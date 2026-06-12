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Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues de l'Écosse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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À l’aube de son retour tant attendu sur la scène de la Coupe du monde, adidas présente de nouvelles tenues pour l’Écosse.

La préparation de l’Écosse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ne se résume pas aux buts et aux qualifications : la « Tartan Army » dispose désormais de nouveaux maillots pour soutenir son équipe, alors que le pays s’apprête à faire son retour sur la scène internationale après 28 ans d’absence. adidas a officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile de l’Écosse, et les supporters sont en effervescence alors que l’équipe s’est qualifiée pour la grande compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les supporters peuventd’ores et déjàse procurer l’équipement officiel sur le site d’adidas.

Des teintes du maillot domicile inspirées du Saltire aux fuites audacieuses concernant la tenue extérieure, les équipements de la Coupe du monde de l’Écosse allient tradition et modernité. La demande pour ces maillots ayant explosé depuis la qualification, voici le détail complet des maillots domicile et extérieur de l’Écosse, leurs dates de sortie et leurs prix.

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Boutique : maillots de l'Écosse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'Écosse

    Le maillot domicile de l’Écosse pour la Coupe du monde 2026 a été officiellement présenté. Conçu par adidas en collaboration avec la Fédération écossaise de football, ce nouveau modèle bleu marine foncé a été révélé le 5 novembre 2025 ; il sera disponible en magasins et en ligne à partir du 6 novembre 2025.

    Le maillot domicile met l’accent sur la fierté nationale : un fond bleu foncé orné de motifs Saltire en relief, un clin d’œil audacieux au célèbre drapeau écossais, et un écusson central qui lui confère une touche légèrement rétro. Adidas a également épaissi les célèbres trois bandes sur les épaules, offrant un look moderne tout en restant ancré dans la tradition.

    La demande de recherche sur la tenue écossaise a déjà explosé depuis la qualification de l’équipe, les détaillants signalant des pics massifs d’intérêt et de demandes concernant les maillots domicile et les répliques.

    Les répliques sont vendues environ 75 £ sur les principaux marchés, les tailles jeunes et enfants étant proposées à des tarifs préférentiels dans les points de vente officiels, avec la possibilité d’ajouter un flocage personnalisé en caisse.

    Commandezdès maintenantla tenue officielle sur le site d’adidas.

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  • Maillot extérieur de l'Écosse

    Le maillot domicile se vend déjà comme des petits pains, tandis que le maillot extérieur de l’Écosse pour la Coupe du monde 2026 n’a pas encore été officiellement dévoilé. Toutefois, de nombreuses fuites ont permis aux supporters d’avoir un aperçu précis de ce qui les attend. Selon les informations disponibles, ce maillot devrait être lancé en mars 2026, conformément au calendrier habituel d’adidas pour la Coupe du monde.

    Les premières images circulant en ligne dévoilent une teinte de base « Trace Scarlet » (corail clair), rehaussée de détails marine et de fines rayures ton sur ton, rupture rafraîchissante avec les palettes traditionnelles des maillots extérieurs. Cette esthétique rétro, évoquant le maillot Umbro de 1999 mais réinterprété par adidas, divise déjà les supporters.

    Comme souvent pour les tenues extérieures, le tarif devrait calquer celui du maillot domicile, avec des variations selon les régions et les revendeurs. Restez vigilants : la sortie officielle et les précommandes sont attendues au printemps 2026.

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