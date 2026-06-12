Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Curacao home kit adidas
Renuka Odedra

Traduit par

Tenues de Curaçao pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillots domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

SHOPPING
KITS
Coupe du monde
Curaçao

Les maillots de Curaçao pour 2026 ont été dévoilés : une tenue qui célèbre la première participation de l’île à la Coupe du monde.

Le thème des maillots de Curaçao pour la Coupe du monde 2026 est « Island Identity » (« Identité insulaire ») ; adidas a su intégrer avec brio la géographie naturelle et le riche patrimoine culturel du pays dans ses créations. Pour cette première participation historique à la Coupe du monde, les tenues mettent largement l’accent sur ce qui rend cette île des Caraïbes unique.

Plus d'actualités sur la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

  • 👕 Tenues de la Coupe du monde 2026 : les maillots de toutes les grandes équipes dévoilés
  • 🎟️ Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
  • 📺 Où regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026
  • ⚽ Ballon officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : où acheter l’adidas Trionda

Boutique : Tenues de Curaçao pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Curacao WC home kitadidas

    Maillot domicile de Curaçao

    Ce maillot se distingue par un motif graphique original sur les manches, composé de lignes circulaires ondulées bleu clair. Ce motif s'inspire directement des vagues qui baignent cette île des Caraïbes, rendant ainsi hommage à la mer.



  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Maillot extérieur de Curaçao

    Le maillot extérieur de Curaçao rend hommage à la capitale, Willemstad, et aux bâtiments colorés des quartiers de Punda et d’Otrobanda. Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ces secteurs se distinguent par leurs façades éclatantes, que le design met en valeur grâce à un fond jaune pastel rehaussé de rayures vives rose, turquoise et orange. Des détails bleus complexes parcourent les manches, les poignets ainsi que le contour du logo adidas et de l’écusson national, achevant de façon élégante cette esthétique.