dans des tons de rouge, bleu et rose – autant d’images qui célèbrent la « Pura Vida ». Ce terme, inscrit à l’arrière du col du maillot, incarne une attitude nationale profondément ancrée, synonyme d’optimisme, de gratitude, de satisfaction et de vie en harmonie avec la nature. Une attitude dont les Costaricains sont fiers.

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  • Costa Rica Away kit WC 26adidas

    Costa Rica I (à l'extérieur)

    Un motif graphique dynamique bleu et fuchsia recouvre l'ensemble du maillot extérieur du Costa Rica, intégrant des éléments inspirés du toucan emblématique – un oiseau présent au Costa Rica – ainsi que des feuilles issues des vastes forêts tropicales où il vit. Les couleurs vives et le caractère sociable de cet oiseau reflètent la culture vivante, joyeuse et accueillante du pays, incarnée par l'expression « Pura Vida », gravée à l'arrière du cou.

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Croatie I Accueil

    Le maillot domicile reprend le motif à carreaux classique de la Croatie, dans un format plus petit et plus raffiné, s'inspirant étroitement du modèle de 1990 tout en l'adaptant au football moderne. Il ne s'agit pas d'une réplique directe, mais plutôt d'une réinterprétation fidèle qui préserve l'esprit et l'impact visuel de l'original. Le résultat est un maillot domicile immédiatement reconnaissable tout en étant contemporain, alliant héritage et précision axée sur la performance, et rendant hommage à un moment qui a marqué l'histoire du football croate.

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  • Croatia WC 26 away kitNike

    Croatie I (à l'extérieur)

    Le maillot extérieur offre une interprétation plus sombre et plus sobre de cette même identité. Les carreaux emblématiques sont repris et revisités dans une palette de bleus, créant un contraste visuel marqué tout en conservant une continuité avec le maillot domicile. Cette version plus sombre confère une présence plus posée et imposante, faisant du maillot extérieur un pendant moderne qui complète le maillot domicile tout en s'affirmant avec assurance par lui-même.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I À l'extérieur

    Le maillot extérieur de Curaçao rend hommage à la capitale, Willemstad, et aux bâtiments colorés des quartiers de Punda et d'Otrobanda. Ces quartiers, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, se caractérisent par leurs façades éclatantes et ensoleillées, que ce design met en valeur grâce à son fond jaune pastel et à ses rayures vives rose, turquoise et orange. L'ensemble est rehaussé par des motifs bleus complexes qui parcourent les manches, les poignets ainsi que le contour du logo adidas et de l'écusson national.

  • England WC 26 Home kitNike

    Angleterre I Accueil

    Le maillot domicile s'inscrit dans la tradition du football anglais, réaffirmant le look emblématique tout blanc tout en le revisitant avec une touche de modernité. Une iconographie subtile inspirée de la culture footballistique anglaise est intégrée directement dans le tissu, créant ainsi de la profondeur sans alourdir la silhouette classique. Une étoile dorée métallisée au-dessus de l'écusson remplace la version ton sur ton traditionnelle. Le maillot domicile semble familier tout en affichant une nouvelle assurance — rendant hommage à l'histoire tout en marquant le renouveau de l'Angleterre sur la scène internationale.

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  • England WC 26 away kitNike

    Angleterre I (à l'extérieur)

    Le maillot extérieur marque un tournant historique dans l'identité visuelle de l'Angleterre, associant un maillot rouge à un short bleu marine. Cette combinaison audacieuse symbolise une équipe d'Angleterre tournée vers l'avenir, prête à bousculer les codes tout en restant ancrée dans la tradition. Le blason de la fédération, placé au centre, se trouve sous l'étoile dorée métallisée, renforçant ainsi la présence et la fierté de l'équipe.

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  • France WC 26 kit home Nike

    France I Accueil

    Le maillot domicile de la France incarne l'énergie d'une nouvelle génération et l'élégance du football français moderne : jeune, expressif et créatif. Inspiré de la haute couture française, le col blanc de ce maillot réinterprète la palette traditionnelle bleu, blanc et rouge. Un motif bleu répété, intégré au tissu, reflète la rapidité de l'équipe de France. Un écusson cuivré métallisé s'associe à un col polo blanc classique et à une patte de boutonnage rouge. 

