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Renuka Odedra

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Tenues de la Corée du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Corée du Sud

Les maillots de la Corée du Sud pour 2026 ont été dévoilés : un design qui marie la puissance du tigre à la finesse de motifs floraux.

Les nouveaux maillots de la Corée du Sud pour la Coupe du monde 2026 sont disponibles. Inspirée par le thème « L’embuscade du tigre », cette collection fusionne le folklore coréen et une approche footballistique moderne et audacieuse. Elle symbolise la fierté nationale et met en avant la surprise, la précision ainsi que la force collective.

Les tenuessont d’ores et déjàdisponibles sur NikeShop.

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Boutique : Tenues de la Corée du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de la Corée du Sud

    Le maillot domicile s’appuie sur une réinterprétation audacieuse du tigre blanc, symbole national intemporel de force et de protection. Un imprimé camouflage tigre saisissant est intégré au tissu, créant un effet visuel dynamique ancré dans le patrimoine tout en étant résolument moderne. Une typographie sur mesure marie la calligraphie coréenne traditionnelle à des codes de design occidentaux, renforçant ainsi la fusion entre passé et présent. Le maillot domicile exprime l’identité de la Corée à travers une agressivité maîtrisée et une assurance visuelle, capturant l’esprit d’une équipe taillée pour surprendre.

    Les maillots de la Corée du Sudsont désormaisdisponibles sur NikeShop.

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    Maillot extérieur de la Corée du Sud

    Le maillot extérieur prolonge le thème de l’« embuscade » à travers une expression florale qui incarne la passion et l’élan de la Corée. Son motif s’épanouit avec intensité, capturant le mouvement, l’émotion et l’énergie collective au fur et à mesure qu’ils s’amplifient et se libèrent. Sur un fond « Bold Violet », le graphisme marie élégance et puissance, reflétant la capacité de la Corée à allier beauté et combativité sur le terrain. Ce maillot se veut expressif et affirmé : une identité alternative qui renforce la fierté culturelle tout en préservant un avantage concurrentiel indéniable.

    Les maillots de la Corée du Sudsont désormaisdisponibles sur NikeShop.