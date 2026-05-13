Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany adidas
Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues de l'Allemagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

SHOPPING
KITS
Allemagne
Coupe du monde

Un classique moderne : le maillot de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026 rend hommage à ses légendaires victoires passées.

Les maillots de l’Allemagne pour la Coupe du monde 2026 marquent la fin d’une ère. Conçue par Adidas, cette dernière collection puise dans l’héritage footballistique du pays tout en annonçant, en coulisses, un changement majeur de sponsor technique.

Le maillot domicile, qui évoque les triomphes passés, présente des motifs géométriques en losanges et en chevrons inspirés des tenues emblématiques de l’Allemagne victorieuse. Accompagné d’une version extérieure prometteuse et audacieuse, ce duo marie avec succès nostalgie, performance de pointe et fierté nationale.

Commandezdès maintenantles tenues de la Coupe du monde de l’Allemagne sur adidas.

Boutique : maillots de l'Allemagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany 3adidas

    Maillot domicile de l'Allemagne

    Le maillot domicile rend hommage aux tuniques allemandes les plus emblématiques de l’histoire de la Coupe du monde. Sur une base blanche immaculée se dessine un motif audacieux de losanges et de chevrons tricolores noir, rouge et or, évoquant les graphismes des maillots champions de 1990 et 2014. Quatre étoiles brodées au-dessus de l’écusson rappellent les sacres de 1954, 1974, 1990 et 2014.

    Le short noir et les chaussettes blanches, eux aussi ornés de losanges, assurent une cohérence globale alliant tradition et modernité.

    Présenté officiellement le 6 novembre 2025, il est déjà disponible sur la boutique mondiale d’adidas, la boutique officielle de la DFB et chez certains revendeurs. Comptez 120 £ pour la version authentique et 85 £ pour la réplique.

    Commandezdès maintenantles tenues de la Coupe du monde de l’Allemagne sur adidas.

    • Publicité
  • Germany Away kit WC 26adidas

    Maillot extérieur de l'Allemagne

    Dans la continuité du langage visuel du maillot domicile, les chevrons diagonaux sont réinterprétés sous la forme d’un motif intégral bleu marine, créant une répétition rythmée de trois formes entrelacées. La palette associe plusieurs teintes emblématiques de la DFB : un bleu profond évoquant les pulls zippés portés en 1954, des nuances bleues et blanches rappelant les maillots d’entraînement des années 1960 à 1980, enfin des touches de bleu turquoise qui renvoient aux tenues d’entraînement colorées des années 1990. L’ensemble est conçu pour créer un effet visuel saisissant et puissant. Une discrète étiquette en forme de drapeau, brodée à l’ourlet, célèbre le partenariat de longue date entre adidas et l’Allemagne depuis 1954.

    Le maillot authentique est proposé à 120 £, tandis que la version réplique est disponible à 85 £.

    Commandezdès maintenantl’ensemble Allemagne pour la Coupe du monde sur adidas.

Matchs Amicaux
Allemagne crest
Allemagne
ALM
Finlande crest
Finlande
FIN