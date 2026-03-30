Tenues de l'Australie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Les tenues de l'Australie pour la Coupe du monde 2026 sont arrivées, et elles rendent hommage à l'héritage footballistique australien.

La collection de maillots de l'Australie pour 2026 s'inspire du thème « Iconic Australia », qui célèbre deux décennies sur la scène internationale et se tourne vers l'avenir. La collection allie héritage et évolution, rendant hommage aux moments qui ont marqué le football australien tout en embrassant une nouvelle génération de convictions et d'ambitions.

Le langage stylistique reflète la confiance à travers la continuité, fusionnant passé et futur en une expression cohérente. Ancrée dans le concept de campagne « Mission to Wreck », la collection reflète un état d'esprit confiant et tourné vers l'avenir, alors que l'Australie se prépare pour ce qui l'attend.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues de l'Australie pour la Coupe du monde 2026, y compris les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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