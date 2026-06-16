Les nouveaux maillots de l’Uruguay pour la Coupe du monde 2026 sont disponibles. La traditionnelle teinte bleu ciel se marie à des motifs contemporains.

Inspirés par la « garra charrúa », l’identité footballistique ancrée dans le courage, la résilience et une volonté inébranlable de se battre, ces maillots incarnent une nation qui joue avec cœur, intégrité et une fierté sans faille.

Ces designs rendent hommage à l’histoire légendaire de l’Uruguay tout en réaffirmant l’intensité émotionnelle qui a toujours caractérisé la « Celeste », où l’effort, le sacrifice et la conviction comptent autant que le talent.

Ci-dessous, découvrez les détails du design, les dates de sortie et les tarifs de ces nouvelles tenues.

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