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Sam Smith Wrexham goal 2025-26Getty
Renuka Odedra

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Tenue de Wrexham pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d’images et prix

CULTURE
KITS
Wrexham

Voici un guide complet sur les nouveaux maillots de Wrexham pour la saison 2026-2027.

Ryan Reynolds, Rob McElhenney et l’équipementier Macron gardent les détails du design sous le boisseau jusqu’à la présentation officielle par le club. Comme à son habitude, Wrexham ne dévoile ses thèmes ni ses maillots qu’à l’ouverture du mercato estival, généralement vers le mois de juillet, juste avant ses tournées de pré-saison et le début de la nouvelle saison de l’EFL.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 de Wrexham : dates de sortie, prix, inspiration du design et points de vente pour les supporters.

  • Tenue domicile de Wrexham pour la saison 2026-2027, date de sortie et prix

    Après un maillot domicile 2025-2026 fortement inspiré par l’esthétique rétro des années 1980 (rayures blanches et col blanc apparent), les premières rumeurs parmi les spécialistes du vestiaire sportif indiquent que Macron opterait pour un modèle rouge uni plus épuré, minimaliste et ultra-moderne.

    Attendez-vous à un gaufrage subtil et texturé intégré au tissu plutôt qu’à des éléments contrastés blancs voyants, éventuellement associés à un simple col rond.


  • Tenue extérieure de Wrexham pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Ryan et Rob utilisent souvent les maillots extérieurs et le troisième maillot pour raconter une histoire ou rendre hommage à la culture galloise. Pour la saison 2025-2026, ils ont choisi un maillot jaune et vert inspiré de la jonquille.

    Selon certaines rumeurs, le maillot extérieur 2026-2027 pourrait revenir à une base blanche, mais intégrerait un motif géométrique abstrait et audacieux, en rouge ou en vert, sur les épaules ou la poitrine, s'éloignant ainsi des blocs de couleur unis habituels.


  • Troisième maillot de Wrexham pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Les maillots précédents arboraient des slogans tels que « Wrexham is the Name », rendaient hommage à la catastrophe minière de Gresford et rappelaient « Don't forget where you came from ». Attendez-vous à ce que les maillots de la saison 2026-2027 comportent un tout nouveau passage de chanson caché ou une expression galloise locale imprimée à l'intérieur du col ou le long de l'ourlet inférieur.