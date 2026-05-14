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Egypt 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

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Tenues de l'Égypte pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Coupe du monde
Egypte

Les maillots de l'Égypte pour 2026 ont été dévoilés : des teintes profondes et riches qui évoquent les sables du désert.

Pour la Coupe du monde 2026, PUMA a conçu les tenues de l'Égypte autour du thème « Puissance antique, ambition moderne ». La collection fait le lien entre l'héritage monumental des pharaons et la volonté de l'équipe de retrouver son statut de puissance mondiale.

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Boutique : Tenues de l’Égypte pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'Égypte

    Le maillot domicile de l'Égypte est empreint d'un symbolisme profond. Un rouge intense se fond en nuances plus sombres sur la poitrine, sur lequel se superposent des motifs géométriques angulaires qui font référence à la fois aux hiéroglyphes antiques et à l'énergie électrique du Caire moderne. Les touches de noir et d'or soulignent le prestige et l'ambition de l'équipe. D'une allure monumentale, ce maillot est à la hauteur d'une nation dont l'histoire du football est aussi riche que son héritage culturel.





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    Maillot extérieur de l'Égypte

    Le maillot extérieur adopte une approche plus douce et contemplative. Sur un fond blanc délicat se superposent des motifs abstraits ton sur ton, évoquant les sables du désert, les jeux de lumière et des paysages intemporels en mouvement. Une bordure vert foncé au niveau du col ancre l’ensemble, qui dégage pureté, sérénité et assurance. 