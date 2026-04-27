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Tenue du FC Barcelone pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d'images et tarifs

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Voici un guide complet sur les nouveaux maillots du FC Barcelone pour la saison 2026-2027.

La saison 2026-2027 s’annonce d’ores et déjà historique pour le FC Barcelone, tant sur le plan sportif que structurel.

Le Spotify Camp Nou, fraîchement rénové, atteindra sa capacité maximale de 105 000 places d’ici avril 2027, ce qui en fera le plus grand stade d’Europe en termes de sièges. Cette renaissance infrastructurelle semble avoir inspiré les designers de Nike : les nouveaux maillots ont déjà fuité et fait le tour du monde.

GOAL vous dévoile les détails des futurs maillots du FC Barcelone pour la saison 2026-2027, ainsi que leur date de sortie et leur prix.

À noter : aucun de ces maillots n’a encore été officiellement confirmé par le club ou l’équipementier. Toutes les informations reposent sur des fuites et des données préliminaires, les designs finaux sont donc susceptibles d’évoluer.

  • Maillot domicile du FC Barcelone 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile du FC Barcelone pour la saison 2026-2027 reprend les traditionnelles rayures bleues et rouges, un classique intemporel. Novité toutefois : jamais le club n’avait utilisé autant de nuances sur une même tunique. Trois rouges et trois bleus se mêlent dans chaque bande.

    Les rouges sont le « deep garnet », le « noble red » et le « cardinal red », tandis que les bleus sont le « game royal », le « loyal blue » et le « blue void ». Ces nuances multiples s’inspirent de la façade rénovée du Camp Nou Spotify.

    Le Swoosh Nike et le logo Spotify, réduit à son icône et centré, sont tous deux exécutés en doré. Le short et les chaussettes, quant à eux, sont teintés d’un « bleu noirci ».

    Le lancement officiel du maillot domicile est prévu fin mai ; les répliques seront proposées entre 100 et 110 £, tandis que les versions « joueur » authentiques avoisineront 140 £ ou plus.

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  • Tenue extérieure du FC Barcelone pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour le maillot extérieur de la saison 2026-2027, le FC Barcelone et Nike prolongent leur partenariat avec la marque Mamba de Kobe Bryant. Fidèle à sa tendance récente, le club catalan devrait alterner les couleurs claires et foncées de son second équipement.

    Le maillot doré clair de la saison actuelle devrait ainsi céder la place à une version dominée par le violet et le noir, une référence directe aux couleurs de l’ancienne équipe NBA de Kobe, les Lakers de Los Angeles. Selon les informations disponibles, le tissu présenterait un effet réfléchissant conçu pour capturer la lumière des projecteurs.

    D’autres clins d’œil à la légende sont prévus : la citation « Leave the game better than you found it » (« Laisse le jeu dans un meilleur état que tu ne l’as trouvé ») sera brodée à l’intérieur du col, tandis que le logo Mamba remplacera temporairement le traditionnel Swoosh de Nike.

    La commercialisation de ce nouveau maillot extérieur est prévue pour juillet/août, avec une version réplique disponible dès environ 105 €.

  • Troisième maillot du FC Barcelone pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour la saison 2026-2027, le FC Barcelone devrait réintroduire le vert menthe sur son troisième maillot, nommé « green frost », une première depuis six ans. Cette nouvelle version rend hommage au mythique maillot « bleu sarcelle » de Kappa, très apprécié des supporters dans les années 1990.

    Le tissu serait recouvert d’un motif vieilli, tandis que le Swoosh Nike jaune serait souligné d’un trait orange. L’écusson du club apparaîtrait en bleu sarcelle et bleu marine, rehaussé de rouge, et les traditionnelles bandes blaugrana rouge et bleue viendraient habiller le col et les poignets.

    Les supporters devraient pouvoir se procurer ce troisième maillot à partir d’août/septembre, avec un prix de vente estimé à environ 100 €.

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