Tenues de l'Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

L'Argentine, championne du monde en titre, aborde la Coupe du monde 2026 avec un nouveau maillot domicile adidas qui rend hommage à ses plus grands moments tout en se tournant résolument vers l'avenir. Les traditionnelles rayures blanches et bleu ciel reviennent avec une touche moderne : un dégradé tricolore inspiré des triomphes de 1978, 1986 et 2022. Un discret « 1896 » au dos du col évoque l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des empiècements bleu marine sur les épaules et les poignets apportent une finition audacieuse et raffinée.
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