Tenue du Bayern Munich pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d’images et prix

Les premières fuites concernant les maillots 2026-2027 du Bayern Munich misent sur un style classique et rétro, ce qui enthousiasme déjà les supporters. Sans grande surprise, puisque adidas habille le club depuis plus de 50 ans.
Outre l’enthousiasme des supporters pour ce retour attendu à une esthétique classique, un changement notable concerne le dos des maillots : l’inscription « FC Bayern » remplacera désormais la dénomination complète « FC Bayern München ».
À noter que ni le club ni l’équipementier n’ont encore officiellement confirmé ces modèles, dont les visuels définitifs pourraient encore évoluer.