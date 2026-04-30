Tenue du Celtic pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d’images et prix

Les visuels divulgués du maillot domicile du Celtic pour la saison 2026/27 s'articulent autour d'un événement marquant : le 60e anniversaire de la victoire en Coupe d'Europe de 1967. adidas semble mettre le paquet avec une collection sur le thème de l'héritage qui rend directement hommage aux « Lions de Lisbonne ».

La pièce maîtresse des trois tenues serait un écusson anniversaire en édition spéciale. Ce badge circulaire et orné comporterait des broderies dorées ainsi que l’inscription en portugais « 60º Aniversário », clin d’œil au lieu de la finale historique, l’Estádio Nacional.

Le maillot domicile conserve les rayures vertes et blanches traditionnelles, mais les met en valeur grâce à des accents dorés haut de gamme. Selon les images divulguées, le logo adidas, l’étoile emblématique surplombant l’écusson et même le patch du sponsor s’habilleraient de doré pour l’occasion. L’ensemble évoque une version moderne et raffinée du maillot « 50e anniversaire » de 2017-2018, avec des lignes épurées et une texture de tissu plus subtile au sein des bandes afin de conférer au maillot un aspect classique et haut de gamme.

Si le calendrier de lancement est respecté, la version domicile devrait être officialisée entre mai et juin 2026, juste avant la préparation estivale. Côté tarif, les répliques seraient proposées autour de 80-90 £ et les maillots authentiques aux alentours de 120-130 £, conformément aux prix récents.