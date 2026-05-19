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Newcastle United kitsGetty Images
Renuka Odedra

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Tenue de Newcastle United pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d’images et prix

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Voici un guide complet sur les nouveaux maillots de Newcastle United pour la saison 2026-2027.

Les nouveaux maillots d’Adidas pour Newcastle United, prévus pour la saison 2026-2027, devraient faire beaucoup parler d’eux. Fini les designs traditionnels et prévisibles de la première ère Adidas : cette collection ose des choix stylistiques audacieux, rend hommage à l’architecture de Tyneside et réintroduit des éléments emblématiques très attendus.

À noter : aucun de ces maillots n’a encore été officiellement confirmé par le club ou l’équipementier. Toutes les informations proviennent de fuites et de rumeurs, et les designs finaux pourraient donc évoluer.

GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de Newcastle United : dates de sortie, prix, sources d’inspiration et points de vente pour les supporters.

  • Tenue domicile de Newcastle United pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026-2027 des Magpies a déclenché un véritable tollé parmi les supporters, tant il s’écarte des codes habituels. Si la palette noir et blanc est préservée, les rayures verticales traditionnelles disparaissent au profit d’un motif audacieux : des bandes dont les largeurs alternent et varient de manière radicale.

    Pour renforcer cette identité visuelle audacieuse, adidas mise sur des accents bleus : les célèbres trois bandes ornent les épaules, le col et les poignets. Les premières fuites ne mentionnaient aucun sponsor, ce qui alimente les spéculations sur un possible départ de Sela avant la nouvelle saison.



    Le maillot domicile devrait être officiellement présenté fin mai ou début juin 2026.



  • Tenue extérieure de Newcastle United pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur rend un hommage nostalgique aux supporters tout en s’inscrivant dans l’histoire du club. Il se distingue par un fond bleu marine épuré contrastant avec des détails blanc éclatant, un retour apprécié à une palette de couleurs que Newcastle n’avait plus portée depuis la saison 2023-2024. Appartenant à la collection « Retro Lifestyle » haut de gamme d’adidas, il troque le logo performance standard contre le légendaire trèfle de la marque.

    Mais ce qui rend vraiment ce maillot spécial, c’est le motif en relief discret représentant un mur de briques, directement tissé dans l’étoffe. Cet élément rend hommage à l’architecture emblématique de St. James’ Park et symbolise la force, l’unité et l’héritage du stade historique du club.

    La sortie de ce maillot extérieur est prévue pour fin juillet ou début août 2026.



  • Troisième maillot de Newcastle United pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Bien que les détails graphiques du troisième maillot demeurent secrets, les premières fuites laissent entrevoir un look alternatif très stylisé, misant sur une esthétique haut de gamme inspirée du streetwear. Comme le maillot extérieur, ce modèle adopterait un style rétro : le blason moderne céderait la place à l’écusson vintage très apprécié, datant des années 1980-1990. Une palette de couleurs inédite, pensée pour briller sous les projecteurs, viendrait parachever ce trio de tenues éclectique pour la prochaine saison des Magpies.

    Le lancement de ce troisième maillot est prévu pour août 2026.