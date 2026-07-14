Getty Images
Traduit par
Tenues de cow-boy et peluches ! Erling Haaland a reçu une facture de 10 000 dollars lors d’une virée shopping au Texas organisée par la sélection norvégienne en vue de la Coupe du monde 2026
Haaland a été décisif à Dallas
Selon la chaîne YouTube officielle d’Haaland, cette virée shopping privée s’est déroulée au Wild Bill’s Western Store peu après la victoire de la Norvège 2-1 face à la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale.
L’attaquant et ses coéquipiers se sont offerts bottes de cow-boy, chemises western, flasques et ceintures, accumulant une facture salée. Au moment de régler l’addition, le buteur a pris en charge la totalité de la note, soit 10 000 dollars, lançant avec humour dans un vlog consacré à leur journée : « Il fallait bien que quelqu’un le fasse. » Pour lui laisser toute liberté, les propriétaires ont temporairement fermé le magasin au public ; l’attaquant a alors poursuivi ses achats en toute décontraction, partageant rires et blagues avec les soigneurs dévoués de la sélection norvégienne.
Les ratons laveurs empaillés et les chapeaux de cow-boy illustrent à merveille l’identité décalée de cette franchise de football.
Haaland a acquis quatre chapeaux de cow-boy et s’est familiarisé avec la superstition locale qui recommande de les ranger à l’envers afin de préserver sa chance.
Un membre du personnel a expliqué : « La superstition dit : “C’est dans ton chapeau que tu gardes ta chance.” Donc, si je mets mon chapeau comme ça, je vais perdre ma chance. » Mais ses achats les plus remarquables sont plusieurs pièces de taxidermie pour le moins insolites.
L’attaquant a déboursé 750 dollars pour un raton laveur empaillé tenant une bouteille d’alcool, puis 900 dollars supplémentaires pour deux écureuils empaillés, dont l’un était déguisé en shérif. Lundi soir, il a partagé sur les réseaux sociaux une photo de lui descendant de l’avion avec le raton laveur sous le bras, accompagnée de la légende : « Il m’a suivi jusqu’à la maison. »
La Norvège célèbre son parcours historique dans le tournoi.
Cette sortie inoubliable a conclu un tournoi phénoménal pour la Norvège, de retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 1998. Portée par son attaquant star, la sélection a conquis le public américain et fait sensation grâce à ses célébrations originales. Le milieu de terrain Sander Berge s’est offert une casquette personnalisée durant le séjour et a exprimé son bonheur.
Le milieu de terrain Sander Berge s’est offert un chapeau personnalisé durant le séjour et a exprimé son bonheur. Il a confié : « Je passe les meilleurs moments de ma vie entre les matchs, et en plus, on dispute les matchs de foot les plus agréables qui soient. Ma famille et mes amis sont là, quel groupe génial pour vivre ça, et tout le monde à la maison nous soutient. C’est spécial… Je pense qu’on est au sommet de notre vie… À partir de là, ça ne peut que descendre. »
- Getty Images
Les projecteurs se recentrent sur Manchester City.
Après leur défaite de justesse 2-1 face à l'Angleterre en quarts de finale, les Norvégiens ont pris le chemin du retour. Haaland va désormais profiter d'une pause estivale bien méritée avant de rejoindre Manchester City pour la préparation d'avant-saison.
Le club entame une nouvelle ère sous la houlette de l’entraîneur italien Enzo Maresca, après dix années de succès exceptionnels aux côtés de Pep Guardiola, qui a quitté le club à la fin de la saison dernière.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles