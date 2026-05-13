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adidas FIFA World Cup 2026 - Algeriaadidas
Angelica Daujotas

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Tenues de l'Algérie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Algérie
Coupe du monde

Les rayures « Sahara » et les bandes vertes vives sont les éléments phares de la nouvelle tenue de l'Algérie pour la Coupe du monde

Les tenues de l’Algérie pour la Coupe du monde 2026 affichent une identité renouvelée, valorisant la culture nationale tout en préservant l’esthétique épurée et moderne chère à adidas. S’inspirant des paysages algériens, notamment des dunes du Sahara, la collection offre un maillot domicile résolument algérien, sans superflu.

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Des détails verts audacieux, des textures raffinées et des clins d’œil à l’héritage national créent un sentiment d’appartenance partagé entre les joueurs et les supporters, à l’aube de leur voyage vers l’Amérique du Nord.

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    Maillot domicile de l'Algérie

    Le maillot domicile s'inspire des dunes de sable du désert algérien, avec un motif à rayures beiges et blanches qui évoque le relief ondulé du terrain. Une bordure vert vif au niveau de l'encolure et des épaules apporte un contraste saisissant, ancrant le design dans les couleurs du drapeau national.

    Touche culturelle supplémentaire, le nom « Algérie » est brodé en caractères arabes à l’arrière du col, rappelant directement l’héritage du pays. Ce jeu de textures et de couleurs naturelles ancre le maillot dans son terroir tout en respectant la tradition. Les supporters peuvent se procurer la version domicile : la réplique est proposée à 85 £, tandis que la version authentique, identique à celle des joueurs, est disponible à 120 £.

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    Maillot extérieur de l'Algérie

    Inspiré par les teintes vives des déserts rocailleux et des oasis luxuriantes qui ponctuent l’Algérie, le maillot extérieur se distingue par des rayures verticales vertes entrelacées sur un fond vert foncé saisissant, évoquant les paysages uniques et la palette traditionnelle du pays. Le mot « ALGERIA », fièrement inscrit en arabe à l’arrière du col, relie l’équipe à sa patrie tout au long de sa campagne en Coupe du monde.

    Les supporters peuvent se procurer la version réplique, commercialisée environ 85 £, ou l’édition authentique, proposée à 120 £.

    Les tenues de l’Algérie pour la Coupe du monde sont disponibles chez adidas. Achetez-lesdès maintenant.