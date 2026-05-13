Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le maillot domicile de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 modernise l'une des associations de couleurs les plus emblématiques du football mondial. Un fond rouge épuré accueille de fines rayures jaunes, directement inspirées du drapeau national et de l'écusson de la sélection. À l'arrière du col, le mot « ESPAÑA » est discrètement imprimé pour rappeler à chaque match l'esprit de la nation.

Adidas accompagne le maillot d’un short bleu marine rehaussé de rouge et de jaune, ainsi que de chaussettes bleu marine reprenant la palette nationale, pour un ensemble harmonieux alliant tradition et technologie de pointe.

Officiellement lancé le 6 novembre 2025, le maillot est disponible sur la boutique mondiale d’Adidas, celle de la RFEF et chez les principaux revendeurs. Comptez environ 85 £ pour la réplique adulte, 120 £ pour la version authentique et une soixantaine de livres pour la version enfant, selon le distributeur.