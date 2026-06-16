Les maillots de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026, dévoilés par Adidas, allient avec modernité les couleurs classiques de la Roja à des détails contemporains. Cette collection, fidèle à l’ADN footballistique du pays, accompagnera la sélection ibérique lors de sa campagne nord-américaine.
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