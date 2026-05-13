Les maillots de l’Allemagne pour la Coupe du monde 2026 marquent la fin d’une ère. Conçue par Adidas, cette dernière collection puise dans l’héritage footballistique du pays tout en annonçant, en coulisses, un changement majeur de sponsor technique.
Le maillot domicile, qui évoque les triomphes passés, présente des motifs géométriques en losanges et en chevrons inspirés des tenues emblématiques de l’Allemagne victorieuse. Accompagné d’une version extérieure prometteuse et audacieuse, ce duo marie avec succès nostalgie, performance de pointe et fierté nationale.