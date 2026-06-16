Alors que l’hiver s’installe pour nombre d’entre nous à travers le globe, les regards se tournent déjà vers un été 2026 qui s’annonce résolument football. Patience : la Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin. Les États-Unis, le Mexique et le Canada, pays hôtes, visent une édition historique.

Lionel Scaloni et l’Argentine tenteront de conserver leur titre conquis au Qatar en 2022, un troisième sacre historique pour Lionel Messi et ses coéquipiers.

En amont de la compétition, plusieurs grandes marques comme adidas, Nike ou PUMA ont déjà dévoilé de nouveaux maillots afin d’offrir un look inédit sur les terrains. Le 5 novembre 2025, adidas a présenté les tenues domicile de 22 nations, parmi lesquelles l’Allemagne, tenante du titre, l’Espagne, la Belgique ou encore le Mexique, pays co-organisateur. Cette collection marie les identités visuelles historiques et les traditions de chaque pays à une esthétique moderne et résolument tournée vers l’avenir.

adidas

Cette gamme audacieuse célèbre l’âme de chaque nation à travers des couleurs et des motifs qui mettent en lumière son histoire, ses paysages, son architecture traditionnelle ainsi que les designs emblématiques de ses maillots d’antan, invitant les supporters à se rassembler autour d’une fierté commune.

Le 20 mars 2026, adidas a dévoilé les maillots extérieurs officiels des 25 fédérations partenaires. S’inspirant de la culture unique de chaque nation, ces tenues réinterprètent l’esthétique classique d’adidas pour la Coupe du monde – motifs géométriques et lignes verticales stylisées – dans un style moderne qui résonne aussi bien auprès des supporters que des athlètes.

PUMA

Fidèle à son héritage footballistique aussi bien sur les terrains que dans la rue, la marque au Trèfle – symbole d’originalité revenu sur la plus grande scène mondiale pour la première fois depuis 36 ans – signe chaque maillot de son emblème brodé sur la poitrine droite. Chaque modèle puise dans l’héritage football des années 90, tout en étant repensé pour répondre aux exigences actuelles, afin d’honorer la culture et la communauté des joueurs et des supporters.

Nike a clôturé ce cycle de lancements le 20 mars 2026 en dévoilant ses tenues domicile et extérieur pour plusieurs sélections. Chaque modèle puise dans l’héritage et l’identité des nations représentées afin de projeter une image résolument tournée vers l’avenir.

Nike

Au cœur de cette vision se trouve la technologie de refroidissement haute performance Aero-FIT, qui s’appuie sur la conception assistée par ordinateur et un procédé de tricotage hautement spécialisé, spécifique à chaque maille, afin d’aider les athlètes à rester au frais dans les conditions extrêmes prévues tout au long du tournoi estival.

Le 24 mars 2026, PUMA a officiellement présenté les maillots de ses sélections nationales pour la Coupe du monde, des tenues qui célèbrent identité et patrimoine. Ces créations, à la fois authentiques et modernes, incarnent l’essence de chaque nation tout en répondant aux exigences du plus haut niveau.

Que vous suiviez les matchs depuis votre canapé, que vous organisiez une soirée entre amis ou que vous fassiez le déplacement pour vivre la Coupe du monde en direct, vous aurez besoin de l’équipement adapté. GOAL vous présente en détail cette collection afin que vous puissiez vous équiper pour le grand rendez-vous :

Boutique : maillots de la Coupe du monde 2026