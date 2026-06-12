Tenues de l'Écosse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

La préparation de l’Écosse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ne se résume pas aux buts et aux qualifications : la « Tartan Army » dispose désormais de nouveaux maillots pour soutenir son équipe, alors que le pays s’apprête à faire son retour sur la scène internationale après 28 ans d’absence. adidas a officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile de l’Écosse, et les supporters sont en effervescence alors que l’équipe s’est qualifiée pour la grande compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Des teintes du maillot domicile inspirées du Saltire aux fuites audacieuses concernant la tenue extérieure, les équipements de la Coupe du monde de l’Écosse allient tradition et modernité. La demande pour ces maillots ayant explosé depuis la qualification, voici le détail complet des maillots domicile et extérieur de l’Écosse, leurs dates de sortie et leurs prix.
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