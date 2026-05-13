Tenues de l'Algérie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Les tenues de l’Algérie pour la Coupe du monde 2026 affichent une identité renouvelée, valorisant la culture nationale tout en préservant l’esthétique épurée et moderne chère à adidas. S’inspirant des paysages algériens, notamment des dunes du Sahara, la collection offre un maillot domicile résolument algérien, sans superflu.

Des détails verts audacieux, des textures raffinées et des clins d’œil à l’héritage national créent un sentiment d’appartenance partagé entre les joueurs et les supporters, à l’aube de leur voyage vers l’Amérique du Nord.

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