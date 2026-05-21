Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré plusieurs joueurs de l’équipe première, dont Connor Barron, posant dans le nouveau maillot encore officiellement inédit, offrant ainsi aux supporters un aperçu précis de ce à quoi ils peuvent s’attendre. La réaction des fidèles d’Ibrox a été très positive, beaucoup saluant la réussite du mariage entre une coupe moderne et des influences rétro.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 des Rangers : dates de sortie, prix, sources d’inspiration du design et points de vente pour les supporters.