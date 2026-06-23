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Angelica Daujotas

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Tenues de la Colombie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et tarifs

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La Colombie dévoile son maillot pour la Coupe du monde, inspiré du réalisme magique et de la fierté nationale

Les maillots de la Colombie pour la Coupe du monde 2026, signés adidas, mêlent avec audace symboles culturels et technologie de pointe. Confectionnée dans des matières innovantes, la nouvelle collection rend hommage à l’identité nationale et offre aux supporters une tenue à la fois originale et chargée de sens.

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Boutique : maillots de la Colombie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de la Colombie

    Le maillot domicile de la Colombie affiche le jaune vif traditionnel du pays, rehaussé de détails rouges et bleus formant un motif tricolore immédiatement reconnaissable. Inspiré du réalisme magique, il intègre un subtil motif de papillons sur l’ensemble du tissu, hommage aux papillons jaunes popularisés par l’œuvre de Gabriel García Márquez, symboles de transformation, d’espoir et du mélange unique de fantaisie et de réalité propre à la Colombie. La tenue se complète d’un short bleu et de chaussettes rouges pour parachever le look colombien classique.

    La version réplique est proposée à 90 £, tandis que la version authentique est disponible à 120 £.

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    Maillot extérieur de la Colombie

    Le maillot extérieur rend hommage à la biodiversité unique de la Colombie en mêlant les couleurs de ses deux côtes. Un motif all-over associe les bleus profonds de l’océan Pacifique aux teintes plus claires de la mer des Caraïbes, soulignées par des lignes verticales décalées. Une bordure jaune vif, qui orne les trois bandes, les poignets et les logos, réapparaît dans le mot « COLOMBIA » inscrit à l’arrière du cou, évoquant fierté et attachement à la terre. 

    La version réplique est proposée à 90 £, tandis que la version authentique est disponible à 120 £.

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