Tenues de la Colombie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Les maillots de la Colombie pour la Coupe du monde 2026, signés adidas, mêlent avec audace symboles culturels et innovation technologique. Confectionnée dans des tissus techniques de dernière génération, la nouvelle collection rend hommage à l’identité nationale et offre aux supporters une tenue à la fois moderne et chargée de sens.

Déjà officiel, le maillot domicile rend hommage au patrimoine artistique national grâce à des graphismes inspirés du réalisme magique. Alors que la Coupe du monde fait son retour en Amérique du Nord et que l’engouement gagne tout le continent, la gamme 2026 des Cafeteros attire déjà l’attention des supporters. Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de la Colombie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

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