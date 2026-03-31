Tenues de l'Uruguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Les tenues de l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026 sont arrivées : le bleu ciel classique s'associe à de nouveaux motifs audacieux.

Inspirés par le concept de « garra charrúa », une identité footballistique profondément enracinée, définie par le courage, la résilience et une volonté sans faille de se battre, les maillots de l'Uruguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont désormais disponibles. La collection reflète une nation qui joue avec cœur, intégrité et une fierté inébranlable.

Ces designs rendent hommage à l'histoire légendaire de l'Uruguay tout en renforçant l'intensité émotionnelle qui a toujours défini la Celeste, où l'effort, le sacrifice et la conviction ont autant d'importance que le talent.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues de l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026, y compris les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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