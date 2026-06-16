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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Traduit par

Tenues de la Coupe du monde 2026 : l’Argentine, le Brésil, le Portugal, l’Angleterre et d’autres sélections dévoilent leurs maillots

CULTURE
KITS
Coupe du monde

Affichez vos couleurs avant le coup d’envoi de l’été footballistique.

Alors que l’hiver s’installe pour nombre d’entre nous à travers le globe, les regards se tournent déjà vers un été 2026 qui s’annonce résolument football. Patience : la Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin. Les États-Unis, le Mexique et le Canada, pays hôtes, visent une édition historique.

Les maillots officiels de la Coupe du monde 2026 sontd’ores et déjàdisponibles chez Fanatics.

Lionel Scaloni et l’Argentine tenteront de conserver leur titre conquis au Qatar en 2022, un troisième sacre historique pour Lionel Messi et ses coéquipiers.

En amont de la compétition, plusieurs grandes marques comme adidas, Nike ou PUMA ont déjà dévoilé de nouveaux maillots afin d’offrir un look inédit sur les terrains. Le 5 novembre 2025, adidas a présenté les tenues domicile de 22 nations, parmi lesquelles l’Allemagne, tenante du titre, l’Espagne, la Belgique ou encore le Mexique, pays co-organisateur. Cette collection marie les identités visuelles historiques et les traditions de chaque pays à une esthétique moderne et résolument tournée vers l’avenir.

adidas WC kits adidas

Cette gamme audacieuse célèbre l’âme de chaque nation à travers des couleurs et des motifs qui mettent en lumière son histoire, ses paysages, son architecture traditionnelle ainsi que les designs emblématiques de ses maillots d’antan, invitant les supporters à se rassembler autour d’une fierté commune.

Le 20 mars 2026, adidas a dévoilé les maillots extérieurs officiels des 25 fédérations partenaires. S’inspirant de la culture unique de chaque nation, ces tenues réinterprètent l’esthétique classique d’adidas pour la Coupe du monde – motifs géométriques et lignes verticales stylisées – dans un style moderne qui résonne aussi bien auprès des supporters que des athlètes. 

PUMA WC kits PUMA

Fidèle à son héritage footballistique aussi bien sur les terrains que dans la rue, la marque au Trèfle – symbole d’originalité revenu sur la plus grande scène mondiale pour la première fois depuis 36 ans – signe chaque maillot de son emblème brodé sur la poitrine droite.  Chaque modèle puise dans l’héritage football des années 90, tout en étant repensé pour répondre aux exigences actuelles, afin d’honorer la culture et la communauté des joueurs et des supporters. 

Nike a clôturé ce cycle de lancements le 20 mars 2026 en dévoilant ses tenues domicile et extérieur pour plusieurs sélections. Chaque modèle puise dans l’héritage et l’identité des nations représentées afin de projeter une image résolument tournée vers l’avenir. 

Nike football home kitsNike

Au cœur de cette vision se trouve la technologie de refroidissement haute performance Aero-FIT, qui s’appuie sur la conception assistée par ordinateur et un procédé de tricotage hautement spécialisé, spécifique à chaque maille, afin d’aider les athlètes à rester au frais dans les conditions extrêmes prévues tout au long du tournoi estival.

Le 24 mars 2026, PUMA a officiellement présenté les maillots de ses sélections nationales pour la Coupe du monde, des tenues qui célèbrent identité et patrimoine. Ces créations, à la fois authentiques et modernes, incarnent l’essence de chaque nation tout en répondant aux exigences du plus haut niveau.

Que vous suiviez les matchs depuis votre canapé, que vous organisiez une soirée entre amis ou que vous fassiez le déplacement pour vivre la Coupe du monde en direct, vous aurez besoin de l’équipement adapté. GOAL vous présente en détail cette collection afin que vous puissiez vous équiper pour le grand rendez-vous :

Boutique : maillots de la Coupe du monde 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algérie – Page d’accueil

    Inspiré des dunes de sable du désert algérien, le maillot domicile de l’Algérie présente un motif graphique dynamique à rayures beiges et blanches, rehaussé d’une touche de vert vif au niveau de l’encolure et des épaules. Ce design évoque les dunes emblématiques du pays et symbolise le lien entre l’équipe et sa terre natale, tandis que l’inscription « Algérie » en arabe, brodée à l’arrière du cou, affirme avec fierté l’identité nationale.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Algérie I En déplacement

    Inspiré par les teintes vives des déserts rocheux et des oasis luxuriantes qui ponctuent l’Algérie, le maillot extérieur se distingue par des rayures verticales vertes entrelacées sur un fond vert foncé saisissant, évoquant les paysages uniques du pays et sa palette traditionnelle. Le mot « ALGERIA », fièrement inscrit en arabe à l’arrière du col, relie l’équipe à sa patrie tout au long de son parcours en Coupe du monde.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentine – Page d’accueil

    Les traditionnelles rayures verticales argentines bleu ciel et blanches se déclinent dans un style évolutif, avec un effet dégradé unique à trois couleurs, reprenant les nuances de bleu des trois maillots vainqueurs des Coupes du monde précédentes : 1978, 1986 et 2022. À l’arrière du col figure une inscription personnalisée « 1896 », qui commémore la date de fondation de l’AFA. 

    Les maillots de l’Argentine sont disponiblesdès maintenantsur adidasShop. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentine, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur s’inspire du riche patrimoine artistique argentin et arbore un motif bleu tourbillonnant, évoquant les motifs traditionnels du pays. Des touches de blanc sur fond noir mettent en valeur des lignes stylisées, des volutes florales complexes et des plantes grimpantes, animant le design par un contraste saisissant. À l’arrière du col, un motif « Argentina » sur mesure se détache devant le Sol de Mayo, emblème solaire du pays. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australie – Page d’accueil

    Le nouveau maillot domicile s’inspire directement du mythique maillot australien de 2006 et de l’ère « Total 90 » de Nike. Les couleurs traditionnelles, jaune et vert, sont réinterprétées dans un style contemporain, notamment grâce à un short vert dégradé qui suggère mouvement et profondeur. Ce maillot rend hommage au parcours du football australien tout en soulignant sa présence continue au plus haut niveau.

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  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australie I (en déplacement)

    Le maillot extérieur s’inspire des levers de soleil australiens pour symboliser l’élan et l’avenir du football local. Ses dégradés de corail et de vert foncé évoquent énergie et progression, tandis que l’écusson fédéral en lenticulaire apporte une touche de relief.

