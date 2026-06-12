Tenues de l'Écosse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le maillot domicile de l’Écosse pour la Coupe du monde 2026 a été officiellement présenté. Conçu par adidas en collaboration avec la Fédération écossaise de football, ce nouveau modèle bleu marine foncé a été révélé le 5 novembre 2025 ; il sera disponible en magasins et en ligne à partir du 6 novembre 2025.

Le maillot domicile met l’accent sur la fierté nationale : un fond bleu foncé orné de motifs Saltire en relief, un clin d’œil audacieux au célèbre drapeau écossais, et un écusson central qui lui confère une touche légèrement rétro. Adidas a également épaissi les célèbres trois bandes sur les épaules, offrant un look moderne tout en restant ancré dans la tradition.

La demande de recherche sur la tenue écossaise a déjà explosé depuis la qualification de l’équipe, les détaillants signalant des pics massifs d’intérêt et de demandes concernant les maillots domicile et les répliques.

Les répliques sont vendues environ 75 £ sur les principaux marchés, les tailles jeunes et enfants étant proposées à des tarifs préférentiels dans les points de vente officiels, avec la possibilité d’ajouter un flocage personnalisé en caisse.