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  • France WC 26 away kitNike

    France I (à l'extérieur)

    Le maillot extérieur de la France est l’un des plus innovants jamais créés pour l’équipe de France et s’inscrit profondément dans l’histoire contemporaine. Baptisé « Liberté », il s’inspire de la Statue de la Liberté, un cadeau de la France aux États-Unis. Sa base bleu-vert clair reflète la patine actuelle de la statue, contrastant avec des éléments métalliques cuivrés qui rappellent son matériau d’origine. Les bordures tricolores sur les manches et la typographie du maillot ajoutent une dimension culturelle, luxueuse et minimaliste. Ce maillot allie héritage, élégance et raffinement moderne pour affirmer l’identité et les valeurs de liberté défendues par la France, hier comme aujourd’hui.

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  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Allemagne I Accueil

    Rendant hommage aux précédents succès de l'Allemagne dans cette compétition, le maillot domicile s'inspire de certains des maillots les plus emblématiques de l'équipe nationale. Le motif en losanges répétitifs et les détails en chevrons s'inspirent tous deux des graphismes emblématiques des maillots précédents, notamment celui porté lors de la victoire en Coupe du monde 2014.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Allemagne I À l'extérieur

    Dans la continuité du langage visuel du maillot domicile, les chevrons diagonaux sont réinterprétés sous la forme d’un motif intégral bleu marine, créant une répétition rythmée de trois formes entrelacées. La palette de couleurs mêle des teintes issues de différentes époques de l'histoire de la DFB. Elle rend hommage aux pulls à fermeture éclair quart de longueur bleus classiques portés en 1954, ainsi qu'aux hauts d'entraînement bleus et blancs classiques des années 60, 70 et 80, tandis que les touches de bleu aqua font référence aux tenues d'entraînement aux couleurs vives des années 90. Le tout conçu pour créer un effet visuel saisissant et puissant. Une subtile étiquette en forme de drapeau à l'ourlet du maillot célèbre le partenariat de longue date entre adidas et l'Allemagne depuis 1954.

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  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Hongrie I Accueil

    Le maillot domicile de la Hongrie se décline dans le rouge foncé traditionnel du pays, associé à des touches de blanc et de vert qui rappellent les couleurs du drapeau hongrois. Ce maillot célèbre le 125e anniversaire de la Fédération hongroise de football avec un logo spécial anniversaire, tandis que l'écusson national et le logo de la Fédération figurent respectivement au-dessus du cœur et sur le côté droit de la poitrine. Le mot « Magyarország », qui signifie « Hongrie », vient parachever le design à l'arrière du cou.

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  • Hungary Away kit WC 26adidas

    Hongrie I (à l'extérieur)

    Le maillot s'inspire des couleurs nationales du pays : il associe un fond blanc à des détails rouge foncé sur les épaules et les biceps, afin de célébrer le 125e anniversaire de la fédération. Il est rehaussé d'un logo « 125 » sur mesure, en or foncé, dans la nuque.

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  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italie I Accueil

    La tradition rencontre l'innovation dans le maillot domicile de l'Italie : inspiré par le riche héritage du football italien, ce maillot célèbre l'essence même de la Fédération italienne de football grâce à son design audacieux. Le mot « Azzurra », qui fait référence au surnom de l'équipe nationale et à la couleur du maillot (signifiant « le bleu »), apparaît en lettres dorées à l'arrière du col du maillot.

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  • Italy Away kit WC 26adidas

    Italie I À l'extérieur

    S'inspirant de la couture italienne traditionnelle et des vestes de costume élégantes portées par l'équipe nationale lors de moments historiques, ce maillot présente un motif bleu clair et blanc sur toute sa surface, reproduisant les tissages complexes caractéristiques de ce type de vêtements.  Les manches, les logos et les numéros sont rehaussés de détails bleu marine et dorés. Par ailleurs, le mot « Italia », inspiré d’un monogramme, brodé à l’arrière du cou, célèbre un style de broderie personnalisé qui symbolise l’appartenance et l’identité. 

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  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japon I Accueil

    Le bleu classique du maillot domicile japonais prend vie grâce à un motif graphique abstrait rehaussé de détails linéaires bleu cendré, évoquant la célèbre brume qui se profile à l'horizon, là où le ciel et la mer se rejoignent au Japon. Le drapeau japonais figure fièrement en guise de signature à l'arrière du cou.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japon I (à l'extérieur)

    S'inspirant du thème « Colours Beyond the Horizon », le maillot extérieur du Japon prend vie grâce à un motif à rayures composé de 12 couleurs distinctes qui symbolisent l'unité et les liens qui unissent la nation, sur le terrain comme en dehors. Sur un fond blanc cassé, 11 lignes verticales estompées descendent le long du maillot, créant un effet de pluie qui symbolise chacun des 11 joueurs sur le terrain, tandis qu’une bande centrale audacieuse reprend la couleur du soleil rouge du drapeau national pour représenter le cœur de l’équipe : ses supporters. Le drapeau japonais est imprimé à l'arrière du col, symbole de fierté nationale et d'identité collective. 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Mexique I Accueil

    Héritage et avenir se rejoignent dans le nouveau maillot domicile du Mexique. Ce maillot incarne l'énergie et la fierté qui uniront des générations de supporters lors de la prochaine Coupe du monde de la FIFA. Il rend hommage au soutien indéfectible d'une nation qui vit et respire le football, où chaque moment partagé reflète l'âme du Mexique. À l'arrière du cou, la phrase « SOMOS MÉXICO », qui signifie « Nous sommes le Mexique », apparaît comme un symbole de l'unité et de la passion qui définissent l'esprit mexicain.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Mexique I (à l'extérieur)

    S'inspirant de la riche histoire du Mexique, le maillot extérieur présente un motif graphique gris sur fond blanc, inspiré des motifs dits « Grecas » que l'on retrouve dans l'architecture et l'art traditionnels. Ce motif récurrent, qui recouvre l'ensemble du maillot, représente une succession d'escaliers abstraits, en référence aux façades en escalier que l'on retrouve souvent sur les bâtiments traditionnels mexicains. La phrase « SOMOS MÉXICO », qui signifie « Nous sommes le Mexique », est inscrite à l'arrière du cou et symbolise l'unité et la passion qui définissent l'esprit mexicain à l'approche de la 3e Coupe du monde de la FIFA, un record pour le pays. 

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  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Pays-Bas I Accueil

    Le maillot domicile des Pays-Bas revisite l'emblématique « Oranje » en le mettant en valeur plutôt qu'en le réinventant. Conçu pour être visible de loin, ce maillot offre l'expression la plus éclatante de l'orange néerlandais à ce jour. Un écusson de la fédération innovant, de type lenticulaire, apporte mouvement et relief, changeant d'aspect au gré des déplacements des joueurs sur le terrain. Ce maillot domicile est unique, dynamique et fièrement néerlandais.

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  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Pays-Bas I À l'extérieur

    Le maillot extérieur fait revivre le look historique entièrement blanc des Pays-Bas. Inspiré par des dégradés microscopiques, un dégradé orange horizontal traverse le maillot, symbolisant l'expérimentation et la précision. L'écusson lenticulaire surdimensionné et centré met en avant l'innovation comme élément identitaire. Les lignes épurées et l'équilibre géométrique reflètent les principes du design néerlandais tout en annonçant un avenir progressiste.

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  • Nigeria WC 26 home kit Nike

    Nigeria I Accueil

    Le maillot domicile du Nigeria propose une interprétation moderne de l'identité la plus reconnaissable du pays. S'appuyant sur le vert classique de la nation, le design intègre des empiècements latéraux inspirés d'une armure qui évoquent la force, la préparation et l'esprit de compétition. Des éléments traditionnels raffinés sont intégrés à une silhouette épurée et dynamique, soulignant le style de jeu rapide, déterminé et confiant de l'équipe. Le maillot domicile rend hommage aux racines du Nigeria tout en incarnant la confiance, le progrès et la préparation au combat.

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  • Nigeria WC 26 away kitNike

    Nigeria I (à l'extérieur)

    Le maillot extérieur mise pleinement sur l'expression et l'énergie de la jeunesse. Inspiré des graphismes audacieux des motos de motocross, le design présente un motif de flammes sur toute la surface qui passe du vert traditionnel au Volt. Ce dégradé amplifie le mouvement, l'intensité et l'innovation, reflétant ainsi la manière dont la nouvelle génération nigériane façonne la culture, le style et la présence mondiale. Le maillot extérieur est audacieux et expressif, s’imposant comme une déclaration visuelle de dynamisme et d’ambition.

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  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Irlande du Nord I Accueil

    Le maillot domicile de l'Irlande du Nord se décline dans des tons bleu sarcelle et vert, rehaussés d'un motif abstrait inspiré des lignes dynamiques de l'architecture du pays, créant ainsi un lien entre les supporters, les joueurs et le cœur de la nation. 

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  • Northern Ireland Away kit WC 26adidas

    Irlande du Nord I (à l'extérieur)

    Inspiré par le soutien indéfectible des supporters, le maillot extérieur blanc « cloud » est rehaussé de lignes vert menthe qui traversent le devant en diagonale – une combinaison de couleurs très appréciée des supporters. Le numéro 12 est inscrit en chiffres romains à l'arrière du cou, en hommage au soutien que l'équipe reçoit des spectateurs dans les tribunes. 

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  • Norway WC 26 home kitNike

    Norvège I Accueil

    Le maillot domicile s'appuie sur l'identité emblématique entièrement rouge de la Norvège tout en s'inspirant directement du drapeau national. Un motif graphique ton sur ton de style Urnes, inspiré de l'héritage viking, est intégré aux rayures bleues, alliant ainsi symbolisme ancestral et performance moderne. Ce maillot reflète les moments de fierté nationale et de conviction collective, rendant hommage au passé de la Norvège tout en renforçant sa présence croissante sur la scène internationale.

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    Norvège I (à l'extérieur)

    Le maillot extérieur marque l'arrivée du tout premier maillot national norvégien entièrement noir. Inspiré des berserkers vikings — ces guerriers de première ligne réputés pour leur intensité explosive —, ce design annonce une nouvelle ère pour le football norvégien. Minimaliste et implacable dans son exécution, ce maillot extérieur exprime la confiance par la sobriété, utilisant les tons sombres et la finition des matières pour traduire la force.

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  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Pérou I Accueil

    Inspiré des trois éléments topographiques du Pérou – le littoral, les hauts plateaux et la forêt tropicale –, un bandeau rouge orne fièrement le maillot domicile du Pérou sous la forme d’un imprimé graphique couvrant l’ensemble de la base blanche. Cet imprimé est composé de dessins au trait abstraits qui symbolisent chaque paysage, comme un pingouin pour le littoral et une feuille de forêt pour la forêt tropicale. L’inscription « PERU » dans la nuque est réalisée dans une police graphique similaire.

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    Pérou I (à l'extérieur)

    Rendant hommage à la culture artistique « Chicha » du Pérou, particulièrement vivante et souvent présente sur les affiches et les œuvres d'art traditionnelles aux couleurs vives, le maillot extérieur se compose d'un fond noir rehaussé d'un écusson trèfle et de trois bandes sur l'épaule dans des couleurs fluorescentes : magenta, jaune solaire et orange solaire. Une étiquette « Pérou » à l'arrière du cou reprend ces mêmes couleurs inspirées de la « Chicha », harmonisant ainsi l'ensemble du design.

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  • Poland WC 26 home kitNike

    Pologne I Accueil

    Le maillot domicile fait revivre la légende du Lech à travers un prisme moderne et expressif. Inspiré de l’aigle blanc, le motif transpose les plumes de l’oiseau en un langage graphique qui ondule sur les manches et le short. Associé à des motifs représentant des éclairs et des nuages, ce motif évoque le moment de révélation qui définit le mythe, transformant un symbole national en une texture travaillée plutôt qu’en une représentation littérale. Rehaussé de détails rouges, le maillot domicile se veut audacieux, intemporel et indéniablement polonais. 

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  • Poland WC 26 Away kitNike

    Pologne I À l'extérieur

    Le maillot extérieur s'inscrit dans la tradition historique de la Pologne consistant à inverser les couleurs de son maillot domicile. Alors que les anciens maillots extérieurs arboraient souvent le rouge « Sport Red » associé au blanc, cette nouvelle version introduit le « Noble Red », une teinte plus profonde et plus raffinée. Cette nuance plus sombre confère au maillot une présence plus imposante et affirmée, symbolisant la force et la confiance. Conçu pour devenir un classique, ce maillot extérieur réinvente la tradition à travers une expression visuelle plus nette et plus intimidante.

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Accueil

    Le maillot domicile du Portugal a été conçu pour incarner la puissance de l'océan et la passion qui anime la nation sur la scène internationale. La base rouge emblématique est rehaussée de motifs inspirés des vagues et de touches de vert, un clin d'œil visuel aux racines maritimes du pays et à son esprit indomptable et intrépide.

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar I Accueil

    Conçu pour rendre hommage à la ligne en zigzag qui sépare les parties blanche et marron du drapeau national du Qatar, le maillot domicile marron du Qatar est rehaussé d'une série de lignes dentelées plus foncées qui descendent au centre du maillot, avec le mot « Qatar » en arabe inscrit en signature à l'arrière du cou. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Qatar I (à l'extérieur)

    Un motif abstrait gris en forme de vague orne le maillot extérieur du Qatar. Inspiré des dunes du désert, ce motif reprend les formes géométriques caractéristiques de ce paysage à couper le souffle. Le mot « Qatar » est inscrit en arabe à l'arrière du cou, en signe de fierté nationale et d'unité.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arabie saoudite I Accueil

    Le maillot domicile de l'Arabie saoudite arbore un imprimé unique en violet et vert foncé sur l'ensemble du maillot, inspiré des portes richement décorées que l'on trouve dans le pays et rehaussé de détails éclatants empruntés aux champs de lavande de la région. Sur un fond vert foncé, ce motif saisissant s'inspire également des symboles nationaux les plus chers – le faucon et le palmier –, associés à des motifs géométriques pour créer une esthétique moderne.

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Arabie saoudite (à l'extérieur)

    Le maillot extérieur de l'Arabie saoudite présente un motif tissé sur mesure, que l'on retrouve souvent sur divers vêtements traditionnels, sur un fond blanc nacré, capturant ainsi l'essence vibrante de la mode saoudienne. Le logo et l'écusson sont rehaussés de détails dorés royaux, tandis que l'encolure et le numéro sont subtilement mis en valeur par le vert profond national. L'emblème de l'Arabie saoudite, représentant un palmier et des épées croisées, est imprimé dans le dos en hommage à son héritage et à son identité.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Écosse I Accueil

    Sur le maillot domicile de l'Écosse, la croix de Saint-André traditionnelle, que l'on retrouve sur le drapeau écossais, occupe le devant de la scène sous la forme d'un motif répétitif bleu foncé sur le fond bleu habituel du maillot. Le motif de la croix de Saint-André apparaît également à l'arrière du cou, comme touche finale.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Écosse I (à l'extérieur)

    Le maillot extérieur réintroduit des nuances de rouge écarlate, en clin d'œil à l'histoire de certains des maillots classiques de l'Écosse. Rehaussé de fines rayures verticales violettes, il offre une version épurée et contemporaine d'un design intemporel. Un chardon violet et vert, fleur nationale de l'Écosse symbolisant la résilience, orne la nuque en guise de touche finale subtile.

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  • SA 2026 kitadidas

    Afrique du Sud I Accueil

    Le maillot domicile de l'Afrique du Sud pour 2026 conserve sa base jaune caractéristique rehaussée de bordures vertes, une palette de couleurs synonyme de fierté nationale. Des détails sophistiqués et une conception raffinée modernisent la silhouette, donnant naissance à un maillot axé sur la performance, conçu pour répondre aux exigences du football mondial d'aujourd'hui.

    Le design revisité rend notamment hommage aux 12 langues officielles de l'Afrique du Sud, reflétant avec force la diversité, l'unité et l'amour commun pour le football de la nation. Les éléments graphiques subtils tissés dans le tissu symbolisent les nombreuses voix qui s'élèvent à l'unisson dans les stades à travers le pays et partout dans le monde. 

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  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Afrique du Sud I À l'extérieur

    Le maillot extérieur affiche fièrement les couleurs emblématiques de l'Afrique du Sud, le vert et l'or, une combinaison profondément ancrée dans l'identité sportive du pays. Alliant tradition et raffinement, il présente une base vert classique rehaussée de finitions blanches et dorées au niveau du col, en hommage au prestige et à l'évolution du football dans le pays. Des touches dorées et blanches ornent les poignets et les logos, reflétant une élégance intemporelle tout en incarnant l'ambition de la nation de briller sur la plus grande scène du football.

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    Corée du Sud I Accueil

    Le maillot domicile s'articule autour d'une réinterprétation audacieuse du tigre blanc, symbole national intemporel de force et de protection. Un motif camouflage tigre saisissant est intégré au tissu, créant un effet visuel dynamique à la fois ancré dans l'héritage et résolument moderne. Une typographie sur mesure allie la calligraphie coréenne traditionnelle à des codes de design occidentaux, renforçant ainsi la fusion entre passé et présent. Le maillot domicile exprime l'identité de la Corée à travers une agressivité maîtrisée et une assurance visuelle, capturant l'esprit d'une équipe faite pour surprendre.

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  • South Korea WC 26 away kitNike

    Corée du Sud (à l'extérieur)

    Le maillot extérieur prolonge le thème de l’embuscade à travers une expression d’inspiration florale qui incarne la passion et l’élan de la Corée. Le design s’épanouit avec intensité, capturant le mouvement, l’émotion et l’énergie collective à mesure qu’ils s’amplifient et se libèrent. Sur un fond violet vif, le graphisme allie élégance et puissance, reflétant la capacité de la Corée à combiner beauté et combativité en compétition. Le maillot extérieur se veut expressif et assuré : une identité alternative qui renforce la fierté culturelle tout en conservant un avantage concurrentiel indéniable.

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  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Espagne I Accueil

    Le maillot domicile de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 se présente dans un design épuré à fines rayures, avec un fond rouge rehaussé de lignes verticales jaunes répétitives qui s'inspirent du drapeau national et de l'écusson. L'esprit de la nation sera porté par les joueurs grâce au mot « ESPANA » inscrit à l'arrière du col du maillot. 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Espagne I (à l'extérieur)

    Le design du maillot extérieur de l'Espagne s'inspire de la riche histoire littéraire du pays. Un motif complexe de couleur pyrite, inspiré des dessins et des illustrations que l'on trouve dans les livres et manuscrits classiques, ponctue un fond blanc cassé qui rappelle la couleur d'une page. Les manches et l'encolure arborent des détails dorés et bordeaux, tandis que le mot « ESPAÑA » est gravé à l'arrière du cou, avec la lettre Ñ distinctive qui célèbre la langue espagnole et son patrimoine culturel.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Suède I Accueil

    Les couleurs traditionnelles jaune et bleu associées au maillot domicile de la Suède sont revisitées dans un style moderne pour rendre hommage aux années 70. Le design présente un motif ton sur ton intégré au tissu, inspiré des broderies florales populaires que l'on trouvait couramment sur les jeans et les robes folkloriques suédoises traditionnelles de l'époque. Ce maillot empreint de nostalgie permet aux supporters de célébrer leur héritage avec une esthétique à la fois fraîche et familière, complétée par une typographie moderne dans la nuque où l'on peut lire « Sverige » – ou « Suède » en français.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Suède I À l'extérieur