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  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Autriche – Page d’accueil

    Pour l’Autriche, la simplicité fait toute la différence. Une base rouge vif est rehaussée par des manches d’un noir profond et des finitions blanches nettes : une expression directe des couleurs nationales, épurée et sans compromis. Ce design dégage une impression de solidité et de familiarité, reflétant une culture du football façonnée par la discipline, la puissance physique et l’effort collectif.

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  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Autriche I (en déplacement)

    L'identité de l'Autriche est réinventée sous un angle novateur dans le maillot extérieur. Une palette de couleurs douces, d'inspiration alpine, est agrémentée de lignes topographiques fluides qui retracent le relief montagneux du pays en mouvement. Plus clair dans ses tons et plus libre dans son expression, ce maillot contraste avec l'autorité du maillot domicile tout en conservant le même attachement au territoire.

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgique – Accueil

    Le maillot domicile de la Belgique s’inspire des célèbres vitraux gothiques qui ornent l’architecture du pays. Les symboles des « Diables Rouges » et des « Flammes Rouges », surnoms des équipes masculine et féminine, sont reproduits dans ce style sur le fond rouge de la tunique. Les bordures des épaules et des poignets se parent de détails noirs et jaunes, évoquant les couleurs du drapeau national.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgique I (en déplacement)

    Le maillot extérieur affiche un motif intégral bleu clair, rose et blanc, rendant hommage à l’artiste belge René Magritte et au surréalisme. Des lignes et formes superposées suggèrent profondeur et mouvement, clin d’œil ludique à l’œuvre de l’artiste. Les supporters reconnaîtront aussi des éléments emblématiques de l’écusson national ainsi que des symboles du football, comme un ballon ou les lignes du terrain. Enfin, une réinterprétation de son œuvre « La Trahison des images », où l’inscription « Ceci n’est pas une pipe » cède la place à un subtil « Ceci n’est pas un maillot » brodé à l’encolure, achève de lier cet habit d’athlète à l’héritage surréaliste.

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  • Bosnia WC 26 home kit Kelme

    Bosnie-Herzégovine – Page d’accueil

    Le maillot domicile officiel de la Bosnie-Herzégovine arbore le bleu roi profond traditionnel du pays, mais il se démarque des couleurs unies classiques grâce à l’ajout d’une série de fines rayures verticales jaunes qui parcourent le devant et le dos. Kelme a par ailleurs intégré un motif jacquard distinctif, tissé directement dans le tissu, qui crée un effet géométrique texturé lorsque la lumière le frappe. Pour parfaire l’ensemble, le col et les poignets côtelés arborent de larges bandes contrastées de bleu, de jaune et de blanc, tandis que l’intérieur du col est orné du slogan motivant de l’équipe : « Dream Big Dream BiH ».

  • Bosnia WC 26 away kit Kelme

    Bosnie-Herzégovine, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur adopte une esthétique épurée et hautement contrastée, associant un fond blanc éclatant à des manches raglan bleu uni. Il assure une continuité visuelle avec le maillot domicile grâce aux fines rayures verticales sur la face avant, qui alternent désormais bleu et jaune pour s’accorder aux autres touches de couleur de la tenue. Un col en V bicolore aux lignes affûtées et des bordures de manches coordonnées rehaussent l’ensemble, tandis que le nom du pays, « Bosna i Hercegovina », est discrètement imprimé dans le haut du dos, juste sous la ligne du col.

  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brésil – Page d’accueil

    Le maillot domicile incarne l’héritage du football brésilien et réinvente l’identité nationale à travers le mouvement, l’énergie et l’expression. Des éléments inspirés du drapeau national sont déformés puis tricotés dans un motif technique qui transforme ce symbole familier en une texture vivante couvrant l’ensemble du maillot. Loin d’être un emblème statique, le drapeau se porte et se fait transpirer, symbolisant les onze joueurs qui foulent la pelouse en incarnant pleinement la nation qu’ils représentent. Les teintes emblématiques jaune, vert et bleu s’animent grâce au tissage, affirmant l’identité visuelle unique du Brésil.

    Les tenues du Brésil sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brésil I (en déplacement)

    Le maillot extérieur du Brésil signé Jordan Brand insuffle une mentalité de champion sur le terrain, s’inspirant des couleurs, des motifs et des imprimés des prédateurs les plus rapides et les plus redoutables du pays. Baigné dans les tons jaune et bleu traditionnels du football brésilien, ce modèle intègre également l’emblématique imprimé « éléphant » de Jordan Brand, créant ainsi un style unique qui fusionne deux cultures d’excellence.

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  • Canada WC 26 home kit Nike

    Canada – Accueil

    Le maillot domicile s’inscrit dans l’ADN du football canadien. Il arbore une feuille d’érable bicolore, centrée et orientée vers le nord, symbole d’ambition collective et de progression. Des finitions artisanales, inspirées des vêtements d’extérieur canadiens, garantissent durabilité et précision. Audacieux et immédiatement reconnaissable, ce maillot incarne l’unité, la force et la fierté nationale.

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  • Canada WC 26 away kitNike

    Canada, à l’extérieur

    Le maillot extérieur incarne le renouveau du football canadien : confiant, sans complexe et porté par sa récente dynamique sportive. Inspiré des paysages gelés, son motif de glace fissurée évoque tension et beauté. Une feuille d’érable gravée comme une lame de patin rappelle l’héritage hivernal du pays. Conçu pour devenir un classique, ce maillot exprime intensité et détermination à travers un style sombre et audacieux.

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  • Cape Verde home WC 26 kit Capelli

    Cap-Vert – Page d’accueil

    Le maillot domicile du Cap-Vert est majoritairement bleu et arbore un motif graphique ton sur ton sur l’ensemble de la face avant et des manches. Ce design s’inspire des trajectoires de vol qui relient les dix îles de l’archipel, traduites en un motif géométrique superposé qui parcourt l’intégralité du tissu.

  • Cape Verde WC 26 Away kit Capelli

    Cap-Vert, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur du Cap-Vert est blanc et arbore un motif graphique ton sur ton qui couvre l’ensemble de la face avant et des manches. Ce dessin, réalisé par sublimation, évoque les trajectoires de vol reliant les dix îles de l’archipel et se compose d’une superposition de formes géométriques.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colombie – Page d’accueil

    Le maillot domicile de la Colombie s’inspire du réalisme magique, courant artistique mêlant éléments fantastiques et décors réalistes, symbolisé ici par des papillons jaunes. Il se porte avec un short bleu et des chaussettes rouges pour un look résolument colombien.

