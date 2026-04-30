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Tenue du Bayern Munich pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d’images et prix

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Voici un guide complet sur les nouveaux maillots du Bayern Munich pour la saison 2026-2027.

Les premières fuites concernant les maillots 2026-2027 du Bayern Munich misent sur un style classique et rétro, ce qui enthousiasme déjà les supporters. Sans grande surprise, puisque adidas habille le club depuis plus de 50 ans.

Outre l’enthousiasme des supporters pour ce retour attendu à une esthétique classique, un changement notable concerne le dos des maillots : l’inscription « FC Bayern » remplacera désormais la dénomination complète « FC Bayern München ».

À noter que ni le club ni l’équipementier n’ont encore officiellement confirmé ces modèles, dont les visuels définitifs pourraient encore évoluer.

  • Maillot domicile du Bayern Munich 2026-2027 : date de sortie et prix

    Les supporters inconditionnels du Bayern, souvent critiques envers les modèles expérimentaux récents, devraient apprécier la fuite du maillot domicile 2026-2027. Ce nouveau jersey marque un retour aux couleurs classiques rouge et or.

    Des rayures foncées traversent le rouge intense pour apporter profondeur et texture, tandis que des détails or habillent col et poignets. Les logos des sponsors adidas et Telekom, blancs, offrent un contraste net avec le maillot.

    Le club mise sur ces touches dorées pour porter chance : elles n’ont pas été présentes sur un maillot domicile depuis le triplé historique de la saison 2012-2013.

    Selon la tradition du club, le Bayern dévoile généralement son maillot domicile de la saison suivante lors de son dernier match de Bundesliga à l’Allianz Arena, programmé contre le FC Cologne le 16 mai. Le t-shirt pourrait aussi être porté lors de la finale de la DFB-Pokal (23 mai) ou de la finale de la Ligue des champions (30 mai), en cas de qualification.

    Si les tarifs officiels de la saison 2026-2027 restent à confirmer, les maillots Adidas haut de gamme actuels sont vendus entre 90 et 100 € pour les répliques et entre 135 et 150 € pour la version authentique portée par les joueurs.

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  • Tenue extérieure du Bayern Munich pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Les amateurs de style rétro seront comblés : le maillot extérieur 2026-2027 du Bayern Munich s’annonce comme un hommage aux années glorieuses du club.

    Conçu en blanc dominant, avec du bleu marine et du rouge en touches secondaires, le modèle 2026-2027 marquerait le retour de l’emblématique trèfle Adidas et du logo classique Bayern e.V., pour un rendu résolument traditionnel. L’écusson historique, inauguré en 1966, réapparaît sur un maillot pour la première fois depuis près de vingt-cinq ans.

    Les supporters devraient pouvoir se procurer la version réplique, dont le prix est estimé à partir de 100 €, dès la fin juillet, après la Coupe du monde.

  • Troisième maillot du Bayern Munich pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le Bayern Munich devrait maintenir sa palette de couleurs traditionnelle : rouge pour le maillot domicile, teinte claire pour l’extérieur et ton foncé pour la troisième tenue.

    Selon les fuites concernant la saison 2026-2027, le troisième maillot devrait arborer une base anthracite foncé ou bleu marine rehaussée de touches de rouge vif et d’un motif à coups de pinceau. Le logo standard « Performance » d’adidas remplacerait le trèfle.

    La commercialisation de ce nouveau maillot third pourrait débuter en août, à un prix de 105 € pour la version réplique et 140 € pour la version authentique, identique à celle portée par les joueurs.

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