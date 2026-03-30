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Renuka Odedra

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Tenues de l'Australie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Présentation des maillots de l'Australie pour 2026 : entre respect de la tradition et couleurs vives tournées vers l'avenir

Les tenues de l'Australie pour la Coupe du monde 2026 sont arrivées, et elles rendent hommage à l'héritage footballistique australien. 

Les tenues de l'Australiesont désormaisdisponibles sur NikeShop

La collection de maillots de l'Australie pour 2026 s'inspire du thème « Iconic Australia », qui célèbre deux décennies sur la scène internationale et se tourne vers l'avenir. La collection allie héritage et évolution, rendant hommage aux moments qui ont marqué le football australien tout en embrassant une nouvelle génération de convictions et d'ambitions. 

Le langage stylistique reflète la confiance à travers la continuité, fusionnant passé et futur en une expression cohérente. Ancrée dans le concept de campagne « Mission to Wreck », la collection reflète un état d'esprit confiant et tourné vers l'avenir, alors que l'Australie se prépare pour ce qui l'attend.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues de l'Australie pour la Coupe du monde 2026, y compris les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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Boutique : maillots de l'Australie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'Australie

    Le maillot domicile s'inspire directement du maillot emblématique de l'Australie de 2006 et de la légendaire gamme Total 90 de Nike. Les couleurs traditionnelles, le jaune et le vert, sont revisitées dans un style moderne, notamment avec un short vert dégradé qui apporte du mouvement et de la profondeur. Ce maillot rend hommage au parcours du football australien tout en soulignant sa présence continue au plus haut niveau.

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    Maillot extérieur de l'Australie

    Le maillot extérieur s'inspire des levers de soleil australiens, symbolisant l'élan vers l'avant et les perspectives d'avenir du football en Australie. Un dégradé de corail et de vert foncé incarne l'énergie et le progrès, tandis qu'un écusson de la fédération en lenticulaire apporte un effet de relief.

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