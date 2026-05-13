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Angelica Daujotas

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Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Un nouveau look audacieux pour La Roja : découvrez les superbes maillots de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026.

Les tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026, signées Adidas, allient modernité et héritage. Elles reprennent les couleurs classiques de la Roja tout en intégrant des détails contemporains, annonçant la campagne des champions en Amérique du Nord.

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BOUTIQUE : Maillots de l’Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'Espagne

    Le maillot domicile de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 modernise l'une des associations de couleurs les plus emblématiques du football mondial. Un fond rouge épuré accueille de fines rayures jaunes, directement inspirées du drapeau national et de l'écusson de la sélection. À l'arrière du col, le mot « ESPAÑA » est discrètement imprimé pour rappeler à chaque match l'esprit de la nation.

    Adidas accompagne le maillot d’un short bleu marine rehaussé de rouge et de jaune, ainsi que de chaussettes bleu marine reprenant la palette nationale, pour un ensemble harmonieux alliant tradition et technologie de pointe.

    Officiellement lancé le 6 novembre 2025, le maillot est disponible sur la boutique mondiale d’Adidas, celle de la RFEF et chez les principaux revendeurs. Comptez environ 85 £ pour la réplique adulte, 120 £ pour la version authentique et une soixantaine de livres pour la version enfant, selon le distributeur.

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    Maillot extérieur de l'Espagne

    Le maillot extérieur de l’Espagne puise son inspiration dans la riche histoire littéraire du pays. Un motif complexe de couleur pyrite, inspiré des dessins et des illustrations que l’on trouve dans les livres et manuscrits classiques, ponctue un fond blanc cassé évoquant la page d’un livre. Les manches et l’encolure arborent des détails dorés et bordeaux, tandis que le mot « ESPAÑA », avec la lettre Ñ qui célèbre la langue et le patrimoine culturels espagnols, est gravé à l’arrière du cou.

    La réplique adulte est proposée à environ 85 £, la version authentique à 120 £ et le modèle enfant à environ 60 £, selon le revendeur.

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