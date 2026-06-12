Tenues de l’équipe des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et tarifs

L'attente est terminée. Alors que la Coupe du monde 2026 se déroulera chez nous, l'attention ne se porte pas seulement sur les performances, mais aussi sur ce que portera l'équipe nationale américaine sous les yeux du monde entier.

Nike et la Fédération américaine de football ont tenu leur promesse en dévoilant une collection « Stars & Stripes » qui marie tradition et modernité. Les emblématiques bandes « Waldo » réapparaissent sur le maillot domicile, tandis qu’une version extérieure noire et épurée fait déjà beaucoup parler d’elle sur Internet.

Bien plus que de simples maillots, ces tenues incarneront l’identité de la Coupe du monde à domicile. À l’approche du 11 juin, voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde 2026 : détails de design, dates de sortie et tarifs.

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