Tenues de la Corée du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Les nouveaux maillots de la Corée du Sud pour la Coupe du monde 2026 sont disponibles. Inspirée par le thème « L’embuscade du tigre », cette collection fusionne le folklore coréen et une approche footballistique moderne et audacieuse. Elle symbolise la fierté nationale et met en avant la surprise, la précision ainsi que la force collective.
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