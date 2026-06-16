Tenues de l'Algérie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Les tenues de l’Algérie pour la Coupe du monde 2026 dévoilent une identité renouvelée, qui met en valeur la culture du pays tout en préservant l’esthétique épurée et moderne attendue par les supporters d’adidas. S’inspirant des paysages algériens, notamment des vastes dunes du Sahara, la nouvelle collection offre au maillot domicile un style résolument algérien, sans tomber dans une surenchère visuelle.

Des détails verts affirmés, des textures subtiles et des clins d’œil à l’héritage national créent un sentiment d’appartenance partagé par les joueurs et les supporters, à l’aube de leur départ pour l’Amérique du Nord.

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