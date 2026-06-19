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Angelica Daujotas

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Tenues de l’équipe des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Nike réintroduit les célèbres bandes « Waldo » à l’occasion de la présentation des tenues de l’équipe nationale masculine des États-Unis pour la Coupe du monde 2026.

L'attente est terminée. Alors que la Coupe du monde 2026 se déroulera sur le sol américain, l'attention ne se porte pas uniquement sur les performances, mais aussi sur les tenues que portera l'équipe nationale masculine américaine (USMNT) sous les yeux du monde entier.

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Nike et la Fédération américaine de football ont tenu leur promesse en dévoilant une collection « Stars & Stripes » qui marie héritage et modernité. Les emblématiques bandes « Waldo » font leur retour sur le maillot domicile, tandis qu’un maillot extérieur épuré, entièrement noir, fait déjà beaucoup parler de lui sur Internet.

Bien plus que de simples maillots, ces tenues incarneront l’identité de la Coupe du monde à domicile. À l’approche du 11 juin, voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de l’équipe nationale masculine des États-Unis pour la Coupe du monde 2026 : détails de conception, dates de sortie et tarifs.

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Boutique : maillots des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l’équipe des États-Unis pour la Coupe du monde 2026.

    Le maillot domicile 2026, officiellement nommé « Stripes », propose une interprétation audacieuse et littérale du drapeau américain. Fortement inspiré des rayures emblématiques « Waldo » de 2012 et des maillots portés lors de la Coupe du monde 1994 – dernière édition organisée par les États-Unis –, ce modèle affiche des bandes ondulées rouges et blanches sur la face et les manches.

    Ce motif ondulé évoque l’image d’un drapeau flottant au vent. Pour contrebalancer ces bandes voyantes, le maillot est doté d’un col rond bleu marine épuré et de manches assorties. Conçu avec la nouvelle technologie Aero-FIT de Nike, il privilégie légèreté, respirabilité et évacuation de la transpiration pour affronter la chaleur estivale.

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    Maillot extérieur des États-Unis pour la Coupe du monde 2026

    Contrairement à l’éclat du maillot domicile, le maillot extérieur, surnommé « Stars », opte pour la discrétion. Dominé par un noir obsidienne/carbone profond, il affiche une esthétique épurée, aussi à l’aise sur le terrain qu’en ville.

    Sa particularité réside dans un motif subtil d’étoiles ton sur ton intégré directement dans le tissu, qui se révèle sous les projecteurs du stade. Des détails rouges habillent les empiècements latéraux et l’arrière du col, tandis que l’écusson de la fédération, rehaussé d’une finition argent métallisé, symbolise l’ambition du pays hôte.

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