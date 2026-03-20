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Harry Sherlock

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Tenues de l'Angleterre pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Nike a dévoilé les tenues de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026, présentant un nouveau design pour les maillots domicile et extérieur, ainsi que la tenue de gardien de but qui sera très probablement portée par la star d'Everton, Jordan Pickford.

Cet été, l'Angleterre partira en quête de la gloire en Coupe du monde en Amérique du Nord, après 60 ans de déception, et les supporters des Three Lions peuvent désormais se réjouir de la sortie des maillots destinés à ce tournoi phare. L'Angleterre affrontera la Croatie, le Ghana et le Panama lors de la phase de groupes de la compétition, et ses joueurs arboreront la dernière création de Nike dans l'espoir d'ajouter une deuxième étoile à leur maillot.

Lors de l'annonce de la tenue, Nike a déclaré : « Ce lancement incarne la puissance des Three Lions et leur symbolisme durable d'espoir pour la nation. » La demande pour ces tenues ayant explosé depuis la qualification, voici le détail complet des tenues domicile et extérieur de l'Angleterre, leurs dates de sortie et leurs prix.

  • Le maillot domicile de l'Angleterre

    Le maillot domicile de l'Angleterre est officiellement arrivé et sera disponible à la vente à partir du lundi 23 mars, aussi bien en ligne que dans les magasins à travers tout le pays. Les Three Lions arboreront bien sûr le blanc, avec un col distinctif et un imprimé qui se démarque sur le design du maillot domicile. 

    Le maillot a également été conçu avec la technologie Aero-FIT, destinée à rafraîchir les joueurs sous la chaleur intense de l'Amérique du Nord. Le maillot domicile présente des détails subtils, ainsi que des touches de « obsidienne » et de « rouge vitesse » autour du col, des manches et des coutures latérales. 

    Nike déclare : « Aero-FIT est le système de vêtements rafraîchissants le plus avancé de Nike, conçu au niveau du fil et de la couture pour créer un tricot hautement texturé qui combine des zones de maille ouverte et fermée afin de faire circuler l’air sur le corps et de soulever le tissu de la peau. Cette technologie offre un flux d’air plus de deux fois supérieur à celui des tissus traditionnels, aidant ainsi les athlètes à rester au frais et concentrés dans des environnements plus chauds et plus exigeants. »

    L'emblème des Three Lions est placé sur le côté, surmonté d'une étoile. On espère bien sûr qu'ils pourront en ajouter une deuxième à la fin du tournoi. 

    Bien qu'ils ne soient pas encore en vente, le maillot domicile de 2024 était initialement vendu au prix de 84,99 £ sur les principaux marchés, avec des tailles pour jeunes et enfants disponibles à des prix inférieurs dans les points de vente officiels, et la possibilité d'ajouter un lettrage personnalisé lors du paiement.

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  • England away kitNike

    Le maillot extérieur de l'Angleterre

    Le maillot extérieur de l'Angleterre se distingue nettement des versions précédentes et arbore l'écusson au centre du maillot.

    Le design du maillot extérieur présente une finition « Speed Red », avec une étoile dorée juste au-dessus de l'écusson centré. Le col du maillot adopte également un nouveau style. 

    Nike déclare : « Le maillot extérieur marque un tournant historique dans l’identité visuelle de l’Angleterre, associant un maillot rouge à un short bleu marine. Cette combinaison audacieuse symbolise une équipe d’Angleterre tournée vers l’avenir, prête à défier les conventions tout en restant ancrée dans la tradition. Le blason de la fédération, placé au centre, se trouve sous l’étoile dorée métallisée, renforçant ainsi la présence et la fierté. »

    Comme pour les tenues extérieures des autres équipes, les prix devraient refléter la structure tarifaire du maillot domicile une fois les chiffres officiels confirmés, les prix de vente au détail étant susceptibles de varier selon la région et le détaillant. 

    Tous les articles seront disponibles dans le monde entier sur Nike.com à partir du lundi 23 mars. L'équipe senior portera ces tenues pour la première fois sur le terrain lors d'un match contre l'Uruguay le vendredi 27 mars.

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