    Disponible chez adidas – Achetermaintenant 

    Maillots de la Colombie chez Fanatics –Acheter maintenant

  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Colombie, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur rend hommage à la biodiversité unique de la Colombie en mêlant les couleurs de ses deux côtes. Un motif all-over associe les bleus profonds de l’océan Pacifique aux teintes plus claires de la mer des Caraïbes, soulignées par des lignes verticales décalées. Une bordure jaune vif, qui orne les trois bandes, les poignets et les logos, se retrouve dans le mot « COLOMBIA » inscrit à l’arrière du cou, évoquant fierté et attachement à la terre. 

    Maillots de la Colombie chez adidas – Achetermaintenant 

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Croatie – Page d’accueil

    Le maillot domicile réintroduit le motif à carreaux classique de la Croatie, dans une échelle plus petite et plus raffinée, s’inspirant étroitement du modèle de 1990 tout en l’adaptant au football moderne. Il ne s’agit pas d’une réplique exacte, mais d’une réinterprétation fidèle qui préserve l’esprit et l’impact visuel de l’original. Le résultat est un maillot domicile à la fois immédiatement reconnaissable et contemporain, alliant héritage et précision axée sur la performance, et rendant hommage à un moment qui a marqué l’histoire du football croate.

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  • Croatia WC 26 away kitNike

    Croatie, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur propose une interprétation plus sombre et plus sobre de cette identité. Les carreaux emblématiques sont repris et réinventés dans une palette bleue, créant un contraste visuel marqué tout en conservant une continuité avec le maillot domicile. Cette version plus sombre confère une présence plus posée et imposante, faisant du maillot extérieur un pendant moderne qui complète le maillot domicile tout en s’affirmant avec assurance par lui-même.

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  • Curacao WC home kitadidas

    Curaçao – Accueil

    Le maillot domicile de Curaçao présente sur les manches un motif graphique distinctif composé de lignes circulaires ondulées d’un bleu plus clair. Ce motif s’inspire directement des vagues qui bordent cette île des Caraïbes, rendant ainsi hommage à la mer.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I (en déplacement)

    Le maillot extérieur de Curaçao rend hommage à la capitale, Willemstad, et aux bâtiments colorés des quartiers de Punda et d’Otrobanda. Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ces secteurs se distinguent par leurs façades aux teintes vives, que le design met en valeur grâce à un fond jaune pastel rehaussé de rayures audacieuses roses, turquoise et orange. Des détails bleus raffinés parcourent les manches, les poignets ainsi que le contour du logo adidas et de l’écusson national, parachevant l’esthétique de ce maillot.

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  • Czech Republic home kit PUMA

    République tchèque – Page d’accueil

    L’audace et la fierté nationale guident la Tchéquie. Le maillot rouge foncé, orné d’un motif texturé sur l’ensemble de la surface, gagne en profondeur sans perdre en sobriété, tandis que des touches de bleu et de blanc soulignent col et manches. Ancré dans la tradition, réalisé avec une assurance moderne.

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  • Czech Republic away kitPUMA

    République tchèque – Extérieur

    L’élégance épurée caractérise le maillot extérieur. Sur un fond blanc immaculé, des motifs abstraits évoquant des croquis, des plans de ville et des traces de craie sur le bitume apportent de la texture, capturant ainsi la spontanéité et la liberté du jeu. Des détails dorés ajoutent une touche subtile, alliant raffinement et caractère.

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  • DR Congo home kit Umbro

    République démocratique du Congo I Accueil

    Le maillot domicile de la RD Congo rend hommage à l’identité traditionnelle des Léopards tout en lui apportant une touche moderne et dynamique. Il se distingue par un bleu clair éclatant, depuis longtemps associé à la sélection nationale. Sa pièce maîtresse est un motif léopard ton sur ton, sublimé pour un rendu subtil, tandis qu’une vague graphique parcourt la moitié inférieure du maillot et se fond dans le tissu. Une bordure rouge vif souligne le col rond et les poignets, évoquant les couleurs du drapeau national.

    Les tenues de la RD Congo sontdésormais disponiblessur Umbro Shop.

  • DR Congo away kit Umbro

    République démocratique du Congo I (en déplacement)

    Le maillot extérieur de la RD Congo, à la fois épuré et net, maintient un lien visuel fort avec le maillot domicile. Sur sa face blanche immaculée, la partie inférieure se distingue par un motif géométrique en losanges qui capte le regard, passant d’un blanc éclatant en haut à de subtiles nuances de bleu en bas.

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  • Ecuador home WC 26 kit Marathon

    Équateur – Page d’accueil

    Le maillot domicile de l'Équateur se caractérise par une base jaune vive, un col en V bleu marine agrémenté d'une bande rouge à l'intérieur et d'une bordure bleu marine coordonnée, rehaussée de discrètes touches de rouge aux poignets. L'écusson de la FEF orne la poitrine gauche, tandis que le logo Marathon prend place sur la droite. Un insert à motifs bleu marine et rouge court le long des côtés, apportant une touche distinctive à l'ensemble du design. 

  • Ecuador away 26 WC kit Marathon

    Équateur – Match à l’extérieur

    Le nouveau maillot extérieur de l’Équateur se distingue par une base bleu marine foncé ornée d’un motif subtil ton sur ton. Son col polo structuré, également bleu marine, est rehaussé de fines surpiqûres dorées le long du bord et de la patte de boutonnage. Les poignets reprennent ce même jeu de contrastes avec des bandes dorées coordonnées. Enfin, un empiècement latéral plus clair descend verticalement le long du torse, intégrant un insert bleu marine plus profond à l’effet graphique texturé dans des tons cuivrés discrets. 

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Égypte – Page d’accueil

    Le maillot domicile de l'Égypte est empreint d'un symbolisme profond. Un rouge intense se fond progressivement en des nuances plus sombres sur la poitrine, sur lequel se superposent des motifs géométriques anguleux qui font référence à la fois aux hiéroglyphes antiques et à l'énergie électrique du Caire moderne. Les touches de noir et d'or soulignent le prestige et l'ambition. D'allure monumentale, ce maillot est à la hauteur d'une nation dont l'histoire du football est aussi riche que son héritage culturel.

