Tenue de Wrexham pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d’images et prix

Ryan Reynolds, Rob McElhenney et l’équipementier Macron gardent les détails du design sous le boisseau jusqu’à la présentation officielle par le club. Comme à son habitude, Wrexham ne dévoile ses thèmes ni ses maillots qu’à l’ouverture du mercato estival, généralement vers le mois de juillet, juste avant ses tournées de pré-saison et le début de la nouvelle saison de l’EFL.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 de Wrexham : dates de sortie, prix, inspiration du design et points de vente pour les supporters.