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Celtic kit Getty Images
Renuka Odedra

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Tenue du Celtic pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d’images et prix

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Les premières images du maillot du Celtic pour la saison 2026-2027 ont fuité : designs, couleurs et détails

Voici un récapitulatif complet des futurs maillots du Celtic pour la saison 2026-2027, incluant les designs divulgués, les coloris et les dates de sortie prévues.

À noter : aucun de ces maillots n’a encore été officiellement confirmé par le club ou l’équipementier. Toutes les informations reposent sur des fuites et des rumeurs, les designs finaux pourraient donc encore évoluer.

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  • Tenue domicile du Celtic pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Les visuels divulgués du maillot domicile du Celtic pour la saison 2026/27 s'articulent autour d'un événement marquant : le 60e anniversaire de la victoire en Coupe d'Europe de 1967. adidas semble mettre le paquet avec une collection sur le thème de l'héritage qui rend directement hommage aux « Lions de Lisbonne ». 

    La pièce maîtresse des trois tenues serait un écusson anniversaire en édition spéciale. Ce badge circulaire et orné comporterait des broderies dorées ainsi que l’inscription en portugais « 60º Aniversário », clin d’œil au lieu de la finale historique, l’Estádio Nacional.

    Le maillot domicile conserve les rayures vertes et blanches traditionnelles, mais les met en valeur grâce à des accents dorés haut de gamme. Selon les images divulguées, le logo adidas, l’étoile emblématique surplombant l’écusson et même le patch du sponsor s’habilleraient de doré pour l’occasion. L’ensemble évoque une version moderne et raffinée du maillot « 50e anniversaire » de 2017-2018, avec des lignes épurées et une texture de tissu plus subtile au sein des bandes afin de conférer au maillot un aspect classique et haut de gamme.

    Si le calendrier de lancement est respecté, la version domicile devrait être officialisée entre mai et juin 2026, juste avant la préparation estivale. Côté tarif, les répliques seraient proposées autour de 80-90 £ et les maillots authentiques aux alentours de 120-130 £, conformément aux prix récents.

  • Tenue extérieure du Celtic pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour le maillot extérieur, adidas devrait miser sur la nostalgie des années 90 en remettant au goût du jour le logo Trefoil classique, actuellement réservé aux modèles lifestyle haut de gamme de la marque. Le coloris qui a fuité présente des rayures verticales noires et vert foncé pâle.

    Une touche distinctive : des bords de rayures en zigzag, clin d’œil aux boîtes d’emballage vintage d’adidas Originals. Le modèle arbore également un col V classique et un symbole discret à l’intérieur, gages de son statut de pièce de collection.

    Commercialisé peu après la version domicile, ce maillot devrait être lancé entre juin et juillet 2026. Les tarifs s’aligneraient sur ceux du maillot principal, soit environ 80 à 90 £ pour une réplique standard et 120 à 130 £ pour la version authentique.

  • Troisième tenue du Celtic pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot, le plus artistique de la collection, s’inspire de l’architecture et des azulejos de Lisbonne. Il se distingue par une base blanc cassé ou crème qui fait office de toile de fond à un motif graphique mosaïque.

    Ce motif rend hommage aux célèbres azulejos qui ornent l’extérieur de l’Estádio Nacional, théâtre du sacre portugais. Des bordures dorées et vert foncé sur les manches complètent une palette de couleurs sophistiquée.

    Comme toute fuite précoce, le positionnement définitif des logos et certains détails de finition pourraient encore évoluer d’ici la sortie officielle.