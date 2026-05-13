Tenues de la Corée du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le maillot extérieur prolonge le thème de l’« embuscade » à travers une expression florale qui incarne la passion et l’élan de la Corée. Son motif s’épanouit avec intensité, capturant le mouvement, l’émotion et l’énergie collective au fur et à mesure qu’ils s’amplifient et se libèrent. Sur un fond « Bold Violet », le graphisme marie élégance et puissance, reflétant la capacité de la Corée à allier beauté et combativité sur le terrain. Ce maillot se veut expressif et affirmé : une identité alternative qui renforce la fierté culturelle tout en préservant un avantage concurrentiel indéniable.

