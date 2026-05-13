Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
South Africa Home kitadidas
Renuka Odedra

Traduit par

Tenues de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

SHOPPING
KITS
Afrique du Sud
Coupe du monde

Les maillots de l’Afrique du Sud pour 2026 allient élégance classique et touche de modernité.

L’Afrique du Sud fait son retour à la Coupe du monde de la FIFA 2026 après 16 ans d’absence. Cette nouvelle participation s’accompagne d’un regain d’enthousiasme autour des maillots, l’équipe nationale entamant un nouveau partenariat avec adidas à partir de 2026. S’inspirant de l’inoubliable maillot de 2010, le maillot domicile est un symbole de fierté à un moment décisif pour le football sud-africain ; ce nouveau design rend hommage à cet héritage tout en marquant avec assurance le début d’une nouvelle ère.

Commandezdès maintenantles tenues de l’Afrique du Sud sur adidas.

Plus d'actualités sur la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

  • 👕 Tenues de la Coupe du monde 2026 : les maillots de toutes les grandes équipes dévoilés
  • 🎟️ Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
  • 📺 Où regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026
  • ⚽ Ballon officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : où acheter le Trionda d’adidas

Boutique : Tenues de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Afrique du Sud

  • South Africa 2026 kits adidas

    Maillot domicile de l'Afrique du Sud

    Le partenariat entre l’Afrique du Sud et adidas, qui débutera en 2026, s’ouvre sur un nouveau maillot domicile pour les Bafana Bafana et les Banyana Banyana. Ce modèle est une évolution audacieuse d’un design emblématique qui incarne l’esprit du football sud-africain.

    Le maillot domicile 2026/27 conserve la base jaune caractéristique rehaussée de bordures vertes, une palette de couleurs synonyme de fierté nationale. Des détails sophistiqués et une construction raffinée modernisent la silhouette, offrant un maillot axé sur la performance et conçu pour répondre aux exigences du football mondial d’aujourd’hui.

    Le motif subtilement tissé dans l’étoffe rend hommage aux douze langues officielles du pays et symbolise les voix multiples qui résonnent d’une seule voix dans les stades sud-africains et sur les terrains du monde entier. La réplique adulte est proposée à environ 85 £, la version authentique à 120 £ et la version enfant à environ 60 £, selon le revendeur.

    Commandezdès maintenantles maillots de l’Afrique du Sud sur adidas.

    • Publicité
  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Tenue extérieure de l'Afrique du Sud

    Le maillot extérieur affiche avec audace les couleurs emblématiques de l’Afrique du Sud, le vert et l’or, combinaison profondément ancrée dans l’identité sportive du pays. Alliant tradition et élégance, il se distingue par un fond vert classique rehaussé de finitions blanches et dorées au niveau du col, en hommage au prestige et à l’évolution du football national. Des touches dorées et blanches ornent également les poignets et les logos, reflétant une élégance intemporelle tout en incarnant l’ambition de la nation de briller sur la plus grande scène du football.

    La réplique adulte est proposée à environ 85 £, la version authentique à 120 £ et la taille enfant à environ 60 £, selon le revendeur.

    Commandezdès maintenantles tenues de l’Afrique du Sud sur le site officiel d’adidas.