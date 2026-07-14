Selon la chaîne YouTube officielle d’Haaland, cette virée shopping privée s’est déroulée au Wild Bill’s Western Store peu après la victoire de la Norvège 2-1 face à la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale.

L’attaquant et ses coéquipiers se sont offerts bottes de cow-boy, chemises western, flasques et ceintures, accumulant une facture salée. Au moment de régler l’addition, le buteur a pris en charge la totalité de la note, soit 10 000 dollars, lançant avec humour dans un vlog consacré à leur journée : « Il fallait bien que quelqu’un le fasse. » Pour lui laisser toute liberté, les propriétaires ont temporairement fermé le magasin au public ; l’attaquant a alors poursuivi ses achats en toute décontraction, partageant rires et blagues avec les soigneurs dévoués de la sélection norvégienne.