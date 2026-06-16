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Renuka Odedra

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Tenues de l'Uruguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Uruguay

Les nouveaux maillots de l'Uruguay pour 2026 ont été dévoilés : une version modernisée associant un bleu rafraîchissant à des motifs futuristes.

Les nouveaux maillots de l’Uruguay pour la Coupe du monde 2026 sont disponibles. La traditionnelle teinte bleu ciel se marie à des motifs contemporains. 

Ces tenues sontd’ores et déjà disponiblessur NikeShop.

Inspirés par la « garra charrúa », l’identité footballistique ancrée dans le courage, la résilience et une volonté inébranlable de se battre, ces maillots incarnent une nation qui joue avec cœur, intégrité et une fierté sans faille. 

Ces designs rendent hommage à l’histoire légendaire de l’Uruguay tout en réaffirmant l’intensité émotionnelle qui a toujours caractérisé la « Celeste », où l’effort, le sacrifice et la conviction comptent autant que le talent.

Ci-dessous, découvrez les détails du design, les dates de sortie et les tarifs de ces nouvelles tenues.

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Boutique : maillots de l’Uruguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'Uruguay

    Le maillot domicile incarne l’essence même du football uruguayen. S’inspirant d’un style à la fois moderne et classique, il se distingue par une version épurée du bleu ciel emblématique de l’Uruguay, rehaussée de touches de bleu marine qui soulignent sa clarté et sa confiance. La simplicité de son design reflète l’identité de l’équipe : honnête, disciplinée et animée par un esprit d’équipe.

    Les maillots de l’Uruguay sontdésormais disponiblessur NikeShop.

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    Maillot extérieur de l'Uruguay

    Le maillot extérieur incarne une expression plus audacieuse de l’esprit combatif de l’Uruguay. Un motif d’ailes audacieux s’étend sur la poitrine, symbolisant l’ascension, l’ambition et la quête incessante de la victoire. Ce langage visuel rend hommage aux exploits historiques de l’Uruguay, notamment à son rôle dans les débuts du football mondial, tout en réinterprétant cet héritage sous un angle plus incisif et plus agressif. Le maillot extérieur représente l’Uruguay sous son jour le plus rebelle : compact, intrépide et inébranlable. 

    Les maillots de l’Uruguay sontdésormais disponiblessur NikeShop.

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