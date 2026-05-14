Tenues de l'Égypte pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Pour la Coupe du monde 2026, PUMA a conçu les tenues de l'Égypte autour du thème « Puissance antique, ambition moderne ». La collection fait le lien entre l'héritage monumental des pharaons et la volonté de l'équipe de retrouver son statut de puissance mondiale.
Plus d'actualités sur la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
- 👕 Tenues de la Coupe du monde 2026 : dévoilement des maillots de toutes les grandes équipes
- 🎟️ Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
- 📺 Où regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026
- ⚽️ Ballon officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : où acheter l’adidas Trionda