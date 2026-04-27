Tenue du FC Barcelone pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d'images et tarifs

La saison 2026-2027 s’annonce d’ores et déjà historique pour le FC Barcelone, tant sur le plan sportif que structurel.

Le Spotify Camp Nou, fraîchement rénové, atteindra sa capacité maximale de 105 000 places d’ici avril 2027, ce qui en fera le plus grand stade d’Europe en termes de sièges. Cette renaissance infrastructurelle semble avoir inspiré les designers de Nike : les nouveaux maillots ont déjà fuité et fait le tour du monde.

GOAL vous dévoile les détails des futurs maillots du FC Barcelone pour la saison 2026-2027, ainsi que leur date de sortie et leur prix.

À noter : aucun de ces maillots n’a encore été officiellement confirmé par le club ou l’équipementier. Toutes les informations reposent sur des fuites et des données préliminaires, les designs finaux sont donc susceptibles d’évoluer.