    S'inspirant des motifs et de l'esthétique des années 70, trois nuances de bleu s'associent sur le maillot extérieur de la Suède pour former un motif graphique audacieux sur toute la surface, en hommage au riche patrimoine culturel du pays. Avec une typographie moderne dans la nuque où l'on peut lire « Sverige » (Suède en français), cette influence rétro, alliée à une touche contemporaine, confère au design un look moderne pour les supporters d'aujourd'hui. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Suisse I Accueil

    Le design du maillot de la Suisse pour 2026 reste fidèle à la couleur rouge foncé emblématique du pays, rehaussée par des touches graphiques blanches et des motifs en chevrons audacieux qui rendent hommage à la précision et à l'héritage suisses. Le modèle moderne de Puma intègre un tissu technique léger et des coupes ergonomiques, garantissant que le maillot est aussi élégant dans la rue que sur le terrain. La bande Puma d'un blanc éclatant et le placement épuré de l'écusson confèrent à l'ensemble une esthétique parfaitement en phase avec l'identité minimaliste de la Suisse.

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  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Turquie I Accueil

    Le maillot domicile marque le début d’une nouvelle ère avec son passage à une base rouge « Sport », tout en conservant la bande emblématique sur la poitrine sous une forme plus subtile et moderne. Au sein de cette bande, un motif graphique audacieux inspiré de l’Ebru apporte texture et mouvement, en référence à l’artisanat et au savoir-faire artistique qui sont au cœur du patrimoine culturel turc. L’encolure hybride allie des éléments de col rond et de col en V, tandis que le drapeau turc trône bien en évidence au centre de la poitrine. Traditionnellement encadré d’un cercle, le drapeau se présente désormais sous une forme rectangulaire qui s’aligne sur les lignes nettes et angulaires du maillot, conférant ainsi une géométrie plus épurée et plus contemporaine à ce symbole national.

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  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Turquie I À l'extérieur

    Le maillot extérieur revient à une base blanche, rétablissant ainsi le look classique de la Turquie tout en conservant la bande rouge traditionnelle sur la poitrine comme élément distinctif. Le motif Ebru figure à nouveau sur cette bande, servant de lien visuel entre les maillots domicile et extérieur et renforçant la cohésion de la collection. Des empiècements latéraux rouges et une bande rouge sur les chaussettes complètent le maillot extérieur, créant un équilibre entre tradition et innovation : des couleurs héritées, des détails modernes et une référence artisanale commune aux deux versions.

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  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ukraine I Accueil

    Le maillot domicile de l'Ukraine rend hommage au riche patrimoine et aux traditions du pays. Cette tenue traditionnelle jaune vif et bleue intègre un motif graphique subtil et répétitif, réalisé dans un jaune plus foncé, dont le dessin s'inspire des formes et des éléments présents sur les armoiries ukrainiennes. L'inscription « Україна » – qui signifie « Ukraine » en ukrainien – à l'arrière du col vient parachever le design.

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  • Ukraine Away kit WC 26adidas

    Ukraine (à l'extérieur)

    Inspiré du design ukrainien contemporain, le maillot extérieur propose une réinterprétation saisissante des éléments et symboles culturels traditionnels, créant ainsi une fusion audacieuse entre héritage et innovation. Le motif graphique trône fièrement sur la partie supérieure de la poitrine, dans un coloris « encre mystérieuse » sur fond bleu, alliant une esthétique vintage à des influences streetwear contemporaines. En jaune vif, le nom de l’Ukraine, « Ykpaïha », est inscrit à l’arrière du cou. p>

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  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Accueil

    Le maillot domicile incarne l'essence même du football uruguayen. S'inspirant d'un style à la fois moderne et classique, il se caractérise par une version épurée du bleu ciel emblématique de l'Uruguay, rehaussée de touches bleu marine qui soulignent la clarté et la confiance. La simplicité du design reflète l'identité de l'équipe : honnête, disciplinée et animée par un esprit collectif.

