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Ivory Coast 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

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Tenues de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Coupe du monde
Côte d'Ivoire

Les nouveaux maillots de la Côte d’Ivoire pour 2026 ont été dévoilés : ils puisent leur inspiration dans la ferveur des célébrations ivoiriennes et se parent de motifs ton sur ton subtils.

Le thème des maillots de la Côte d’Ivoire pour 2026 s’articule autour de la « joie collective » et de la « richesse culturelle ». Les motifs s’éloignent des couleurs unies pour célébrer le dynamisme de la vie ivoirienne et la riche histoire textile du pays.

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Boutique : maillots de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Maillot domicile de la Côte d’Ivoire

    Le maillot domicile de la Côte d’Ivoire est une véritable célébration. Son fond orange vif, aux accents sauvages, est animé par un motif intégral inspiré des textiles et symboles traditionnels ivoiriens, créant ainsi une impression de mouvement, de fête et de chaleur. Des touches de vert apportent de l’équilibre, tandis que le design dans son ensemble rayonne de fierté et de joie collective. Un maillot qui incarne l’esprit du football.

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    Maillot extérieur de la Côte d’Ivoire

    Le maillot extérieur se caractérise par un fond blanc immaculé, sur lequel se superposent de subtils motifs ton sur ton évoquant la lumière du soleil filtrant à travers le feuillage et les textures naturelles du paysage ivoirien. Des touches d’orange et de vert, couleurs nationales, encadrent le motif et mettent en valeur un savoir-faire discret.