Tenues de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

L’Afrique du Sud fait son retour à la Coupe du monde de la FIFA 2026 après 16 ans d’absence. Cette nouvelle participation s’accompagne d’un regain d’enthousiasme autour des maillots, l’équipe nationale entamant un nouveau partenariat avec adidas à partir de 2026. S’inspirant de l’inoubliable maillot de 2010, le maillot domicile est un symbole de fierté à un moment décisif pour le football sud-africain ; ce nouveau design rend hommage à cet héritage tout en marquant avec assurance le début d’une nouvelle ère.
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