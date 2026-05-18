Tenues de Curaçao pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le thème des maillots de Curaçao pour la Coupe du monde 2026 est « Island Identity » (« Identité insulaire ») ; adidas a su intégrer avec brio la géographie naturelle et le riche patrimoine culturel du pays dans ses créations. Pour cette première participation historique à la Coupe du monde, les tenues mettent largement l’accent sur ce qui rend cette île des Caraïbes unique.

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