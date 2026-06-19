Tenues de l'Écosse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et prix

Le nouveau maillot domicile de l’Écosse pour la Coupe du monde 2026 a été officiellement présenté. Conçu par adidas en collaboration avec la Fédération écossaise de football, ce modèle bleu marine foncé arborera des motifs Saltire discrets et un écusson central aux accents rétro. Les célèbres Trois Bandes ont été épaissies sur les épaules pour moderniser l’ensemble tout en restant fidèle à la tradition. La sortie est fixée au 5 novembre 2025, avec une mise en vente en magasins et en ligne dès le 6 novembre 2025.

Le maillot domicile met en avant la fierté nationale, avec un fond bleu foncé orné de motifs Saltire en relief, clin d’œil audacieux au célèbre drapeau écossais, et un écusson central qui lui confère une touche légèrement rétro. adidas a également épaissi les célèbres trois bandes sur les épaules, donnant à cette version un aspect moderne tout en restant ancrée dans la tradition.

La demande de recherche autour du maillot de l’Écosse a déjà explosé suite à la qualification de l’équipe, les détaillants signalant des pics massifs d’intérêt et de demandes pour les versions domicile et les répliques.

Les répliques sont vendues environ 75 £ sur les principaux marchés, les tailles jeunes et enfants étant proposées à des tarifs préférentiels dans les points de vente officiels, avec la possibilité d’ajouter un flocage personnalisé en caisse.