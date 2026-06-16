Tenues de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Le maillot domicile de la Côte d’Ivoire est une véritable célébration. Son fond orange vif, aux accents sauvages, est animé par un motif intégral inspiré des textiles et symboles traditionnels ivoiriens, créant ainsi une impression de mouvement, de fête et de chaleur. Des touches de vert apportent de l’équilibre, tandis que le design dans son ensemble rayonne de fierté et de joie collective. Un maillot qui incarne l’esprit du football.