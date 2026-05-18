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Renuka Odedra

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Tenues de Curaçao pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Curacao

Les tenues de Curaçao pour 2026 ont été dévoilées : des maillots qui célèbrent la première participation de l’île à la Coupe du monde.

Le thème des maillots de Curaçao pour la Coupe du monde 2026 est « Island Identity » (« Identité insulaire ») ; adidas a su intégrer avec brio la géographie naturelle et le riche patrimoine culturel du pays dans ses créations. Pour cette première participation historique à la Coupe du monde, les tenues mettent largement l’accent sur ce qui rend cette île des Caraïbes unique.

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Boutique : Tenues de Curaçao pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Maillot domicile de Curaçao

    Le maillot domicile de Curaçao pour la Coupe du monde 2026 est le dernier modèle adidas du tournoi à avoir fuité. Il s’inspire ouvertement de l’univers insulaire. On y voit, sur les manches, un motif graphique distinctif formé de lignes circulaires ondulées bleu clair. Ce visuel rend hommage aux vagues qui bordent l’île des Caraïbes.



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    Maillot extérieur de Curaçao

    Le maillot extérieur de Curaçao rend hommage à la capitale, Willemstad, et aux bâtiments colorés des quartiers de Punda et d’Otrobanda. Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ces secteurs se distinguent par leurs façades éclatantes, que le maillot réinterprète à travers un fond jaune pastel traversé de rayures vives rose, turquoise et orange. Des détails bleus complexes parcourent les manches, les poignets ainsi que le contour du logo adidas et de l’écusson national pour parfaire l’ensemble.