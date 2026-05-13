Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Les tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026, signées Adidas, allient modernité et héritage. Elles reprennent les couleurs classiques de la Roja tout en intégrant des détails contemporains, annonçant la campagne des champions en Amérique du Nord.
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