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  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I (à l'extérieur)

    Le maillot extérieur incarne une expression plus audacieuse de l'esprit combatif de l'Uruguay. Un motif d'ailes audacieux s'étend sur la poitrine, symbolisant l'ascension, l'ambition et la quête incessante de la victoire. Ce langage visuel rend hommage aux exploits historiques de l'Uruguay, notamment à son rôle dans les débuts du football mondial, tout en réinterprétant cet héritage sous un angle plus incisif et plus agressif. Le maillot extérieur représente l'Uruguay sous son jour le plus rebelle : compact, intrépide et inébranlable. 

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  • USA WC 26 home kitNike

    États-Unis I Accueil

    Le maillot domicile s'inspire de l'ADN du football américain, réinterprétant le drapeau américain à travers un prisme moderne axé sur le mouvement. Les rayures déformées et les effets dégradés évoquent le drapeau en mouvement, symbolisant une nation façonnée par la diversité de ses communautés, ses paysages et son amour du jeu.

    L'iconographie nationale se traduit par une texture travaillée plutôt que par des graphismes littéraux, créant ainsi un maillot domicile qui respire la fierté américaine tout en incarnant la confiance et l'élan vers l'avant. Ce maillot arbore un motif incontournable que l'on peut voir sur tous les supporters dans les tribunes, tout en se déplaçant avec audace sur le terrain.

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  • USA WC 26 away kitNike

    États-Unis I À l'extérieur

    Le maillot extérieur est conçu pour devenir un classique intemporel : une création épurée et emblématique, destinée à traverser les époques. Ancré dans une palette de teintes Dark Obsidian, ce maillot présente un motif en maille en forme de grille et d'étoiles subtilement tissé dans le tissu, déplaçant l'attention des rayures vers les étoiles comme symbole distinctif. Minimaliste, épuré et axé sur le style de vie, le maillot extérieur allie performance et confort, reflétant une génération qui exprime son identité aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Il incarne une confiance en soi plus discrète, qui n'a pas besoin de volume pour s'affirmer.

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  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Accueil

    Le rouge bordeaux du maillot domicile du Venezuela prend vie grâce à un imprimé abstrait sur l'ensemble du maillot, inspiré des formes et de la topographie des montagnes Tepui. Une inscription dorée dans la nuque porte la mention « LA VINOTINTO », le nom officiel de la fédération. 

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  • Venezuela Away kit WC 26adidas

    Venezuela I (à l'extérieur)

    Rendant hommage à l'histoire de la fédération, ce maillot extérieur d'un blanc éclatant est rehaussé de détails distinctifs jaunes, rouges et bleus, que l'on retrouve aussi bien sur les trois bandes que sur les logos et l'écusson de l'équipe. L'écusson arbore le mot « VENEZUELA » en lettres majuscules sur la poitrine gauche, un design qui rappelle l'écusson utilisé entre 1961 et 1967. Les détails dorés sur les poignets et le numéro ajoutent une touche raffinée et sophistiquée, complétée par l'inscription « LA VINOTINTO » à l'arrière du cou – le nom officiel de la fédération.

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  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Pays de Galles I Accueil

    La base rouge, emblématique du maillot domicile gallois, est revisitée avec l'introduction d'un motif à rayures horizontales, composé de bandes vert foncé, rouges et blanches, tandis que le nom officiel du pays en gallois, « CYMRU », est légèrement visible sur la bande verte centrale. Ce motif apparaît à nouveau aux côtés de la devise de l'équipe – « Gorau Chwarae Cyd Chwarae », qui signifie « Le meilleur jeu, c'est le jeu d'équipe » – à l'arrière du cou.

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  • Wales Away kit WC 26adidas

    Pays de Galles I (à l'extérieur)

    Célébrant l'identité et le patrimoine du pays, le maillot extérieur du Pays de Galles se présente sur un fond crème rehaussé de motifs graphiques abstraits représentant le dragon gallois, dans des tons rouges discrets, qui ornent le devant du maillot. Le mot « CYMRU » figure aux côtés de la devise de l'équipe – « Gorau Chwarae Cyd Chwarae » – à l'arrière du col.

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