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  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Égypte I (en déplacement)

    Le maillot extérieur adopte une approche plus douce et contemplative. Sur un fond blanc délicat se superposent des motifs abstraits dans les mêmes tons, évoquant les sables du désert, les jeux de lumière et des paysages intemporels en mouvement. Une bordure vert foncé au niveau du col apporte de la stabilité au design, tandis que l’ensemble dégage une impression de pureté, de sérénité et d’assurance. 

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  • England WC 26 Home kitNike

    Angleterre – Page d’accueil

    Le nouveau maillot domicile puise dans l’héritage du football anglais. Il réaffirme l’emblématique tenue toute blanche tout en lui apportant une touche de modernité. Une iconographie subtile, inspirée de la culture footballistique britannique, est directement tissée dans le tissu pour créer de la profondeur sans alourdir la silhouette classique. Une étoile dorée métallisée, placée au-dessus de l’écusson, remplace la version ton sur ton habituelle. Ce maillot semble à la fois familier et résolument neuf : il rend hommage au passé tout en incarnant le renouveau de l’Angleterre sur la scène internationale.

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  • England WC 26 away kitNike

    Angleterre, match à l’extérieur

    Le nouveau maillot extérieur de l’Angleterre marque une évolution majeure dans l’identité visuelle des Three Lions. Il marie un tee-shirt rouge vif à un short bleu marine, une association audacieuse qui illustre la volonté de l’équipe de se projeter vers l’avenir tout en restant fidèle à ses racines. L’écusson de la Fédération, brodé au centre de la poitrine, est surmonté d’une étoile dorée métallisée, symbole de prestige et de fierté.

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  • France WC 26 kit home Nike

    France – Accueil

    Le maillot domicile de l’équipe de France incarne l’énergie d’une nouvelle génération ainsi que l’élégance du football français moderne : jeune, expressif et créatif. Inspiré de la haute couture française, son col blanc réinterprète la palette traditionnelle bleu, blanc, rouge. Un motif bleu répété, tissé dans le tissu, symbolise la rapidité des Bleus. Un écusson métallisé cuivré s’associe à un col polo blanc classique et à une patte de boutonnage rouge. 

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  • France WC 26 away kitNike

    France – Match à l’extérieur

    Le maillot extérieur de l’équipe de France figure parmi les plus innovants jamais conçus pour la sélection nationale, et s’ancre résolument dans l’histoire contemporaine. Nommé « Liberté », il s’inspire de la Statue de la Liberté, offerte par la France aux États-Unis. Sa teinte bleu-vert clair évoque la patine actuelle de l’icône, tandis que des éléments métalliques cuivrés rappellent son matériau d’origine. Des bordures tricolores sur les manches et une typographie épurée renforcent son identité culturelle, luxueuse et minimaliste. Au final, ce maillot marie héritage, élégance et modernité pour réaffirmer les valeurs de liberté que la France porte depuis toujours.

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  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Allemagne – Page d’accueil

    Hommage aux succès passés de la Mannschaft, ce maillot domicile puise son inspiration dans plusieurs des tenues les plus emblématiques de l’équipe nationale. Son motif losangé répétitif et ses détails en chevrons évoquent directement les graphismes emblématiques des maillots précédents, notamment celui arboré lors du triomphe à la Coupe du monde 2014.

    Maillots de l’Allemagne chez adidas – Commandezdès maintenant.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Allemagne, match à l’extérieur

    Dans la continuité du langage visuel du maillot domicile, les chevrons diagonaux sont réinterprétés sous la forme d’un motif répété en bleu marine, créant une succession rythmée de trois formes entrelacées. La palette associe des teintes puisées dans plusieurs époques de l’histoire de la DFB : un bleu classique rappelant les pulls à quart de fermeture éclair de 1954, un bleu et blanc évoquant les maillots d’entraînement des années 1960 à 1980, et des accents bleu aqua qui renvoient aux tenues d’entraînement colorées des années 1990. L’ensemble est conçu pour créer un effet visuel saisissant. Une discrète étiquette en forme de drapeau, brodée à l’ourlet, célèbre le partenariat historique entre adidas et l’Allemagne, qui remonte à 1954.

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Ghana – À domicile

    Pure énergie. Un maillot à fond blanc se pare de motifs géométriques audacieux, traversés de dégradés éclatants de rouge, jaune et vert — les couleurs nationales animées par le rythme et le mouvement. L’emblématique « Black Star » trône au centre du design. Un look festif, assumé et conçu pour se démarquer.

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  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Ghana, match à l’extérieur

    Rayonnant de puissance et d’optimisme, le maillot extérieur doré ne passe pas inaperçu. Son motif intégral inspiré du Kente lui confère une dimension culturelle, tandis que les finitions rouges et l’étoile noire rappellent l’héritage ghanéen.

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  • Haiti Home WC 26 kit Saeta

    Haïti – Page d’accueil

    Le maillot domicile affiche le bleu foncé traditionnel d’Haïti, rehaussé de détails rouge vif autour du col rond et des poignets. Toutefois, la FIFA a estimé que ce maillot était trop politique et a exigé des modifications à seulement un jour du coup d’envoi du tournoi. La source du conflit ? La hanche droite du maillot, ornée de silhouettes inspirées de la bataille de Vertières et de la Révolution haïtienne.

  • Haiti WC 26 away kit Saeta

    Haïti – Match à l’extérieur

    Les maillots extérieurs reprennent la même base structurelle, mais arborent des coloris alternatifs afin d’achever la collection de tenues pour le tournoi. Le design se fonde sur un fond blanc immaculé, rehaussé de bordures rouges contrastantes au niveau du col et des manches. Le maillot conserve également le positionnement central du blason national et le motif de palmier ton sur ton dans le dos, garantissant ainsi une identité visuelle cohérente pour l’équipe sur les trois tenues de match.

  • Iran 2026 WC kit Majid

    Iran – Page d’accueil

    Le maillot domicile conserve sa base blanche épurée, emblématique de l’équipe nationale. Le point central incontestable du design est le retour d’un motif stylisé représentant un guépard asiatique, qui apparaît sous la forme d’un grand filigrane gris dans le coin inférieur droit du torse, à l’avant. Ce motif saisissant vise à sensibiliser le monde entier au sort de ce grand félin en danger critique d’extinction, originaire du plateau iranien – un thème lié à la préservation de la faune sauvage qui a fièrement marqué plusieurs des maillots de tournoi les plus emblématiques du pays au cours de la dernière décennie.

