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Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues de l'Écosse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et prix

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À l’aube de son retour tant attendu en Coupe du monde, adidas présente les nouveaux maillots de l’Écosse.

La préparation de l’Écosse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ne se résume pas aux buts et aux matchs de qualification : la « Tartan Army » dispose désormais de nouveaux maillots pour soutenir son équipe nationale, alors que celle-ci s’apprête à faire son retour sur la scène internationale après 28 ans d’absence. adidas a officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile de l’Écosse, et les supporters sont en effervescence alors que l’équipe s’est qualifiée pour la grande compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les supporters peuventd’ores et déjàse procurer ces nouvelles tenues sur le site officield’adidas.

Des teintes du maillot domicile inspirées du Saltire aux fuites concernant une tenue extérieure audacieuse, les équipements de la Coupe du monde de l’Écosse marient tradition et modernité. Face à une demande en forte hausse depuis la qualification, voici un récapitulatif des maillots domicile et extérieur de l’Écosse, de leurs dates de sortie et de leurs tarifs.

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Boutique : maillots de l'Écosse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'Écosse

    Le nouveau maillot domicile de l’Écosse pour la Coupe du monde 2026 a été officiellement présenté. Conçu par adidas en collaboration avec la Fédération écossaise de football, ce modèle bleu marine foncé arborera des motifs Saltire discrets et un écusson central aux accents rétro. Les célèbres Trois Bandes ont été épaissies sur les épaules pour moderniser l’ensemble tout en restant fidèle à la tradition. La sortie est fixée au 5 novembre 2025, avec une mise en vente en magasins et en ligne dès le 6 novembre 2025.

    Le maillot domicile met en avant la fierté nationale, avec un fond bleu foncé orné de motifs Saltire en relief, clin d’œil audacieux au célèbre drapeau écossais, et un écusson central qui lui confère une touche légèrement rétro. adidas a également épaissi les célèbres trois bandes sur les épaules, donnant à cette version un aspect moderne tout en restant ancrée dans la tradition.

    La demande de recherche autour du maillot de l’Écosse a déjà explosé suite à la qualification de l’équipe, les détaillants signalant des pics massifs d’intérêt et de demandes pour les versions domicile et les répliques.

    Les répliques sont vendues environ 75 £ sur les principaux marchés, les tailles jeunes et enfants étant proposées à des tarifs préférentiels dans les points de vente officiels, avec la possibilité d’ajouter un flocage personnalisé en caisse.

    Commandezdès maintenantla tenue officielle sur le site d’adidas.

    Commandezdès maintenantvotre maillot chez JD Sports.

    Commandezdès maintenantla tenue de l’Écosse pour la Coupe du monde sur Fanatics (États-Unis).

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  • Maillot extérieur de l'Écosse

    Le maillot domicile est déjà en vente et se vend comme des petits pains, mais le maillot extérieur de l’Écosse pour la Coupe du monde 2026 n’a pas encore été officiellement présenté. Toutefois, plusieurs fuites ont déjà offert aux supporters un aperçu détaillé de la future tenue. D’après les informations actuelles, ce maillot devrait être lancé en mars 2026, conformément au calendrier habituel d’adidas pour la Coupe du monde.

    Les premières images circulant en ligne dévoilent une teinte de base « Trace Scarlet » (corail clair), rehaussée de détails bleu marine et de fines rayures ton sur ton, rupture rafraîchissante avec les palettes traditionnelles des maillots extérieurs. Ce style rétro, évoquant le maillot Umbro de 1999 mais réinterprété par adidas, divise déjà les supporters.

    Comme souvent pour les tenues extérieures, les tarifs devraient calquer ceux du maillot domicile, avec des prix de vente au détail adaptés à chaque marché et à chaque distributeur. Restez vigilants : la sortie complète, accompagnée des options de précommande, est prévue au printemps 2026.

    Commandezdès maintenantles tenues de la Coupe du monde de l’Écosse sur adidas.

    Commandezdès maintenantles tenues de la Coupe du monde de l’Écosse chez JD Sports.

    Commandez les tenues de la Coupe du monde de l’Écosse chez Fanatics aux États-Unis.