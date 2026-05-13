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Angelica Daujotas

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Tenues de la Colombie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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La Colombie dévoile son maillot pour la Coupe du monde, inspiré du réalisme magique et de la fierté nationale

Les maillots de la Colombie pour la Coupe du monde 2026, signés adidas, mêlent avec audace symboles culturels et innovation technologique. Confectionnée dans des tissus techniques de dernière génération, la nouvelle collection rend hommage à l’identité nationale et offre aux supporters une tenue à la fois moderne et chargée de sens.

Disponiblesdès maintenantchez adidas.

Déjà officiel, le maillot domicile rend hommage au patrimoine artistique national grâce à des graphismes inspirés du réalisme magique. Alors que la Coupe du monde fait son retour en Amérique du Nord et que l’engouement gagne tout le continent, la gamme 2026 des Cafeteros attire déjà l’attention des supporters. Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de la Colombie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

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Acheter : maillots de la Colombie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de la Colombie

    Le maillot domicile de la Colombie affiche le jaune vif traditionnel du pays, rehaussé de détails rouges et bleus formant une identité tricolore immédiatement reconnaissable. Inspiré du réalisme magique, il intègre un motif subtil de papillons, hommage aux papillons jaunes popularisés par Gabriel García Márquez, symboles de transformation et d’espoir. La tenue se complète d’un short bleu et de chaussettes rouges pour parachever le look colombien classique.

    La version réplique est proposée à 90 £, tandis que la version authentique est disponible à 120 £.

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    Maillot extérieur de la Colombie

    Le maillot extérieur rend hommage à la biodiversité unique de la Colombie en mêlant les couleurs de ses deux côtes. Un motif all-over associe les bleus profonds de l’océan Pacifique aux teintes plus claires de la mer des Caraïbes, soulignées par des lignes verticales décalées. Une bordure jaune vif parcourt les trois bandes, les poignets et les logos, et resurgit dans l’inscription « COLOMBIA » au dos du col, symbole de fierté et d’appartenance. 

    Le modèle réplique est proposé à 90 £, tandis que la version authentique est disponible à 120 £.

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