  • Iran Away WC 2026 kit Majid

    Iran – Match à l’extérieur

    Le maillot extérieur reprend le même modèle et la même disposition que le maillot principal, mais adopte une palette de couleurs différente, avec un fond rouge flamboyant. Sur ce maillot secondaire, le grand motif représentant un guépard asiatique fait son retour sur la hanche droite, dans une nuance de rouge légèrement plus foncée et contrastée qui ressort subtilement du tissu sous les projecteurs du stade. Cette conception assure une continuité visuelle à la Team Melli tout au long de la phase de poules, tout en offrant aux supporters une alternative plus audacieuse et parfaitement harmonisée à l’esthétique épurée du maillot domicile.

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Côte d’Ivoire – Accueil

    Le maillot domicile de la Côte d’Ivoire est une véritable célébration. Sa teinte orange sauvage est dynamisée par un motif qui court sur l’ensemble du maillot ; inspiré des textiles et symboles traditionnels ivoiriens, il suggère le mouvement, la fête et la chaleur. Des touches de vert apportent équilibre, tandis que l’ensemble respire la fierté et la joie collective. Un véritable hymne au football plein d’esprit.

    Les maillots de la Côte d’Ivoire sontdésormais disponiblessur PUMAShop.

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Côte d’Ivoire – Match à l’extérieur

    Le maillot extérieur affiche un fond blanc immaculé, parsemé de subtils motifs ton sur ton qui évoquent la lumière du soleil filtrant à travers le feuillage et les textures naturelles du paysage ivoirien. Des touches d’orange et de vert, couleurs nationales, encadrent le design et soulignent un savoir-faire discret.

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  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japon – Page d’accueil

    Le bleu classique du maillot domicile japonais s’anime grâce à un motif graphique abstrait rehaussé de détails linéaires bleu cendré, évoquant la célèbre brume qui se profile à l’horizon, là où le ciel et la mer se rejoignent au Japon. Le drapeau japonais trône fièrement en guise de signature à l’arrière du cou.

    Maillots du Japon chez adidas – Commandezdès maintenant.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japon – Match à l’extérieur

    S’inspirant du thème « Colours Beyond the Horizon », le maillot extérieur du Japon se distingue par un motif à rayures composé de douze couleurs vives symbolisant l’unité et les liens qui unissent la nation, sur le terrain comme en dehors. Sur un fond blanc cassé, onze lignes verticales estompées, évoquant la pluie, symbolisent les onze joueurs sur le terrain, tandis qu’une bande centrale audacieuse reprend le rouge du soleil du drapeau national pour incarner le cœur de l’équipe : ses supporters. Le drapeau national est imprimé à l’arrière du col, symbole de fierté et d’identité collective. 

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  • Jordan WC 26 home kit Kelme

    Jordan I – Accueil

    Le maillot domicile de la Jordanie se caractérise par un fond blanc épuré, rehaussé d’un motif distinctif sur les manches, chargé de signification culturelle. Les manches sont ornées de nombreux petits losanges rouges, s’inspirant directement de la keffieh, ce foulard traditionnel du Moyen-Orient qui constitue un symbole national majeur en Jordanie. 

  • Jordan 26 WC away kitKelme

    Le maillot Jordan I Away

    Le maillot extérieur reprend exactement le même modèle que la version domicile, mais avec une palette de couleurs complètement inversée. Il s'agit d'un maillot à dominante rouge, orné de motifs en losange blancs inspirés de la keffieh sur les épaules et les manches, assorti d'un short et de chaussettes rouges.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Mexique – Accueil

    Patrimoine et avenir se rencontrent dans le nouveau maillot domicile du Mexique. Conçu pour la prochaine Coupe du monde de la FIFA, il incarne l’énergie et la fierté qui uniront les générations de supporters. Ce maillot salue l’engagement sans faille d’une nation qui vit et respire football, où chaque instant partagé incarne l’âme mexicaine. À l’arrière du col, la mention « SOMOS MÉXICO » (« Nous sommes le Mexique ») réaffirme l’unité et la passion qui caractérisent l’esprit mexicain.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Mexique I (en déplacement)

    S’inspirant de la riche histoire du Mexique, le maillot extérieur affiche un motif graphique gris sur fond blanc, inspiré des « Grecas », ces motifs géométriques présents dans l’architecture et l’art traditionnels. Ce dessin, qui recouvre l’ensemble du maillot, évoque une succession d’escaliers abstraits, clin d’œil aux façades en gradins des bâtiments mexicains. La mention « SOMOS MÉXICO » (« Nous sommes le Mexique ») est brodée à l’arrière du col ; elle évoque l’unité et la passion qui incarnent l’esprit mexicain alors que le pays se prépare à accueillir sa troisième Coupe du monde de la FIFA, un record continental. 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Maroc – Accueil

    Un rouge profond et imposant donne le ton au maillot domicile du Maroc, rehaussé de touches de vert et de motifs traditionnels au niveau du col et des manches, qui s'inspirent directement du patrimoine marocain. Épuré, assuré et empreint d'ambition.

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  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Maroc – Match à l’extérieur

    Le maillot extérieur se distingue par ses détails raffinés. Sur un fond blanc, on retrouve de subtils motifs géométriques inspirés des zelliges et de l'architecture traditionnelle marocaine : délicats, superposés et chargés de sens culturel. Des touches de rouge et de vert apportent du contraste, alliant élégance et résilience. 

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  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Pays-Bas – Page d’accueil

    Le maillot domicile des Pays-Bas réinterprète l’emblématique « Oranje » en le mettant en valeur plutôt qu’en le réinventant. Conçu pour être visible de loin, ce maillot offre la version la plus éclatante de l’orange néerlandais à ce jour. Un écusson de la fédération innovant, de type lenticulaire, apporte mouvement et relief, changeant d’aspect au gré des déplacements des joueurs sur le terrain. Ce maillot domicile est unique, dynamique et fièrement néerlandais.

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  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Pays-Bas I En déplacement

    Le maillot extérieur réédite le mythique modèle tout blanc des Pays-Bas. Un dégradé orange horizontal, inspiré de micro-transitions chromatiques, traverse le tissu pour évoquer expérimentation et précision. L’écusson lenticulaire surdimensionné et centré affirme une identité innovante. Des lignes épurées et un équilibre géométrique traduisent les codes du design néerlandais tout en annonçant un avenir résolument progressiste.

