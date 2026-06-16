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adidas FIFA World Cup 2026 - Algeriaadidas
Angelica Daujotas

Traduit par

Tenues de l'Algérie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Coupe du monde

Les rayures « Sahara » et les bandes vertes vives sont les éléments phares de la nouvelle tenue de l'Algérie pour la Coupe du monde.

Les tenues de l’Algérie pour la Coupe du monde 2026 dévoilent une identité renouvelée, qui met en valeur la culture du pays tout en préservant l’esthétique épurée et moderne attendue par les supporters d’adidas. S’inspirant des paysages algériens, notamment des vastes dunes du Sahara, la nouvelle collection offre au maillot domicile un style résolument algérien, sans tomber dans une surenchère visuelle.

Disponiblesdès maintenantchez adidas.

Des détails verts affirmés, des textures subtiles et des clins d’œil à l’héritage national créent un sentiment d’appartenance partagé par les joueurs et les supporters, à l’aube de leur départ pour l’Amérique du Nord.

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Boutique : maillots de l’Algérie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'Algérie

    Le maillot domicile s'inspire des dunes de sable du désert algérien, avec un motif à rayures beiges et blanches qui évoque le relief ondulé du terrain. Une touche de vert vif à l'encolure et sur les épaules apporte un contraste saisissant, ancrant le design dans les couleurs du drapeau national.

    Touche culturelle supplémentaire, le nom « Algérie » est brodé en caractères arabes à l’arrière du cou, établissant un lien direct avec l’héritage du pays. Cette association de textures naturelles et de couleurs emblématiques, signée adidas, ancre le maillot dans son terroir tout en respectant la tradition. Les supporters peuvent se procurer la version domicile : les répliques sont vendues environ 85 £, tandis que le modèle authentique, identique à celui des joueurs, est proposé à 120 £.

    Commandezdès maintenantvos tenues de l’Algérie pour la Coupe du monde sur adidas.

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    Maillot extérieur de l'Algérie

    Inspiré par les teintes vives des déserts rocheux et des oasis luxuriantes qui ponctuent l’Algérie, le maillot extérieur affiche des rayures verticales vertes entrelacées sur un fond vert foncé saisissant, évoquant les paysages uniques et la palette traditionnelle du pays. Le mot « ALGERIA », brodé en arabe à l’arrière du col, rappelle à chaque match la fierté nationale.

    Les supporters peuvent se procurer ce maillot : les versions répliques sont vendues environ 85 £, tandis que la version authentique, strictement identique à celle des joueurs, est proposée à 120 £.

    Les tenues de l’Algérie pour la Coupe du monde sont disponibles chez adidas.

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