Le maillot domicile rend hommage aux tuniques allemandes les plus emblématiques de l’histoire de la Coupe du monde. Sur une base blanche immaculée se dessine un motif audacieux de losanges et de chevrons tricolores noir, rouge et or, évoquant les graphismes des maillots champions de 1990 et 2014. Quatre étoiles brodées au-dessus de l’écusson rappellent les sacres de 1954, 1974, 1990 et 2014.

Le short noir et les chaussettes blanches, eux aussi ornés de losanges, assurent une cohérence globale alliant tradition et modernité.

Présenté officiellement le 6 novembre 2025, il est déjà disponible sur la boutique mondiale d’adidas, la boutique officielle de la DFB et chez certains revendeurs. Comptez 120 £ pour la version authentique et 85 £ pour la réplique.