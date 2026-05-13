Tenues de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le partenariat entre l’Afrique du Sud et adidas, qui débutera en 2026, s’ouvre sur un nouveau maillot domicile pour les Bafana Bafana et les Banyana Banyana. Ce modèle est une évolution audacieuse d’un design emblématique qui incarne l’esprit du football sud-africain.

Le maillot domicile 2026/27 conserve la base jaune caractéristique rehaussée de bordures vertes, une palette de couleurs synonyme de fierté nationale. Des détails sophistiqués et une construction raffinée modernisent la silhouette, offrant un maillot axé sur la performance et conçu pour répondre aux exigences du football mondial d’aujourd’hui.

Le motif subtilement tissé dans l’étoffe rend hommage aux douze langues officielles du pays et symbolise les voix multiples qui résonnent d’une seule voix dans les stades sud-africains et sur les terrains du monde entier. La réplique adulte est proposée à environ 85 £, la version authentique à 120 £ et la version enfant à environ 60 £, selon le revendeur.