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  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Nouvelle-Zélande – Page d’accueil

    Le maillot domicile de la Nouvelle-Zélande revient à l'essentiel, alliant puissance brute et sobriété. Le fond noir est orné de motifs abstraits et fluides qui évoquent des paysages naturels – fougères, côtes, reliefs volcaniques – rendus dans un style à la fois moderne et dynamique. L'emblématique fougère argentée trône fièrement sur la poitrine, ancrant le design dans l'identité nationale. Discret mais assuré. 

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  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    Nouvelle-Zélande I (en déplacement)

    Une base bleu glacier pâle confère au maillot extérieur une touche plus douce et exploratoire. Les lignes organiques évoquent la topographie, les courants marins et le mouvement naturel, illustrant le lien entre la Nouvelle-Zélande, la terre et la mer avec une touche de modernité.

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  • Norway WC 26 home kitNike

    Norvège – Page d’accueil

    Le maillot domicile puise dans l’identité emblématique rouge de la Norvège et s’inspire directement de son drapeau. Un motif ton sur ton style Urnes, évoquant l’héritage viking, parcourt les rayures bleues, mariant symbolique ancestrale et performance contemporaine. Ce maillot incarne fierté nationale et force collective, rendant hommage au passé norvégien tout en affirmant sa présence grandissante sur la scène internationale.

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  • Norway WC 26 Away kitNike

    Norvège, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur introduit le tout premier maillot national norvégien entièrement noir. Inspiré des berserkers vikings — ces guerriers de première ligne réputés pour leur intensité explosive —, ce design annonce une nouvelle ère pour le football norvégien. Minimaliste et implacable dans son exécution, ce maillot extérieur exprime la confiance par la sobriété, utilisant les tons sombres et la finition du tissu pour véhiculer la force.

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  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay – Page d’accueil

    Les rayures rouges et blanches classiques font leur retour avec un nouvel élan. Doté d’une texture aux légères traces d’usure, ce motif dégage un sentiment d’histoire et d’authenticité vécue. Les bordures bleues au niveau du col et des poignets rappellent le drapeau national, alliant ainsi tradition et touche contemporaine.

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  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay I (en déplacement)

    Audacieux et novateur, le maillot extérieur arbore un motif profond, rappelant le camouflage, dans des nuances de noir et de bleu sarcelle, qui confère dynamisme et imprévisibilité. Ce design à la fois tactique et moderne incarne la ténacité et la capacité d’adaptation qui caractérisent le football paraguayen. Conçu pour l’inattendu.

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  • Panama 2026 world cup kit Reebok

    Panama – Accueil

    Le nouveau maillot domicile du Panama se caractérise par un design structuré, articulé autour des couleurs nationales traditionnelles et de détails textiles revisités. Il se présente sur une base rouge, avec des empiècements latéraux blancs s'étendant verticalement le long du torse. Le col polo rabattu, de couleur bleu marine, est rehaussé d'une bordure blanche, assortie aux poignets des manches. Le tissu arbore un motif ton sur ton sur l'ensemble du maillot, composé de rayures verticales et de motifs d'aigles répétés, inspirés de l'écusson de l'équipe nationale.

  • Panama away 2026 World Cup kitReebok

    Panama I (en déplacement)

    Le maillot extérieur du Panama se distingue par un fond blanc rehaussé de détails ton sur ton directement tissés dans le tissu. Celui-ci est parcouru d’un motif vertical répétitif formé d’éléments géométriques, visible sur le corps et les manches. Le col en V, bleu marine avec une bordure rouge, est assorti aux poignets des manches qui reprennent cette même combinaison. Un liseré doré longe les coutures des épaules et assure une transition nette entre les panneaux avant et arrière.

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal – À domicile

    Le maillot domicile du Portugal incarne la puissance de l’océan et la passion qui anime la nation sur la scène internationale. Sa teinte rouge emblématique se pare de détails évoquant les vagues et de touches de vert, clin d’œil aux racines maritimes du pays et à son esprit indomptable. Des bordures vertes et dorées rehaussent les couleurs nationales, tandis que l’écusson portugais ancre le design dans l’héritage du pays. Audacieux et élégant, ce maillot est conçu pour les plus grandes occasions.

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  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal I (en déplacement)

    L'âme maritime du Portugal prend vie dans le maillot extérieur. Sur un fond blanc se dessinent de larges motifs ondulés de couleur bleu sarcelle qui évoquent le lien profond qui unit le pays à la mer et son histoire d'exploration. Fluide, dynamique et moderne.

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar – Domicile

    Conçu pour rendre hommage à la ligne en zigzag qui sépare les parties blanche et bordeaux du drapeau national du Qatar, le maillot domicile bordeaux du Qatar est orné d’une série de lignes dentelées plus foncées qui descendent au centre du maillot, avec le mot « Qatar » en arabe inscrit en signature à l’arrière du cou. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Qatar I (en déplacement)

    Un motif abstrait gris, évoquant des vagues, orne le maillot extérieur du Qatar. Inspiré des dunes du désert, il reprend les formes géométriques emblématiques de ce paysage impressionnant. L’inscription « Qatar » en arabe, discrètement placée à l’arrière du cou, affirme la fierté nationale et l’unité de la sélection.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arabie saoudite – Page d’accueil

    Le maillot domicile de l’Arabie saoudite se distingue par un imprimé original violet et vert foncé, inspiré des portes richement décorées du pays et rehaussé de détails éclatants évoquant les champs de lavande locaux. Sur un fond vert foncé, ce design moderne associe le faucon et le palmier, deux symboles nationaux, à des motifs géométriques.

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Arabie saoudite – Match à l’extérieur

    Le maillot extérieur de l’Arabie saoudite arbore un motif tissé sur mesure, inspiré des vêtements traditionnels, sur un fond blanc nacré qui incarne l’élégance saoudienne. Le logo et l’écusson sont rehaussés de détails dorés royaux, tandis que l’encolure et les numéros sont soulignés de vert foncé, couleur nationale. Dans le dos, l’emblème du pays — un palmier surmonté d’épées croisées — rend hommage à son patrimoine.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Écosse – Accueil

    Sur le maillot domicile de l’Écosse, la traditionnelle croix de Saint-André – emblème du drapeau écossais – se décline en un motif répétitif bleu foncé sur le bleu caractéristique du maillot. Ce motif apparaît aussi à l’arrière du col pour une finition soignée.

    Disponible dans la collection adidas, à acheterdès maintenant.

