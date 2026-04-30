Tenue du Bayern Munich pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d’images et prix

Les supporters inconditionnels du Bayern, souvent critiques envers les modèles expérimentaux récents, devraient apprécier la fuite du maillot domicile 2026-2027. Ce nouveau jersey marque un retour aux couleurs classiques rouge et or.

Des rayures foncées traversent le rouge intense pour apporter profondeur et texture, tandis que des détails or habillent col et poignets. Les logos des sponsors adidas et Telekom, blancs, offrent un contraste net avec le maillot.

Le club mise sur ces touches dorées pour porter chance : elles n’ont pas été présentes sur un maillot domicile depuis le triplé historique de la saison 2012-2013.

Selon la tradition du club, le Bayern dévoile généralement son maillot domicile de la saison suivante lors de son dernier match de Bundesliga à l’Allianz Arena, programmé contre le FC Cologne le 16 mai. Le t-shirt pourrait aussi être porté lors de la finale de la DFB-Pokal (23 mai) ou de la finale de la Ligue des champions (30 mai), en cas de qualification.

Si les tarifs officiels de la saison 2026-2027 restent à confirmer, les maillots Adidas haut de gamme actuels sont vendus entre 90 et 100 € pour les répliques et entre 135 et 150 € pour la version authentique portée par les joueurs.