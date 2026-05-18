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Ivory Coast 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

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Tenues de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Côte d'Ivoire

Les nouveaux maillots de la Côte d’Ivoire pour 2026 ont été dévoilés : un design qui puise son inspiration dans la fête ivoirienne et se distingue par des motifs ton sur ton subtils.

Le thème des tenues de la Côte d’Ivoire pour 2026 s’articule autour de la « joie collective » et de la « richesse culturelle ». Les motifs, abandonnant les couleurs unies, célèbrent le dynamisme de la vie ivoirienne et la riche histoire textile du pays.

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Boutique : Tenues de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de la Côte d’Ivoire

    Le maillot domicile de la Côte d’Ivoire est une véritable célébration. Le corps de la tenue, d’un orange vif et sauvage, est animé par un motif intégral inspiré des textiles et symboles traditionnels ivoiriens, créant une impression de mouvement, de fête et de chaleur. Des touches de vert apportent de l’équilibre, tandis que le design dans son ensemble rayonne de fierté et de joie collective. C’est du football plein d’esprit.

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    Maillot extérieur de la Côte d’Ivoire

    Le maillot extérieur se distingue par un fond blanc immaculé, rehaussé de motifs subtils aux nuances variées qui évoquent la lumière du soleil filtrant à travers le feuillage et les textures naturelles du paysage ivoirien. Des touches d’orange et de vert, couleurs nationales, encadrent le motif et mettent en valeur un savoir-faire discret.