  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Écosse : en déplacement

    Le maillot extérieur réactualise le rouge écarlate, clin d’œil à certains des maillots les plus emblématiques de l’Écosse. Rehaussé de fines rayures verticales violettes, il propose une version épurée et contemporaine d’un design intemporel. Un chardon violet et vert, fleur nationale symbolisant la résilience, orne la nuque en touche finale discrète.

    Disponible dans la collection adidas Écosse – Achetez-ladès maintenant.

  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Sénégal – Page d’accueil

    L'élégance se mêle à la fierté culturelle dans le maillot domicile du Sénégal. Sur un fond blanc, des motifs ton sur ton complexes, inspirés des textiles et symboles traditionnels, viennent créer de la profondeur et de la texture. De subtiles touches de vert, de jaune et de rouge rappellent le drapeau national, pour une esthétique à la fois raffinée et pleine de sens.

    Les maillots du Sénégal sontdésormais disponiblessur PUMAShop.

  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Sénégal I (en déplacement)

    Le nouveau maillot extérieur affiche des couleurs vives et audacieuses. Son corps bleu sarcelle foncé est traversé de motifs fluides et organiques qui suggèrent mouvement et énergie. Des finitions jaunes et rouges complètent l’ensemble pour célébrer avec éclat l’esprit joyeux du football sénégalais.

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  • SA 2026 kitadidas

    Afrique du Sud – Page d’accueil

    Le maillot domicile 2026 de l’Afrique du Sud conserve sa base jaune caractéristique rehaussée de bordures vertes, une palette de couleurs synonyme de fierté nationale. Des détails soignés et une conception raffinée modernisent la silhouette, pour un maillot axé sur la performance et conçu pour répondre aux exigences du football mondial d’aujourd’hui.

    Le design revisité rend hommage aux douze langues officielles du pays, incarnant avec force la diversité, l’unité et la passion commune pour le football. Des motifs graphiques subtils, tissés dans le tissu, symbolisent les nombreuses voix qui s’élèvent à l’unisson dans les stades, en Afrique du Sud et partout dans le monde. 

    Commandez dès maintenantla tenue de l’Afrique du Sud sur adidas.

  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Afrique du Sud I En déplacement

    Le maillot extérieur affiche avec audace les couleurs emblématiques de l’Afrique du Sud, le vert et l’or, combinaison profondément ancrée dans l’identité sportive du pays. Alliant tradition et sophistication, il présente un fond vert classique rehaussé de finitions blanches et dorées sur le col, en hommage au prestige et à l’évolution du football national. Des touches dorées et blanches ornent les poignets et les logos, reflétant une élégance intemporelle tout en incarnant l’ambition de la nation de briller sur la plus grande scène du football.

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    Corée du Sud – Accueil

    Le maillot domicile s’articule autour d’une réinterprétation audacieuse du tigre blanc, symbole national intemporel de force et de protection. Un imprimé camouflage représentant des tigres, particulièrement saisissant, est intégré au tissu, créant un effet visuel dynamique à la fois ancré dans le patrimoine et résolument moderne. Une typographie sur mesure allie la calligraphie coréenne traditionnelle à des codes de design occidentaux, renforçant ainsi la fusion entre passé et présent. Le maillot domicile exprime l’identité coréenne à travers une agressivité maîtrisée et une assurance visuelle, incarnant ainsi l’esprit d’une équipe faite pour surprendre.

    Les maillots de la Corée du Sud sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • South Korea WC 26 away kitNike

    Corée du Sud I En déplacement

    Le maillot extérieur prolonge le thème de l’embuscade à travers une expression d’inspiration florale qui incarne la passion et l’élan de la Corée. Le design s’épanouit avec intensité, capturant le mouvement, l’émotion et l’énergie collective à mesure qu’elle monte en puissance puis se libère. Sur un fond de couleur « Bold Violet », le graphisme allie élégance et puissance, reflétant la capacité de la Corée à combiner beauté et agressivité en compétition. Le maillot extérieur se veut expressif et affirmé : une identité alternative qui renforce la fierté culturelle tout en conservant un avantage concurrentiel marqué.

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  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Espagne – Accueil

    Le maillot domicile de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 affiche un design épuré à fines rayures : un fond rouge rehaussé de lignes verticales jaunes répétitives, évoquant visuellement le drapeau national et l'écusson. Les joueurs porteront fièrement l'esprit de la nation, le mot « ESPANA » étant inscrit à l'arrière du col. 

    Les maillots de l'Espagne sontdésormais disponiblessur adidasShop.

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Espagne – Match à l’extérieur

    Le maillot extérieur de l’Espagne puise son inspiration dans la riche histoire littéraire du pays. Un motif complexe couleur pyrite, inspiré des dessins et illustrations des ouvrages classiques, rehausse un fond blanc cassé évoquant la page d’un livre. Manches et encolure affichent des détails dorés et bordeaux, tandis que le mot « ESPAÑA », avec la caractéristique Ñ célébrant la langue et le patrimoine culturels, est gravé à l’arrière du cou.

    Les tenues de l'Espagne chez adidas – Achetezdès maintenant.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Suède – Page d’accueil

    Les couleurs traditionnelles jaune et bleu, emblématiques du maillot domicile de la Suède, sont revisitées dans un style moderne pour rendre hommage aux années 70. Le motif graphique ton sur ton, inspiré des broderies florales alors en vogue sur les jeans et les costumes folkloriques, est directement intégré au tissu. Ce maillot empreint de nostalgie permet aux supporters de célébrer leur héritage avec une esthétique à la fois moderne et familière, rehaussée d’une typographie contemporaine dans la nuque où l’on peut lire « Sverige », soit « Suède » en français.

    Les tenues de la Suède chez adidas – Achetezdès maintenant 

    Maillots de la Suède chez Fanatics – Achetermaintenant

  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Suède – Match à l’extérieur

    S’inspirant des motifs et de l’esthétique des années 70, trois nuances de bleu s’unissent sur le maillot extérieur de la Suède pour créer un motif graphique audacieux qui recouvre l’ensemble du maillot, rendant hommage au riche patrimoine culturel du pays. L’inscription « Sverige » (Suède en français) apparaît en caractères modernes à l’arrière du col. Cette influence rétro, associée à une touche contemporaine, confère au design un style résolument moderne qui séduira les supporters d’aujourd’hui. 

