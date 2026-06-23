Tenues de la Colombie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et tarifs

Le maillot domicile de la Colombie affiche le jaune vif traditionnel du pays, rehaussé de détails rouges et bleus formant un motif tricolore immédiatement reconnaissable. Inspiré du réalisme magique, il intègre un subtil motif de papillons sur l’ensemble du tissu, hommage aux papillons jaunes popularisés par l’œuvre de Gabriel García Márquez, symboles de transformation, d’espoir et du mélange unique de fantaisie et de réalité propre à la Colombie. La tenue se complète d’un short bleu et de chaussettes rouges pour parachever le look colombien classique.

La version réplique est proposée à 90 £, tandis que la version authentique est disponible à 120 £.