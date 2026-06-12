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USA 2026 World Cup KitsNike
Angelica Daujotas

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Tenues de l’équipe des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et tarifs

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Nike réintroduit les bandes « Waldo » emblématiques à l’occasion de la présentation des tenues de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde 2026.

L'attente est terminée. Alors que la Coupe du monde 2026 se déroulera chez nous, l'attention ne se porte pas seulement sur les performances, mais aussi sur ce que portera l'équipe nationale américaine sous les yeux du monde entier.

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Nike et la Fédération américaine de football ont tenu leur promesse en dévoilant une collection « Stars & Stripes » qui marie tradition et modernité. Les emblématiques bandes « Waldo » réapparaissent sur le maillot domicile, tandis qu’une version extérieure noire et épurée fait déjà beaucoup parler d’elle sur Internet.

Bien plus que de simples maillots, ces tenues incarneront l’identité de la Coupe du monde à domicile. À l’approche du 11 juin, voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde 2026 : détails de design, dates de sortie et tarifs.

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Boutique : maillots des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l’équipe des États-Unis pour la Coupe du monde 2026.

    Le maillot domicile 2026, officiellement nommé « Stripes », propose une interprétation audacieuse et littérale du drapeau américain. Fortement inspiré des rayures emblématiques « Waldo » de 2012 et des maillots portés lors de la Coupe du monde 1994 – dernière édition organisée par les États-Unis –, ce modèle affiche des bandes ondulées rouges et blanches sur la face et les manches.

    Ce motif ondulé évoque un drapeau flottant au vent. Pour contrebalancer ces bandes voyantes, le maillot arbore un col rond bleu marine épuré et des poignets assortis. Conçu avec la nouvelle technologie Aero-FIT, il privilégie légèreté, respirabilité et évacuation de l’humidité, des atouts essentiels pour l’été.

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    Tenue extérieure des États-Unis pour la Coupe du monde 2026

    Contrairement à l’éclat du maillot domicile, le maillot extérieur, surnommé « maillot Stars », opte pour la discrétion. Sa teinte dominante, un noir obsidienne/carbone profond, lui confère une esthétique épurée, aussi à l’aise sur le terrain qu’en ville.

    Sa pièce maîtresse est un motif étoilé subtil, ton sur ton, directement tissé dans le tissu ; il se révèle sous les projecteurs du stade. Des détails rouges habillent les panneaux latéraux et l’arrière du col, tandis que l’écusson de la fédération, en finition argent métallisé, symbolise l’ambition du pays hôte.

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