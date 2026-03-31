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Renuka Odedra

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Tenues de l'Uruguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Les maillots de l'Uruguay pour 2026 ont été dévoilés : une nouvelle version alliant un bleu frais à des motifs futuristes.

Les tenues de l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026 sont arrivées : le bleu ciel classique s'associe à de nouveaux motifs audacieux. 

Les tenues de l'Uruguaysont désormaisdisponibles sur NikeShop

Inspirés par le concept de « garra charrúa », une identité footballistique profondément enracinée, définie par le courage, la résilience et une volonté sans faille de se battre, les maillots de l'Uruguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont désormais disponibles. La collection reflète une nation qui joue avec cœur, intégrité et une fierté inébranlable. 

Ces designs rendent hommage à l'histoire légendaire de l'Uruguay tout en renforçant l'intensité émotionnelle qui a toujours défini la Celeste, où l'effort, le sacrifice et la conviction ont autant d'importance que le talent.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues de l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026, y compris les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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Boutique : Tenues de l'Uruguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'Uruguay

    Le maillot domicile incarne l'essence même du football uruguayen. S'inspirant d'un style à la fois moderne et classique, il se caractérise par une version épurée du bleu ciel emblématique de l'Uruguay, rehaussée de touches bleu marine qui soulignent la clarté et la confiance. La simplicité du design reflète l'identité de l'équipe : honnête, disciplinée et animée par un esprit collectif.

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    Uruguay, va-t'en !

    Le maillot extérieur incarne une expression plus audacieuse de l'esprit combatif de l'Uruguay. Un motif d'ailes audacieux s'étend sur la poitrine, symbolisant l'ascension, l'ambition et la quête incessante de la victoire. Ce langage visuel rend hommage aux exploits historiques de l'Uruguay, notamment à son rôle dans les débuts du football mondial, tout en réinterprétant cet héritage sous un angle plus incisif et plus agressif. Le maillot extérieur représente l'Uruguay sous son jour le plus rebelle : compact, intrépide et inébranlable. 

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