Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Argentina FIFA World Cup 26 Mac Allisteradidas
Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues de l'Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

SHOPPING
KITS
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
A. Mac Allister

De 1978 à 2022, le maillot domicile de l'Argentine pour 2026 rend hommage à l'histoire de la Coupe du monde

L'Argentine, championne du monde en titre, aborde la Coupe du monde 2026 avec un nouveau maillot domicile adidas qui rend hommage à ses plus grands moments tout en se tournant résolument vers l'avenir. Les traditionnelles rayures blanches et bleu ciel reviennent avec une touche moderne : un dégradé tricolore inspiré des triomphes de 1978, 1986 et 2022. Un discret « 1896 » au dos du col évoque l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des empiècements bleu marine sur les épaules et les poignets apportent une finition audacieuse et raffinée.

Commandezdès maintenantles tenues de l'Argentine pour la Coupe du monde sur adidas.

Argentina FIFA World Cup 26 Martinezadidas

Boutique : Tenues de l'Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Argentina FIFA World Cup 26 Kitadidas

    Maillot domicile de l'Argentine

    Adidas revisite l’emblématique tenue de l’Argentine en modernisant les rayures albicelestes. Le maillot domicile 2026 présente un dégradé à trois nuances de bleu sur les bandes ciel, clin d’œil subtil aux triomphes de 1978, 1986 et 2022. Ce design épuré, ancré dans l’histoire, marie tradition et modernité, et se distingue par le détail « 1896 » dans la nuque, en référence à la fondation de l’AFA. Le résultat est un maillot qui incarne pleinement l’identité footballistique de l’Argentine tout en rendant hommage aux époques qui l’ont façonnée.

    Les tarifs restent accessibles : le maillot enfant est proposé à partir de 50 £ et la version adulte dès 85 £, selon la finition et la coupe.

    Commandezdès maintenantles tenues de l’Argentine pour la Coupe du monde sur adidas.

    • Publicité
  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Maillot extérieur de l'Argentine

    Le maillot extérieur s’inspire du riche patrimoine artistique argentin et arbore un motif bleu tourbillonnant, évoquant les motifs traditionnels du pays. Des touches de blanc sur fond noir soulignent les lignes stylisées, les volutes florales complexes et les plantes grimpantes, animant le design grâce à un contraste saisissant. À l’arrière du col, un motif « Argentina » sur mesure se détache devant le Sol de Mayo, emblème solaire du pays. 

    La nouvelle gamme de tenues extérieures reste accessible : les maillots enfants sont proposés à partir de 50 £ et les versions adultes dès 85 £, selon la finition et la coupe.

    Commandezdès maintenantvotre maillot de l’Argentine pour la Coupe du monde sur adidas.