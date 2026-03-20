Tenues de l'Angleterre pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le maillot domicile de l'Angleterre est officiellement arrivé et sera disponible à la vente à partir du lundi 23 mars, aussi bien en ligne que dans les magasins à travers tout le pays. Les Three Lions arboreront bien sûr le blanc, avec un col distinctif et un imprimé qui se démarque sur le design du maillot domicile.

Le maillot a également été conçu avec la technologie Aero-FIT, destinée à rafraîchir les joueurs sous la chaleur intense de l'Amérique du Nord. Le maillot domicile présente des détails subtils, ainsi que des touches de « obsidienne » et de « rouge vitesse » autour du col, des manches et des coutures latérales.

Nike déclare : « Aero-FIT est le système de vêtements rafraîchissants le plus avancé de Nike, conçu au niveau du fil et de la couture pour créer un tricot hautement texturé qui combine des zones de maille ouverte et fermée afin de faire circuler l’air sur le corps et de soulever le tissu de la peau. Cette technologie offre un flux d’air plus de deux fois supérieur à celui des tissus traditionnels, aidant ainsi les athlètes à rester au frais et concentrés dans des environnements plus chauds et plus exigeants. »

L'emblème des Three Lions est placé sur le côté, surmonté d'une étoile. On espère bien sûr qu'ils pourront en ajouter une deuxième à la fin du tournoi.

Bien qu'ils ne soient pas encore en vente, le maillot domicile de 2024 était initialement vendu au prix de 84,99 £ sur les principaux marchés, avec des tailles pour jeunes et enfants disponibles à des prix inférieurs dans les points de vente officiels, et la possibilité d'ajouter un lettrage personnalisé lors du paiement.