Tenue de Newcastle United pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d’images et prix

Les nouveaux maillots d’Adidas pour Newcastle United, prévus pour la saison 2026-2027, devraient faire beaucoup parler d’eux. Fini les designs traditionnels et prévisibles de la première ère Adidas : cette collection ose des choix stylistiques audacieux, rend hommage à l’architecture de Tyneside et réintroduit des éléments emblématiques très attendus.

À noter : aucun de ces maillots n’a encore été officiellement confirmé par le club ou l’équipementier. Toutes les informations proviennent de fuites et de rumeurs, et les designs finaux pourraient donc évoluer.

GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de Newcastle United : dates de sortie, prix, sources d’inspiration et points de vente pour les supporters.