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Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et prix

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Un nouveau look audacieux pour « La Roja » : découvrez les superbes maillots de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026.

Les maillots de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026, dévoilés par Adidas, allient avec modernité les couleurs classiques de la Roja à des détails contemporains. Cette collection, fidèle à l’ADN footballistique du pays, accompagnera la sélection ibérique lors de sa campagne nord-américaine.

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BOUTIQUE : Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'Espagne

    Le maillot domicile de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 modernise l’une des associations de couleurs les plus emblématiques du football mondial. Un fond rouge épuré accueille de fines rayures jaunes, directement inspirées du drapeau national et de l’écusson de la sélection. À l’arrière du col, le mot « ESPAÑA » est discrètement imprimé pour rappeler à chaque match l’esprit de la nation.

    Adidas accompagne le maillot d’un short bleu marine rehaussé de rouge et de jaune, et de chaussettes bleu marine reprenant la palette nationale, pour un ensemble harmonieux alliant tradition et technologies de performance.

    Officiellement lancé le 6 novembre 2025, le maillot est disponible sur la boutique mondiale d’Adidas, celle de la RFEF et chez les principaux revendeurs. Comptez environ 85 £ pour la réplique adulte, 120 £ pour la version authentique et une soixantaine de livres pour la version enfant, selon le point de vente.

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    Maillot extérieur de l'Espagne

    Le maillot extérieur de l’Espagne puise son inspiration dans la riche histoire littéraire du pays. Un motif complexe couleur pyrite, s’étendant sur l’ensemble du maillot et inspiré des dessins et illustrations que l’on trouve dans les livres et manuscrits classiques, vient rehausser un fond blanc cassé évoquant la page d’un livre. Les manches et l’encolure arborent des détails dorés et bordeaux, tandis que le mot « ESPAÑA » est gravé à l’arrière du cou, avec la lettre Ñ caractéristique qui rend hommage à la langue espagnole et à son patrimoine culturel.

    La réplique adulte est proposée à environ 85 £, la version authentique à 120 £ et le modèle enfant à environ 60 £, selon le revendeur.

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