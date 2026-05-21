Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Rangers shirt Getty Images
Renuka Odedra

Traduit par

Tenue des Rangers pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d’images et prix

SHOPPING
KITS
Rangers
Rangers

Voici un guide complet sur les nouveaux maillots des Rangers pour la saison 2026-2027.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré plusieurs joueurs de l’équipe première, dont Connor Barron, posant dans le nouveau maillot encore officiellement inédit, offrant ainsi aux supporters un aperçu précis de ce à quoi ils peuvent s’attendre. La réaction des fidèles d’Ibrox a été très positive, beaucoup saluant la réussite du mariage entre une coupe moderne et des influences rétro.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 des Rangers : dates de sortie, prix, sources d’inspiration du design et points de vente pour les supporters.

  • Tenue domicile des Rangers pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026-2027 du Rangers FC, dont des images ont fuité, se distingue par l’introduction d’un motif à fines rayures verticales. Sur la base traditionnelle bleu roi, Umbro a intégré des bandes blanches étroites et nettes qui courent le long du devant et des manches.

    Le maillot est doté d’un col en V élégant, rehaussé d’un fin liseré rouge et blanc. Ce code tricolore classique se prolonge sur les poignets, ancrant les rayures innovantes dans l’héritage visuel des Rangers.


  • Tenue extérieure des Rangers pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Contrairement au maillot domicile, dont l’apparence a déjà été dévoilée par des photos de séance photo des joueurs qui ont fuité, Umbro est parvenu à garder secrets les maillots extérieur et troisième de la saison 2026-2027. Pour l’instant, aucune fuite d’images définitive ni aucune description concrète du design de ces maillots alternatifs ne circule.


  • Troisième maillot des Rangers pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Contrairement au maillot domicile, dont l’apparence a été pratiquement dévoilée par des photos de séance photo des joueurs qui ont fuité, Umbro est parvenu à garder secrets les maillots extérieur et troisième de la saison 2026-2027. Pour l’instant, aucune fuite d’images définitive ni aucune description concrète du design de ces maillots alternatifs ne circule.