Tenues de l'Égypte pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le maillot domicile de l'Égypte est empreint d'un symbolisme profond. Un rouge intense se fond en nuances plus sombres sur la poitrine, sur lequel se superposent des motifs géométriques angulaires qui font référence à la fois aux hiéroglyphes antiques et à l'énergie électrique du Caire moderne. Les touches de noir et d'or soulignent le prestige et l'ambition de l'équipe. D'une allure monumentale, ce maillot est à la hauteur d'une nation dont l'histoire du football est aussi riche que son héritage culturel.















