Tenues de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le maillot domicile de la Côte d’Ivoire est une véritable célébration. Le corps de la tenue, d’un orange vif et sauvage, est animé par un motif intégral inspiré des textiles et symboles traditionnels ivoiriens, créant une impression de mouvement, de fête et de chaleur. Des touches de vert apportent de l’équilibre, tandis que le design dans son ensemble rayonne de fierté et de joie collective. C’est du football plein d’esprit.