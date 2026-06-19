Tenues de l’équipe des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

L'attente est terminée. Alors que la Coupe du monde 2026 se déroulera sur le sol américain, l'attention ne se porte pas uniquement sur les performances, mais aussi sur les tenues que portera l'équipe nationale masculine américaine (USMNT) sous les yeux du monde entier.

Nike et la Fédération américaine de football ont tenu leur promesse en dévoilant une collection « Stars & Stripes » qui marie héritage et modernité. Les emblématiques bandes « Waldo » font leur retour sur le maillot domicile, tandis qu’un maillot extérieur épuré, entièrement noir, fait déjà beaucoup parler de lui sur Internet.

Bien plus que de simples maillots, ces tenues incarneront l’identité de la Coupe du monde à domicile. À l’approche du 11 juin, voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de l’équipe nationale masculine des États-Unis pour la Coupe du monde 2026 : détails de conception, dates de sortie et tarifs.

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