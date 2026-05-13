Tenues de l'Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Adidas revisite l’emblématique tenue de l’Argentine en modernisant les rayures albicelestes. Le maillot domicile 2026 présente un dégradé à trois nuances de bleu sur les bandes ciel, clin d’œil subtil aux triomphes de 1978, 1986 et 2022. Ce design épuré, ancré dans l’histoire, marie tradition et modernité, et se distingue par le détail « 1896 » dans la nuque, en référence à la fondation de l’AFA. Le résultat est un maillot qui incarne pleinement l’identité footballistique de l’Argentine tout en rendant hommage aux époques qui l’ont façonnée.

Les tarifs restent accessibles : le maillot enfant est proposé à partir de 50 £ et la version adulte dès 85 £, selon la finition et la coupe.