    Maillots de la Suède chez adidas – Commandezdès maintenant 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Suisse – Accueil

    Le maillot de la Suisse pour 2026 conserve son rouge profond emblématique, rehaussé de graphismes blancs et de chevrons audacieux qui évoquent la précision et le patrimoine helvétiques. Sobre et affirmé, le modèle domicile met en avant la teinte nationale sans fioritures. Les touches blanches créent un contraste saisissant, tandis que la croix suisse trône fièrement sur la poitrine. Pas de fioritures, juste l’essentiel : l’efficacité suisse à l’état pur sur le terrain.

     Les maillots de la Suissesont disponiblessur PumaShop.

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  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Suisse I En déplacement

    Le maillot extérieur met en avant une facette plus légère et plus expressive de l'identité suisse. Sur un fond vert tendre, presque fluo, se dessinent des motifs topographiques abstraits évoquant les Alpes et le relief montagneux de la Suisse. Des touches de noir apportent un ancrage visuel, pour un design frais, moderne et avant-gardiste.

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  • Tunisia 2026 home kit Kappa

    Tunisie – Page d’accueil

    Le maillot domicile se distingue par un fond blanc épuré, rehaussé de touches de rouge vif. Il arbore un motif subtil et élégant représentant une plume d’aigle qui s’étend sur les épaules et les manches, le tout encadré par un col rond classique.

    Les tenues de la Tunisie sontdésormais disponibleschez Kappa Shop.

  • Tunisia 2026 away kit Kappa

    Tunisie I (en déplacement)

    Le maillot extérieur de la Tunisie reprend le même modèle et le motif de plumes, mais inverse la palette de couleurs : le rouge vif devient la teinte principale, contrastant avec des graphismes blancs nets, afin de garantir une image cohérente tout au long du tournoi.

    Les maillots de la Tunisie sontdésormais disponibleschez Kappa Shop.

  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Turquie – Accueil

    Le nouveau maillot domicile ouvre une page inédite : il adopte une teinte « Sport Red » tout en préservant la bande emblématique sur la poitrine, désormais plus fine et plus moderne. À l’intérieur, un motif ebru audacieux apporte texture et dynamisme, évoquant l’artisanat et la créativité qui ancrent le patrimoine culturel turc. L’encolure hybride marie subtilement col rond et col en V, tandis que le drapeau turc, placé au centre de la poitrine, affirme avec fierté l’identité nationale. Traditionnellement cerclé, il adopte désormais un format rectangulaire qui s’aligne sur les lignes nettes et angulaires du maillot, conférant ainsi une géométrie plus épurée et contemporaine à ce symbole national.

    Les tenues de la Turquie sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Turquie I En déplacement

    Le maillot extérieur retrouve sa base blanche, réaffirmant le look classique de la « Türkiye », tout en préservant la traditionnelle bande rouge sur la poitrine comme marque de fabrique. Le motif « Ebru » orne toujours cette bande, faisant le lien visuel entre les tenues domicile et extérieur et renforçant la cohérence de la collection. Des inserts latéraux rouges et une bande rouge sur les chaussettes complètent l’ensemble, établissant un équilibre entre héritage et modernité : des teintes emblématiques, des détails contemporains et une référence artisanale commune aux deux tenues.

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  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay – À domicile

    Le maillot domicile incarne l’essence même du football uruguayen. S’inspirant d’un style à la fois moderne et classique, il se distingue par une version épurée du bleu ciel emblématique de l’Uruguay, rehaussée de touches de bleu marine qui soulignent sa clarté et sa confiance. La simplicité de son design reflète l’identité de l’équipe : honnête, disciplinée et animée par un esprit d’équipe.

    Les maillots de l’Uruguay sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur incarne une expression plus audacieuse de l’esprit combatif de l’Uruguay. Un motif d’ailes audacieux s’étend sur la poitrine, symbolisant l’ascension, l’ambition et la quête incessante de la victoire. Ce langage visuel rend hommage aux exploits historiques de l’Uruguay, notamment à son rôle dans les débuts du football mondial, tout en réinterprétant cet héritage sous un angle plus incisif et plus agressif. Le maillot extérieur représente l’Uruguay sous son jour le plus rebelle : compact, intrépide et inébranlable. 

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  • USA WC 26 home kitNike

    États-Unis – Accueil

    Le maillot domicile puise son inspiration dans l’ADN du football américain, réinterprétant le drapeau national à travers un prisme moderne axé sur le mouvement. Ses rayures déformées et ses effets dégradés évoquent un étendard en action, symbolisant une nation façonnée par la diversité de ses communautés, de ses paysages et de son amour pour le ballon rond.

    Cette iconographie nationale se traduit par une texture technique plutôt que par des graphismes littéraux, donnant vie à un maillot domicile qui respire fièrement l’Amérique tout en incarnant confiance et élan vers l’avant. Un motif incontournable que l’on retrouve aussi bien sur les supporters en tribune que sur les joueurs évoluant avec audace sur le terrain.

    Les maillots des États-Unis sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • USA WC 26 away kitNike

    États-Unis I En déplacement

    Le maillot extérieur est conçu pour devenir un classique intemporel : une création épurée et emblématique, destinée à résister à l’épreuve du temps. Ancré dans une palette « Dark Obsidian » profonde, il arbore un motif exclusif de mailles en forme d’étoiles, subtilement tissé dans le tissu : les rayures laissent ainsi la place à un nouveau symbole, plus céleste. Minimaliste, épuré et résolument lifestyle, ce maillot allie performance et confort, reflétant une génération qui exprime son identité aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Il incarne une confiance discrète, qui n’a pas besoin de volume pour s’affirmer.

    Les maillots des États-Unis sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • Uzbekistan 2026 WC home kit7Saber

    Ouzbékistan – Page d’accueil

    Le maillot domicile reste fidèle à la couleur principale traditionnelle de l'Ouzbékistan, avec une base d'un bleu roi intense. Il se distingue par un motif géométrique en mosaïque, à la fois subtil et complexe, imprimé par sublimation sur le tissu, qui rend directement hommage à l'architecture historique époustouflante du pays et à ses célèbres monuments carrelés, notamment à Samarcande et à Boukhara. 

  • Uzbekistan 2026 WC away kit7Saber

    Ouzbékistan – Match à l’extérieur

    Le maillot extérieur reprend exactement le même modèle et la même structure que le maillot domicile, mais avec une palette de couleurs différente. Il présente une base blanche épurée et éclatante, qui reprend le même tissage architectural à motif losange afin de conserver une image homogène pour l'équipe. Il est orné d'un liseré bleu de style raglan le long des manches, ce qui permet au maillot de se démarquer sur le terrain. 